苗栗茶行超人氣「烏龍茶葉蛋」！36小時慢火熬煮，連蛋黃都超入味
udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣
可別以為這家只是一般賣茶葉的店，其實這家真正厲害的是「烏龍茶葉蛋」！不少人專程開車來竹南，就是為了外帶一袋茶葉蛋回家，甚至還有不少外縣市遊客會順便買回去當伴手禮。
金億茶行
地址：350苗栗縣竹南鎮竹興里龍山路一段98號
電話：037469392
時間：09:00–21:00
除了有名的烏龍茶葉蛋外，不要忘記金億是一家專業茶行，除了招牌茶葉蛋之外，也販售各式台灣高山茶、東方美人茶、鐵觀音、梨山茶等茶品。
店內還提供現泡茶，喜歡喝茶的人可以順便品茗，挑選適合自己的茶葉。店家也提供茶葉禮盒、茶葉蛋禮盒，很適合送禮。
老闆就像吉祥物一樣，會笑嘻嘻的招待客人喝茶喔。
保證現泡
店家堅持使用台灣高山烏龍茶搭配獨門滷汁，以陶甕慢火熬煮約 36 小時，讓茶香完全滲透進蛋白與蛋黃中。
店家使用高級的高山烏龍茶業及獨門配方一同加入陶甕之中悶煮36小時，而且一定要沾上店家特製阿里山芥末椒鹽，茶香濃郁又層次豐富。
是說店家LOGO跟老闆本人長的一模一樣，很和藹可親。
以後來金億，就算不買茶也沒關係啦，來找老闆喝現泡茶吃茶葉蛋也不錯。
金億茶行
地址：350苗栗縣竹南鎮竹興里龍山路一段98號
電話：037469392
時間：09:00–21:00
文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。