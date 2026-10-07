秀證件吃Buffet只要888元！國際級五星度假酒店「最強萬聖節」 詭譎造景、怪奇饗宴秒殺底片

最強萬聖造景在這！國際級五星度假酒店「萬聖主題造景」即起登場，各式神秘設置充斥全館，整體奇幻氛圍不輸主題樂園，館內百匯餐廳還推出萬聖餐點，搭配鄰居福利享買一送一還能玩扭蛋抽餐券。

圖／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店提供

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最會過萬聖的五星級度假酒店：新造景「闇夜魔法森林」

全台首家由萬豪國際集團直營的國際級度假酒店「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」詭譎造景新登場，今年萬聖節以「闇夜魔法森林」為主題，古老魔法典籍、飛行掃帚、水晶球與幽光造景現身全館多處，入夜後點亮南瓜燈火與奇幻光影，打造神秘且魔幻的奇異氛圍。

「闇夜魔法森林」造景展至11/1，把握時間打卡最懂萬聖的五星度假酒店。

圖／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店提供

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帶好證件再出發！桃園大溪笠復威斯汀度假酒店年度「鄰居福利」一路優惠至12/30，基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣/市居民出示本人有效證件並加入萬豪旅享家，週日至四用餐即享館內專屬餐飲優惠，於1F的威斯汀全球品牌百匯饗宴「知味西餐廳」享用餐買一送一（服務費依原價計費），再加碼消費滿4位成人可參與現場「扭蛋抽獎」乙次（單筆消費限抽乙次且獎品限下次使用），有機會抽中自助餐券、一鴨二吃、下午茶券、美味小點、以及各式紅白酒等好禮。

以平日晚餐計算，成人每位1,480+10%元，搭配鄰居優惠折扣後，每人總價僅888元；而週五至日假日晚餐，成人每位1,680+10%，優惠下來每人也只要1,008元。

需注意，知味西餐廳優惠限成人、晚餐時段適用。而館內全日中西佳餚景觀餐廳「大廳酒吧」則對鄰居專屬推出用餐75折與贈指定炸物乙份；道地粵式「儷軒中餐廳」亦可享有75折好康。欲使用鄰居優惠請於兩日前訂位，並告知餐與活動；網路訂位則需點選里民優惠選項。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店提供

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萬聖限定造型饗宴

大廳酒吧推出「暗夜饗宴」，有黑炭牛魔堡、惡魔辣雞翅、魔女南瓜園甜點與三款「魔藥特調」強勢登場，而知味西餐廳與The Deli也同步帶來多款逼真應景的怪奇餐點，值得親自造訪開箱驚喜。

大廳酒吧萬聖限定「地獄熔岩黑炭牛魔堡」。圖／桃園大溪笠復威斯汀度假酒店提供

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桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

地址：桃園市大溪區日新路166號

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