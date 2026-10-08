少見的炭火烤腸！苗栗頭份「秋香姐香腸店」台13線旁飄香30多年 在地人推薦下午茶小吃

最喜歡這種街邊烤香腸攤，畢竟開車難免勞累或肚子餓，看到這種街邊寶藏店都會眼睛一亮，來上一根炭烤香腸充個電，如果是看到排隊人潮，就肯定更得湊個熱鬧，在地人都排隊吃的肯定厲害。

秋香姐香腸店的位置就在台13線上，算是頭份跟竹南途中很容易經過的小店，會注意到這家當然也是旁邊停了滿滿一排車，加上網路評價也高，一問之下才知道秋香姐竟然做了三十幾年，根本老店了！難怪生意這麼好。

秋香姐香腸店

地址：苗栗縣頭份市廣興里台13線123號

電話：0988 284639

時間：13:30–18:00｜每週六日公休

其實這種開在省道旁的香腸攤，往往藏著最樸實的古早味，也最容易吃到現在越來越少見的炭火現烤香腸。

現場看了才發現，很多客人幾乎都把這裡當成「得來速」，不少人都是先打電話預訂，開車過來取餐就走。因此雖然路邊停了不少車，但現場其實不用排很久，出餐速度也相當快。

除了傳統香腸之外，秋香姐還有一般香腸攤比較少見的炭火烤粉腸。透過炭火慢慢烘烤，把外皮烤得微微焦香，同時鎖住肉汁，每一口都能吃到濃郁的炭香與肉香。

光是在炭火前不停翻烤就知道這份工作有多辛苦，尤其夏天站在炭爐前，真的需要十足的耐心與體力，而且秋香姐還一做就三十幾年，真的有夠厲害，雖然嘴上一直說要退休，但身體看起來很硬朗的她，應該還是會繼續開下去。

真的是用炭火慢慢烤出香氣，讓外皮微微焦脆，裡面則保留滿滿肉汁，咬下去香氣直接衝上來，尤其是高粱酒香腸，真的酒香頗濃，超好吃。

這高粱酒香腸超推！必點。

別忘了要配蒜頭。

現場吃也是可以的，有一個小桌可以坐，而且內用還有盤子裝好好的，整個色香味都齊了。

推薦必點：

高粱酒香腸

炭烤香腸

炭烤米腸

炭烤鹹豬肉

炭烤粉腸

烤功一流，調味也很厲害。

尤其是這高粱酒香腸好好吃。

粉腸也是喜歡，烤的剛剛好

自己動手串，吃起來更過癮。這家真的路過別錯過，不然太可惜了。

秋香姐香腸店

地址：苗栗縣頭份市廣興里台13線123號

電話：0988 284639

時間：13:30–18:00｜每週六日公休

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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