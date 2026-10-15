探訪百年藺草草香記憶　走進苑裡鄉間老屋尋覓生活美學

【文：曹憶雯，攝影：蔡孝如】

走進有「藺草故鄉」之稱的苑裡，淡淡草香串起百年產業記憶。由苑裡農會經營、舊穀倉改建的「藺草文化館」，透過文物展示、編織阿嬤示範與DIY體驗，梳理帽蓆產業的興衰，讓人感受藺草編織的細緻手感。

▲藺草文化館完整記錄帽蓆產業興衰演進，傳承苑裡獨有的草香風土歷史。

日治時期創立的「振發帽蓆行」，見證了藺草製品高居台灣三大出口特產的黃金年代，從昔日為蔣宋美齡打造的典雅草帽，到今日貼近現代美學的時尚配件，展現「析草」與手工整型等編織技藝。面對傳統產業逐漸式微，「台灣藺草學會」則成立「臺灣手藺」品牌，串聯青年與藺編師傅，以手感體驗、傳統延續與創新設計，讓天然藺草走進現代生活。從田間取材到手中成器，一根柔韌的藺草，織起了器物，也編織苑裡人的工藝文化。

▲振發帽蓆行延續苑裡藺草編織的傳統工藝。

▲藺編職人以雙手編織，讓傳統技藝持續傳承至今。（圖片提供：藺草文化館）

經過藺草工藝文化的洗禮，驅車循著田園小路繼續探訪，遇見坐落在稻田中央的「小院子的日常」選物店，從食器、茶香與生活美學中，品味苑裡的慢生活。





在高壓的金融保險職場奮鬥了近二十年，Emma與先生「社長」過著日復一日的生活，隨著心底「想要安靜、尋找自我」的聲音日益清晰，兩人決定告別繁吵的城市生活。花了一年時間尋找理想居所，最終在苗栗苑裡遇見這棟空置十年、擁有老院子與高聳大樹的四十年老房子。這場相遇，不僅讓他們落腳鄉間，也開啟小院子的日常生活風景。從最初台中的七年開店經驗，到苑裡的三年歲月，夫妻倆累積獨有的選物眼光與美學品味。店內空間充滿古樸質感，日本明治時期的漆器櫃與台灣早期柑仔店的菸櫃、檜木櫃，經過社長的巧手改造，成為商品的展示櫃，陳列台、日兩地數十個職人作品，其中也包括日本熊本陶藝家水谷和音的一系列創作。

▲苑裡鄉間老屋改造的選物店，院子裡的大樹訴說著時光痕跡。

▲店內匯聚台日職人作品，展現器物之美與日常生活的溫度。





移居生活，觀察四季變化流動

小院子的日常選物風格主打「食器」陶藝，各種日常生活中實用又具美感的器皿，面對琳琅滿目的食器，Emma推薦旅人從每日必用的「杯子」入門，或是選用能一鍋到底、導熱保溫極佳的「耐熱土鍋」，讓器物真正上到餐桌。移居這段日子，兩人幸運地發現老屋周邊農田多採有機或自然農法耕作，無毒的土地滋養了萬物，也讓居住環境更加健康舒心。Emma說：「清晨推開窗戶，隨風飄入的是稻香與四季的變化，這是過去住在高樓大廈裡無法體會的奢侈，像是『重新開始了第二個生活』」。為了歡迎各地旅人，店內每天都準備茶飲待客，在器物的交會與情感交流中，讓人們找到生活的另一種可能。

▲Emma與先生以獨有的選物眼光與美學品味，賦予小店靈魂。

▲從流浪貓變身受寵的店貓「梅醬」。





景點資訊

藺草文化館

地址：苗栗縣苑裡鎮彎麗路99號

電話：037-741319

時間：每日09:00-17:00





地址：苗栗縣苑裡鎮天下路159號

電話：037-861026

時間：每日10:00-18:00





地址：苗栗縣苑裡鎮山腳里14鄰378號

電話：037-744252

時間：09:00-12:00、13:00-16:00

FB：臺灣手藺x台灣藺草學會





地址：苗栗縣苑裡鎮上舘49號

電話：037-746088

時間：週五至週日10:30-17:00

FB：小院子的日常





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