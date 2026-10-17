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便宜又吃得飽！ 苗栗竹南美食「竹南雲南小吃」無招牌平價小吃，椒麻雞飯&酸辣湯份量超多

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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苗栗竹南美食「竹南雲南小吃」這間真的很低調，店外沒有明顯招牌，第一次來如果沒有先查地圖，很容易以為只是一般住宅！這天平日來用餐，店裡有不少客人，電話訂餐外帶的客人很多，我們大約等了30分鐘餐點才陸續上齊，生意非常好！這天點了椒麻雞飯、涼拌皮蛋、酸辣湯、蝦醬牛肉炒飯，餐點份量真的很多，但口味普通，屬於吃粗飽型的小吃店！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「竹南雲南小吃」店家沒有招牌，看起來就很像一般住宅，是非常低調的隱藏版小吃店！周邊停車需要找一下位置，建議還是騎車前來，停車會比較方便！

店內環境是簡單的家庭式小吃店風格，有冷氣開放，還有電視可以看！這天平日來用餐，因為電話訂餐的客人蠻多的，所以我們這次大約等了30分鐘左右，餐點才陸續上齊！建議要有久候的心理準備！

店內提供免費的冷飲，是無糖的茶飲，喝起來還蠻解膩的！

【竹南雲南小吃｜完整菜單MENU】

這是 「竹南雲南小吃」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【竹南雲南小吃｜LUNCH】

酸辣湯的料滿滿，裡面的配料有很多的內臟類食材，整體湯頭比較濃郁，喝起來是屬於比較有存在感的重口味！拿來搭配白飯或其他比較清淡的餐點會比較適～

【涼拌皮蛋】

這道涼拌皮蛋很開胃！番茄本身帶有自然的酸甜，加上洋蔥的脆度，再搭配皮蛋特殊的香氣，整體口感很清爽～我之後還拿這個醬拌到炒飯裡。

【蝦醬牛肉炒飯】

原本看到菜單上寫著「蝦醬」兩個字，會期待有比較明顯的蝦醬香氣，結果實際吃起來，我反而覺得味道比較淡，沒有想像中的香氣～

整體吃起來沒有太明顯的調味層次，吃到後面還會有一點膩口～如果跟前面的酸辣湯、涼拌皮蛋相比，我自己反而比較不推薦這一道，至少這次吃下來沒有特別留下印象。

【椒麻雞飯】

椒麻雞飯份量很多～椒麻雞的外皮偏硬，不過一旁搭配的椒麻醬汁調味倒是還不錯，帶有酸香微辣的味道，沾著雞肉一起吃會比較有滋味，旁邊的高麗菜吃起來濕濕的，而且沒什麼調味，所以整份椒麻雞飯吃下來，我會覺得主要還是靠椒麻醬汁在撐味道，整體而言就是份量很多，但口感沒有讓我特別驚艷。

總結

整體來說，這間「竹南雲南 小吃」沒有自己的招牌也沒有華麗的裝潢，平日用餐生意也非常好，大約等了半小時餐點才上齊！他們最大的優勢就是份量多、價格實惠、很有飽足感！這天點的椒麻雞飯的雞皮偏硬，但醬汁調味不錯；涼拌皮蛋搭配番茄、洋蔥很開胃；酸辣湯配料多、口味很重；蝦醬牛肉炒飯則是比較沒味道，而且吃到後面有些膩！如果你重視的是價格便宜，大份量且吃得飽，這間還是可以試試看。

竹南雲南小吃

地址：苗栗縣竹南鎮鎮明德街57號

電話：037-479-291

營業時間：11:00-14:00,17:00-21:00

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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