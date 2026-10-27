桃園藝文特區秘境！綠意木屋隱藏版早午餐 限量脆皮德國豬腳、手作千層、自家優格果昔必點

桃園這間《C6 Cafe 喜遛咖啡》藏超深！一路從小巷折進巷弄，穿過轉角，映入眼簾的是一間溫馨小木屋，純白牆面與綠意植栽交織出法式鄉村風，陽光透著窗外自然灑落，每個角落都營造出讓人舒服想放空。

店內菜單選擇好多元，比起一般早午餐與咖啡館更好點，聽說每到假日幾乎一位難求，建議要提前預約訂位喔！

C6 Cafe 喜遛咖啡｜中正藝文巷弄咖啡

《C6 Cafe 喜遛咖啡》位於桃園市桃園區中寧街12巷7弄1號，店家位置很隱密，從中正路轉入中寧街後，需先進右手邊中寧街12巷，再拐入左手邊巷仔內，就能發現它的身影。

距離桃園藝文廣場僅需約1分鐘車程，由於中正路兩側路邊停車格難找，建議可停放轉角處停車場；不過因為巷弄較為狹小隱密，建議騎車前來最輕鬆便利！

地址：桃園市桃園區中寧街12巷7弄1號

聯絡電話：(03)356-6908

營業時間：10:00-18:00

公休：每週二、三

順著轉角招牌與布條指示轉進巷內，再往裡走上幾步，就是《C6 Cafe 喜遛咖啡》了！

C6 Cafe 喜遛咖啡｜品牌故事介紹

《C6 Cafe 喜遛咖啡》店名背後藏著很溫暖的寓意！原來「C6」代表著人體第六節頸椎，它是支撐頭部重量、維持身體平衡關鍵節點，店家以此命名，期許每位造訪客人都能得到「被溫柔支撐」沉澱時光，這的咖啡與餐點不是「好吃」而已，還融入對健康真材實料與風味的堅持。

《C6 Cafe 喜遛咖啡》建築外觀與內用空間，都洋溢著滿滿溫度，平日中午陸續有好幾組客人前來，幸運的是，最熱門靠窗座位區正好剩一個空位，我們趕緊坐下來！光線自然透入靠窗位置，隨手一拍都很有質感，絕對是拍照最有感覺的角落。

裝潢以純白與木質調為主軸，溫柔自然光線隨窗灑落，與店內暖黃燈光交織，讓空間顯得格外明亮舒適。

店家的熱情與用心讓人印象深刻！服務人員特別拿著平板細心講解《C6 Cafe 喜遛咖啡》品牌，第一次來都會介紹每道餐點特色，店內餐點、手作蛋糕與特色飲料，都是由店家研發製作。

其中，喜愛喝冰滴咖啡的朋友不要錯過「喜遛冰滴咖啡」！每瓶都需要歷經 8 小時以上低溫冰萃，再經過 48 小時以上的冷藏封存與沉澱醞釀，才能呈現給饕客。

C6 Cafe 喜遛咖啡｜用餐須知＆菜單

菜單清楚標示用餐時間與每人低消注意事項，點餐前可稍加留意！

店內菜單選擇很多元，涵蓋：早午餐、手作麵包、優格果昔、手作甜點、特調咖啡及各式飲品等，選早午餐能加價 90 元升級為套餐，包含麵包四選一（含自製法式麵包）以及手作黑糖穀物優格，真的是以健康營養為出發點。

用餐時間：1.5 小時

帶生日蛋糕慶生，收NT$300清潔費

均收10%服務費

每人低消NT$300（6歲前孩童免低消）

C6 Cafe 喜遛咖啡｜超澎湃早午餐

以咖啡館與早午餐店來說，餐點很有自家獨特風格！早午餐份量很實在，對女生來說吃完很有飽足感，若是食量較大男生，建議可以再額外點單點搭配。

這次點了巴西莓果碗、德國豬腳、台南酥脆虱目魚柳，再配上飲料與手作甜點，直接從早餐、午餐一路吃到下午茶很滿足。

貼心小提醒：點餐時斟酌份量，點得剛好就好！吃不完需要打包外帶，會依餐點類型酌收 5～20 元包材外帶費。

巴西莓果碗

這道是近年風靡全球「巴西莓果碗」（Acai Bowl），是兼具顏值與營養的夢幻活力餐點！

基底是莓果泥雪酪，上方鋪上新鮮水果、酥脆麥片與營養奇亞籽，視覺感直接拉滿，一口吃下，清爽酸甜的冰涼口感在口中散開，不僅低卡、高纖、富有高飽足感，想吃得飽、吃得好，又想遠離過多人工食品添加物，這道絕對是首選！

