豆遊大溪・尋味百旅／「大溪豆干旅遊節」食宿遊購集章有好禮、三大遊程享補助

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府觀光旅遊局日前於「蕃薯藤 TINA 廚房」大溪店舉辦「2026大溪豆干旅遊節」宣傳記者會，以「豆遊大溪・尋味百旅」為主題，發布三大特色遊程、旅遊集章活動與豆宴創意料理，並播映《食尚玩家》「大溪尋味」宣傳影片精華。活動自10/20-12/31展開，主題遊程開放報名，參加指定遊程每人可享600元團費補助，快來循著豆香走訪老街、體驗木藝、品味地方餐桌，感受大溪秋冬的旅遊魅力。

循著百年豆香出發 三大遊程串起老街、木藝與山水

「大溪豆干」的發展，與大漢溪河運、地方商業及居民生活密切相關，一代代職人累積的製作 技藝，讓豆干成為大溪最具代表性的滋味之一。今年旅遊節從這份熟悉的味道出發，推出 「豆香老街散策」、「木藝豆香職人文化」及「大龍門山水食旅」三條特色主題遊程，串聯地方產業、歷史街區與自然景觀，帶旅客深入認識大溪。

「豆香老街散策」結合豆干品味、老街走讀與文化導覽，循著街角店家的故事認識地方生 活；「木藝豆香職人文化」安排木藝手作、豆製品體驗及濕地生態探索，走進職人的日常；「大龍門山水食旅」則串聯山水景點、地方餐食與慢遊路線，品味沿途風景與季節滋味。各遊程均結合體驗活動及在地餐食，並安排專業導覽老師及領團人員，讓旅客在品嚐、手作與走讀之間，感受大溪產業與文化的深厚底蘊。

▲「2026大溪豆干旅遊節」以「豆遊大溪・尋味百旅」為主題，規劃三大特色遊程、旅遊集章活動與豆宴創意料理。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

六大主題集章 集滿3章兌好禮、4章登錄抽獎

自由行旅客也可參加「大溪豆干旅遊節－豆遊大溪・尋味集章」活動。旅遊護照規劃 「豆香老街」、「木藝職人」、「大溪風味」、「風土體驗」、「地方選物」及「風土秘章」六大主題，串聯豆製品店家、餐飲業者、文化場館、木藝工坊與特色商店，另提供友善店家及住宿推薦，方便旅客依喜好安排大溪行程。

遊客依活動辦法集滿3個章，可兌換限量好禮；集滿4個章並完成線上登錄，可參加抽獎。合作店家與旅宿另提供專屬優惠，兌換方式、登錄期限及優惠使用條件，請依活動官網與各店家公告辦理。

為便利國內外旅客參與，活動旅遊文宣提供中文、英文及日文版本，彙整景點、合作店家、特色餐飲與交通資訊，協助旅客規劃行程。記者會同步播映《食尚玩家》「大溪尋味」影片精華，以「跟著食尚玩家吃豆干、玩大溪」的視角，介紹地方美食與旅遊亮點，帶領觀眾發現更多值得走訪的大溪好店與景點。

▲老地方鴛鴦熱炒（老地方薑母鴨）。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲麻婆豆腐大黃魚（王朝活魚餐廳）。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲雞絲乾絲韭菜麵（亨味食堂）。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「國家金牌御廚」水蛙師展演 大溪豆宴彙集十道創意料理11/14上桌

記者會現場邀請國家金牌御廚張和錦主廚（水蛙師）現場展演「百味入豆・烈火雪山映黃魚」，透過豆製品、魚鮮與醬香的搭配，呈現桃園大溪優質傳統豆製食材風味，以「一匙點亮大溪百味」啟動旅遊節。現場另展示綠野鄉村湘菜館的「豆花映野・赤焰花潤川味牛」及老地方薑母鴨餐廳的「旅人食光・客家鴛鴦訴柔情」，透過不同料理手法，為即將登場 的「大溪豆干・尋味百旅饗宴」提前揭開菜色亮點。

「大溪豆干・尋味百旅饗宴」將於11/14舉辦，以「一席豆宴・十道食光」為概念， 邀集桃園地區飯店、餐飲業者與地方店家，運用大溪豆製品及桃園在地食材，共同研發十道限定料理，單日限定的大溪豆宴之旅「大溪豆干・尋味百旅饗宴一日遊」將於11/01開放報名。

同時，也有數家在地餐廳響應「百味餐桌」活動，如：蕃薯藤 TINA 餐廳（大溪店及慈湖店）、溪友緣、大溪山水庭園、姚茶館、美樂地我家小館、亨味食堂等，於活動期間提供優惠，並且桃園大溪笠復威斯汀度假酒店與石門水庫福華渡假飯店，也推出期間限定料理， 讓旅客在不同餐飲場域品嚐豆製品的多元風味。

從一塊豆干出發 串起大溪產業與風土旅行

桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長表示，「大溪豆干旅遊節」不只是節慶活動，而是一次地方產業的共同策展。透過餐廳、飯店、豆製品業者、地方食材生產者、集章店家、景點 與旅行社夥伴的共同參與，讓一塊豆干成為認識大溪的入口，也讓旅客在品味、走讀與互動中，看見這座城市的生活溫度。

「2026大溪豆干旅遊節」活動期間為10/20-12/31，三大主題遊程已開放報名。詳細活動場次、遊程內容、報名方式、集章辦法及豆宴資訊，請至「2026大溪豆干旅遊節」活動官網查詢。

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