24H 不打烊！ 鶯歌全新地標「阿婆壽司」起造獨立豪氣大樓 20元巨無霸關東煮免費續湯

30年前從小攤車一路吃到蓋獨立大樓！深耕50年《阿婆壽司》早已是鶯歌小吃地標！主打24小時全天營業，有台式壽司、銅板價關東煮、古早味蒸蛋，每樣都都是管飽首選，建國路新址空間更加明亮寬敞，即使物價飛漲，大份量關東煮依舊賣你20元，還能免費無限續湯，我當然要來。

阿婆壽司｜搬家新址與交通攻略

原本位於鶯歌中正一路上老字號《阿婆壽司》，現在已經全面搬遷至新北市鶯歌區建國路 132 號全新大樓（距離舊址僅約 200 公尺）！新店門口附設有摩托車停車格，開車前往的朋友則需在找停車場。

若搭乘大眾運輸，從台鐵「鶯歌火車站」步行約 5 分鐘、捷運鶯歌站步行約 10 分鐘可抵達，吃飽喝足後，還能順道漫步至鄰近鶯歌老街逛逛，安排一趟鶯歌半日遊！

地址：新北市鶯歌區建國路132號

聯絡電話：02-2670-9345

營業時間：24H

阿婆壽司｜從小攤車吃到新大樓50年老字號

聽說《阿婆壽司》已經在地深耕營業 50 年了！我自己也一路吃了快 30 年，還深深記得高中時期，鶯歌在地朋友帶我來吃宵夜的回憶，當年還只是一台默默無聞小攤車，沒想到經過 30 年歲月洗禮，如今竟然自己起造了大樓！

阿婆壽司真的非常厲害，現在依然維持著 24 小時營業貼心服務，搬遷後整體用餐環境也變得更加寬敞舒適～

阿婆壽司｜動線與點餐方式

搬遷至新大樓後，店內依然維持著以往便利外帶專區！若是選擇內用，直接順著動線進入選購區拿取餐點，再跟著排隊人潮依序結帳即可，整體流程很流暢順暢。

想要避開人潮！享受舒適用餐環境，平日晚上 10 點來沒人和你搶！大約只坐滿一樓空間，這個時段來消費大多是輕鬆自在的在地人，不是內用吃宵夜，就是順手打包幾份壽司回家當夜宵。

阿婆壽司｜最新菜單與價位資訊

《阿婆壽司》搬新大樓價格不變！但實際壽司品項與價格仍以為準，餐點選擇豐富：大綜合壽司 $65、小綜合壽司 $50、海苔壽司與豆皮壽司和蛋皮壽司均為 $50；味噌湯 $25、茶碗蒸 $30、涼麵約 $40~$50，關東煮更是只要每樣 $20！

以目前的物價水平來看，加上 24 小時營業，半夜肚子餓還能吃到這些餐點，這價格真的很划算。

婆壽司｜招牌台式壽司

或許是剛搬遷至新大樓，再加上造訪時平日晚上，沒看到過往熱火朝天「流水線做壽司」畫面，氣氛顯得特別愜意，每盒壽司盒上都貼有清晰的標價，透明公開，我自己習慣白天買大盒吃個飽，晚上來就買小盒當宵夜；不論怎麼搭配，價格都算親民。

除了壽司之外，熱騰騰關東煮也是我每次造訪《阿婆壽司》必點！畢竟每樣只要 20 元銅板價，而且份量硬是比市面上關東煮大上許多，如果不順手夾個幾樣，真的覺得對不起自己。

關東煮品項豐富且偶爾會換菜色，有：米血糕、水煮蛋、甜玉米、高麗菜捲、釀香菇以及串丸子等。

點關東煮還有一個不能錯過的福利，那就是湯頭免費無限續加！特別是在寒冷冬天或深夜，喝上一碗暖胃又滿足。

阿婆壽司｜無障礙設施與樓層空間

搬遷到新大樓後，整體內用空間變得更寬敞明亮！電梯空間也大，無論是推嬰兒車爸媽，或行動不便長輩都能輕鬆上樓，平日主要開放一樓與二樓用餐區，假日則會一路開放延伸到三樓。

