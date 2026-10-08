雙十連假／「桃茶沙龍」進駐台灣設計展 《光流方舟》品茶去

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「台灣設計展」在桃園，桃園市政府農業局「桃茶沙龍」系列活動自09/24進駐 D7《光流方舟》展區以來，聞香體驗、奉茶品飲與11家桃園茶品牌展售，吸引不少觀眾走進展區停留、選購。展期到10/11，提醒把握最後幾天的機會，趁著假日到展區走走。

▲「桃茶沙龍」系列活動進駐 D7《光流方舟》展區，提供聞香體驗、奉茶品飲與11家桃園茶品牌展售。 圖：桃園市政府農業局／提供

農業局長陳冠義表示，「桃茶沙龍」以「一座城市的風味，一場茶的對話」為概念，集結益壽茶園、長生製茶廠、福源茶廠、尚好茗茶、文新製茶廠、義和茶葉、竹峰茗茶休閒農場、双霖茶莊、昱尊茶園、葉家千金及拉拉山製茶廠等11家品牌，涵蓋龍潭、楊梅、蘆竹、龜山及復興等茶區，讓觀眾不用跑遍桃園各地，在設計展現場就能一次認識不同茶區的風味與故事。

▲D7《光流方舟》展區的「桃茶沙龍」，趁著假日到快來走走。 圖：桃園市政府農業局／提供

▲以「一座城市的風味，一場茶的對話」為概念，提供聞香體驗、奉茶品飲與桃茶品牌展售。 圖：桃園市政府農業局／提供

展場的「桃茶風味」聞香體驗與「桃茶地圖」開展以來很受喜愛，不少人循著香氣找茶、對照地圖認識茶產地。平日提供「東方美人茶」、「桃映紅茶」、「龍泉茶」等三款桃園代表茶品的冷泡茶，讓觀眾在展區就能品嘗。週末更有茶農進駐茶席，在展場親自泡茶供品嘗，並分享製茶過程與茶園故事，增加大家對在地茶產業的認識與支持。

農業局表示，「桃茶沙龍」展期到10/11，平日10:00-18:00營運，週末及連假延長至20:00，若還沒去過 D7《光流方舟》，歡迎趁展期結束前，來喝杯「桃園茶」、聽聽茶農的故事，從一縷茶香認識桃園這座百年茶鄉。

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