苗栗茶行超人氣「烏龍茶葉蛋」！36小時慢火熬煮，連蛋黃都超入味

小咪ma．吃喝玩樂趣／ 文、圖／小咪

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可別以為這家只是一般賣茶葉的店，其實這家真正厲害的是「烏龍茶葉蛋」！不少人專程開車來竹南，就是為了外帶一袋茶葉蛋回家，甚至還有不少外縣市遊客會順便買回去當伴手禮

金億茶行

地址：350苗栗縣竹南鎮竹興里龍山路一段98號

電話：037469392

時間：09:00–21:00

官網：http://www.jingyi.com.tw/

除了有名的烏龍茶葉蛋外，不要忘記金億是一家專業茶行，除了招牌茶葉蛋之外，也販售各式台灣高山茶、東方美人茶、鐵觀音、梨山茶等茶品。

店內還提供現泡茶，喜歡喝茶的人可以順便品茗，挑選適合自己的茶葉。店家也提供茶葉禮盒、茶葉蛋禮盒，很適合送禮。

老闆就像吉祥物一樣，會笑嘻嘻的招待客人喝茶喔。

保證現泡

店家堅持使用台灣高山烏龍茶搭配獨門滷汁，以陶甕慢火熬煮約 36 小時，讓茶香完全滲透進蛋白與蛋黃中。

店家使用高級的高山烏龍茶業及獨門配方一同加入陶甕之中悶煮36小時，而且一定要沾上店家特製阿里山芥末椒鹽，茶香濃郁又層次豐富。

是說店家LOGO跟老闆本人長的一模一樣，很和藹可親。

以後來金億，就算不買茶也沒關係啦，來找老闆喝現泡茶吃茶葉蛋也不錯。

金億茶行

地址：350苗栗縣竹南鎮竹興里龍山路一段98號

電話：037469392

時間：09:00–21:00

官網：http://www.jingyi.com.tw/

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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