新大樓除了提供涼爽冷氣外，還準備了兒童座椅，對親子家庭顧客相當友善，店內採半自助式服務，記得順手將餐具分類。

平時深夜想吃宵夜，選擇不外乎都是麥當勞、鹹酥雞、永和豆漿或是熱炒店，不過偶爾想換換口味，我們就會跑來《阿婆壽司》解解饞，最厲害的是，每次全家人一起來大快朵頤，隨意點滿壽司、關東煮與熱湯，結帳下來只要 200 到 300 元就能飽到不行，以現在物價來講，吃起來很有幸福感。

阿婆壽司｜多種口味選擇的阿婆涼麵

除了壽司與關東煮，涼麵也是我們每次來《阿婆壽司》必拿品項！特別是在悶熱夏天晚上，吃上一盒真的清爽又消暑，這的涼麵分為大盒與小盒，口味有蒜味、麻醬，還分成皮蛋與鹹蛋搭配，平時想吃涼麵多半圖方便去超商買，但來阿婆順手帶一盒也很可以。

涼麵裡頭附有半顆蛋、小黃瓜絲、木耳絲與蘿蔔絲，重點是麵體冰涼軟硬適中，家人挺喜歡吃。

阿婆壽司｜招牌台式壽司卷

每次滑到阿婆壽司討論，很多人留言說「以前比較好吃！」其實現在大概有七成老店，底下老顧客也都是這樣評價（笑），對我來說，以這親民價格能填飽肚子就不錯了；如果追求極致美味或精緻質感，更建議移駕到 日本料理店吃，現在這主打的就是大眾平價台式壽司卷！

另外這次造訪時沒有看到手捲，不知道是暫時賣完還是已經停賣？看來只能等之後多來幾次再看看了。

阿婆壽司｜比外面大一號的銅板價關東煮

關東煮是我個人造訪必點項目！

每樣巨大關東煮只賣 20 元，雖然偶爾品質會有點起伏，但想想便利商店的關東煮也是這樣，在鍋裡滾久了難免影響口感，不過今天運氣不錯，這塊 20 元豬血糕不僅超大一片，咬下去不爛口，咀嚼起來很軟糯Ｑ彈有給力喔！

今天關東煮滿成功！蘿蔔能清甜沒有纖維感，玉米天然甜味釋放到湯汁裡，不需要沾醬就夠味。

香菇釀肉、苦瓜封跟高麗菜捲，根本就是上桌的手路菜，同樣一份只賣 20 元真的是必拿。

阿婆壽司｜蒸蛋與味噌湯堪稱經典

蒸蛋裡藏著小香菇與一大塊扎實絞肉，展現特色台式古早味，再配上一碗熱騰騰的味噌湯、壽司真的是經典組合。

阿婆壽司｜老店舊址經典畫面

當時店面沒那麼大，但整間店熱氣騰騰，工作人員阿姨們一排站開：鋪飯、捲壽司、切片、裝盒，動作快到像開倍速，如流水線般神速備料，現在都成了過往經典畫面。

《阿婆壽司》全新獨立豪氣大樓成了鶯歌新地標，但大家會一再回訪，圖的依然是在地風味與CP值！雖然早期價格與味道早已回不去，但這本來就不是主打精緻高檔 日料，而是最接地氣、能管飽的「台式壽司 食堂」。

24小時全天營業，無論清晨想來碗熱湯醒胃，還是半夜宵夜肚子餓都能來；平價大份量關東煮苦瓜封、高麗菜捲用料實在，湯還能無限續喝，再加上壽司、蒸蛋與皮蛋鹹蛋涼麵，想吃隨時都能來，不適合的不勉強啦～

阿婆壽司

地址：新北市鶯歌區建國路132號

聯絡電話：02-2670-9345

營業時間：24H

公休：無

兒童餐具、兒童座椅：有

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無

FB粉專：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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