碗裡鋪滿了火龍果、香蕉與奇異果，每款水果都很新鮮、自帶自然甘甜，搭配香脆堅果燕麥一起入口，健康十足。

舀起一匙底部冰涼莓果泥雪酪一起吃，吃得到酸甜交織清爽感，不僅份量實在、營養價值高，熱量更是親民不怕負擔，真的是無敵餐點！

台南酥脆虱目魚柳

早午餐店主打「台南虱目魚」挺罕見！點了一份嚐鮮，澎湃餐盤包含：酥炸虱目魚柳條、水煮蛋、黃金脆薯、花生可頌麵包、新鮮水耕蔬菜與時令水果，巧妙把西式早午餐融合台式美味！

嚴選台南在地高品質虱目魚，去骨切成精緻條狀，裹上特製麵衣炸至金黃酥脆，擺盤端上桌時，那長條飽滿的金黃外觀，如果不說是虱目魚條，還以為是經典莫札瑞拉起司條呢！

想要體驗更有層次與豐富飽足感，可加價 90 元升級套餐！有純手作黑糖穀物優格，以及特製麵包（四選一）。

酥炸虱目魚柳條外皮炸得香酥輕脆！一口咬下，魚肉保持細緻嫩口濕潤感，沒有半點令人擔心的腥味，單吃原味就好吃；若沾上旁附特製醬料，風味層次更提味，再搭配爽脆多汁水耕生菜一起吃，豐富又解膩，生菜好品質一吃就知道！

花生醬牛角可頌麵包！抹上濃郁帶有香脆顆粒感特製花生醬，一端上桌就能聞到爆棚花生醇香氣。

夏日微風水果茶

這杯水果茶絕對是真材實料的「貨真價實」！整杯端上桌浮誇度拉滿，光是頂層就有奇異果、柳橙片、香蕉、蘋果與火龍果等，先把上面的水果一口氣吃光，再搭配水果茶一起喝，冰涼消暑清爽解膩，是溫潤茶香與百香果酸甜交織味，甜度掌握得剛好適中，份量真的很實在。

綜合水果優格昔

喜歡優格飲品的朋友，絕對要大力推薦這杯！整杯呈現出少女心夢幻薰衣草紫色，擺上蘋果片點綴，光視覺就超好拍，以大量優質莓果作為濃郁基底，飽滿酸甜水果香，揉合店家自家發酵優格自然酸甜，層次感豐富，連閨蜜喝完都忍不住大讚，質地滑順濃郁又絲毫不顯甜膩，好喝啦～

脆皮德國豬腳

這道「脆皮德國豬腳」是每日超人氣限量美味！因為現點現烤，現場大約需要耐心等待 20 到 30 分鐘，澎湃餐點包含：德國豬腳、德式酸菜、水煮蛋、香脆黃金脆薯、新鮮水耕蔬菜以及時令水果。

整盤份量給得超級霸氣又驚人，如果是小食量的女生，建議兩個人一起分享，留點胃給其他手作甜點與特調飲品！

水耕生菜爽脆細緻，輕輕淋上特製油醋醬，酸香清爽口感好開胃。

德國豬腳外皮烤得酥脆！熱熱吃有咔滋口感，冷掉吃外皮比較硬脆，肉質依然保持著 Q 彈香軟！吃原味是濃郁胡椒香與醇厚肉香，沾一點帶有微酸香氣芥末籽醬，讓風味更有層次！

再搭配一口經典德式酸菜，不僅極致開胃，更能化解豬腳油脂感。

藍莓千層蛋糕

看到網路上推薦芝麻千層蛋糕，我到底該選哪一款？最後還是點了藍莓口味！這的甜點全是店家甜點師傅純手作，每日限量製作，不是中央廚房批量製品，衝著這點就值得點來吃～

叉子垂直切下去的瞬間，手感好治癒！叉子一層層穿透金黃法式可麗餅皮，層層間均勻抹滿特調藍莓鮮奶油，柔軟餅皮與細緻鮮奶油，完全不甜膩，好吃到讓人嘴角上揚！吃完豐盛主餐，兩人點一份手作千層蛋糕，份量剛剛好。

《C6 Cafe 喜遛咖啡》餐點真材實料、搭配得宜，無法單用 CP 值來衡量，價格在桃園同類型店家偏中高，但餐點品質與口味都在水準之上。

有外酥內彈每日限量“德國豬腳”、台式創意“台南酥炸虱目魚柳”，自家手作優格果昔、清爽低卡巴西莓果碗與作千層蛋糕，今天每道都無雷，加上綠意木屋空間，整體氛圍chill又療癒，值得列入桃園美味口袋名單耶～

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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