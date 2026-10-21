中壢隱藏版花園！千棵九重葛美如畫 正式開園
桃園中壢月眉近期悄悄出現一處令人驚豔的賞花秘境！隱身於崇德三路巷弄間的「中壢月眉九重葛花園」，是一座由園主長年悉心栽培的私人盆栽庭園，園內種植近千棵九重葛，隨著秋季花況逐漸進入觀賞期，紅、白、紫、粉、橘等繽紛色彩交織成熱鬧花景。從鮮豔飽滿的花叢到自然低垂的枝條，搭配大片松柏綠意，讓整座花園散發濃濃的南洋度假氣息，也成為近期桃園賞花愛好者熱烈關注的新景點。
走進花園，最吸引目光的便是色彩豐富的九重葛植栽。除了常見的鮮紅、桃粉與紫色花景，園內還能欣賞白色、橘色等不同色系，以及透過園藝嫁接技術培育的多色花株。層層交疊的繽紛苞片，在陽光映照下格外鮮明，與周圍翠綠的松柏形成漂亮對比。後花園中央還保留綠意盎然的草坪，讓花木與開闊空間相互襯托，不論是近距離捕捉花朵細節，或以大片花叢作為背景，都能拍出充滿度假感的浪漫畫面。
這座花園原本是園主私人照料的盆栽園區，因為九重葛盛開的美景受到關注，首次於週日免費開放便吸引大批賞花民眾前往。隨著參觀需求增加，園主宣布自2026年10月20日起正式開園營業，每日上午8點至下午5點開放，並酌收每人100元清潔費。從原本低調的私人庭園轉變為賞花新去處，也讓更多旅人有機會欣賞園主多年培育的成果。由於花況與營運方式可能依現場狀況調整，出發前仍建議留意園方最新公告。
中壢月眉九重葛花園位於私人住宅區內，周邊巷道較為狹窄，部分路段僅約一輛車寬度，開車前往時需特別留意會車及行人安全。園區附近雖有空地可供停車，實際停放位置仍應遵循園方指引，避免影響居民出入。賞花時也別忘了放低音量、不攀折或拍打花木，讓每一株悉心照料的九重葛都能維持美麗姿態。趁著10月繽紛花況正美，不妨安排一趟桃園中壢賞花小旅行，在滿園色彩中感受秋日的明亮與浪漫。
正式開園：2026年10月20日
營業時間：每日08:00－17:00
景點地址：桃園市中壢區崇德三路676巷87號
入園費用：100元/人
延伸閱讀>>不用再繞到中壢！桃園交通新節點 「平鎮車站」正式上線！
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。