苗栗竹南傳統老派麵包店！必吃預約制「奶油吐司」 鬆軟奶香超涮嘴

苗栗竹南美食「隆興蛋糕城」，店家外觀非常樸實，沒有什麼華麗裝潢，就是很傳統、很老派的麵包店模樣，完全不會讓人想到裡面竟然藏著一款在網路上頗有名氣的「奶油吐司」，奶油吐司口感鬆軟，最上層還有香甜的奶油可以一起沾著吃，奶香十足，真的蠻好吃！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「隆興蛋糕城」就是一間相當傳統的在地麵包店，外觀看起來真的非常不起眼，沒有什麼華麗裝潢，就是很老派的店面！

店家剛出爐的麵包會擺放在檯面上，讓客人自行夾取！但是這些奶油吐司，都是客人預訂的，如果直接跑來現場有極高的機率買不到，建議出發前要先打電話詢問喔！

除了招牌的奶油吐司以外，他們還有販售甜甜圈、一口酥、手撕麵包、酸菜麵包等品項！

這天選了幾款麵包，想說難得來了就一起品嘗看看，實際吃下來發現，還是買招牌的奶油吐司就好。

這是店家的價目表，自2026年4月起各品項漲價，除了奶油吐司是90元，其餘口味的吐司皆為100元！

【隆興蛋糕城｜平價的在地麵包】

來這裡建議不要貪心，專攻招牌奶油吐司就好！因為老實說，我覺得其他品項不是不好吃，就是比較普通，是跟奶油吐司相比，真的沒有讓我有＂一定要再回來買＂的感覺。

【奶油吐司｜預約制限量出爐】

預約制的奶油吐司司確實有他厲害的地方！吐司本身口感鬆軟，最上層還有香甜的奶油可以一起沾著吃，奶香十足，真的蠻好吃的！下次還會想要再回購！

他們的手撕麵包有40元和55元兩種價格，詢問老闆兩者的差異，他說吃起來就是不一樣，要我兩個都買就知道。

【蔥麵包】

蔥麵包的蔥量給的不多，吃起來就是微微的蔥香。

【酸菜麵包】

酸菜麵包一定要在剛出爐的時候馬上吃，放冷了再吃就會覺得有點油耗味～

【羅宋】

這和我認知的羅宋不太一樣，吃起來比較像是紮實口感的奶油餐包，整體中規中矩。

【一口酥】

我平常都是在燒烤店才會吃到這個一口酥，很難得在麵包店會看到，是說這一口酥還不錯，買回家後放到烤箱或氣炸鍋加熱會更好吃！

整體來說，這間「隆興蛋糕城」是一間很不起眼的老派麵包店，最推薦的就屬招牌奶油吐司，但是這個口味需要提前預訂才吃得到，吐司口感鬆軟，上層還有香甜奶油可以沾著一起吃，奶香味很明顯，簡單吃就很好吃！但其他品項偏普通，建議直接專攻奶油吐司就好。

隆興蛋糕城

地址：苗栗縣竹南鎮順興路14號

電話：037-479-034

營業時間：07:30-21:00（每週日公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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