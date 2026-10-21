中壢隱藏版花園！千棵九重葛美如畫 正式開園





桃園中壢月眉近期悄悄出現一處令人驚豔的賞花秘境！隱身於崇德三路巷弄間的「中壢月眉九重葛花園」，是一座由園主長年悉心栽培的私人盆栽庭園，園內種植近千棵九重葛，隨著秋季花況逐漸進入觀賞期，紅、白、紫、粉、橘等繽紛色彩交織成熱鬧花景。從鮮豔飽滿的花叢到自然低垂的枝條，搭配大片松柏綠意，讓整座花園散發濃濃的南洋度假氣息，也成為近期桃園賞花愛好者熱烈關注的新景點。





▲圖片來源：陳輝攝影





五彩九重葛交錯綻放！每個角落都像風景明信片

走進花園，最吸引目光的便是色彩豐富的九重葛植栽。除了常見的鮮紅、桃粉與紫色花景，園內還能欣賞白色、橘色等不同色系，以及透過園藝嫁接技術培育的多色花株。層層交疊的繽紛苞片，在陽光映照下格外鮮明，與周圍翠綠的松柏形成漂亮對比。後花園中央還保留綠意盎然的草坪，讓花木與開闊空間相互襯托，不論是近距離捕捉花朵細節，或以大片花叢作為背景，都能拍出充滿度假感的浪漫畫面。





▲圖片來源：陳輝攝影





私人花園意外爆紅！10月20日起正式開園營業

這座花園原本是園主私人照料的盆栽園區，因為九重葛盛開的美景受到關注，首次於週日免費開放便吸引大批賞花民眾前往。隨著參觀需求增加，園主宣布自2026年10月20日起正式開園營業，每日上午8點至下午5點開放，並酌收每人100元清潔費。從原本低調的私人庭園轉變為賞花新去處，也讓更多旅人有機會欣賞園主多年培育的成果。由於花況與營運方式可能依現場狀況調整，出發前仍建議留意園方最新公告。





▲圖片來源：陳輝攝影





巷弄賞花更要溫柔！放慢腳步珍惜繽紛花景

中壢月眉九重葛花園位於私人住宅區內，周邊巷道較為狹窄，部分路段僅約一輛車寬度，開車前往時需特別留意會車及行人安全。園區附近雖有空地可供停車，實際停放位置仍應遵循園方指引，避免影響居民出入。賞花時也別忘了放低音量、不攀折或拍打花木，讓每一株悉心照料的九重葛都能維持美麗姿態。趁著10月繽紛花況正美，不妨安排一趟桃園中壢賞花小旅行，在滿園色彩中感受秋日的明亮與浪漫。





▲圖片來源：陳輝攝影





【中壢月眉九重葛花園】

正式開園：2026年10月20日

營業時間：每日08:00－17:00

景點地址：桃園市中壢區崇德三路676巷87號

入園費用：100元/人





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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