桃園約會美食景觀餐廳！「Moon island 沐嶋」龍山埤塘生態公園旁秘境 露營風座位超chill好放空、塔可香料肉醬麵必嚐

最近桃園真的又多了一個超值得收進口袋名單的新秘境！如果你跟小咪MA一樣，平時最喜歡那種「不用跑遠，就能找個好地方放空、享受美食、喝杯好咖啡」的景觀餐廳，那這間剛開幕就爆紅的 Moon island 沐嶋 桃園旗艦店，絕對要第一時間收藏！

Moon island 沐嶋 就坐落在綠意盎然、水景環繞的龍山埤塘生態公園旁。大片透光的超大落地窗直接把戶外的水岸景色帶進室內，光是坐在裡面看著窗外的池畔與草地，就有一種瞬間遠離城市喧囂的舒心感。

其實「Moon Island 沐嶋」這個品牌原本是從綠島出發的，團隊希望能跳脫觀光商業的框架，回歸料理、空間與時間本質。2026 年，他們將這份源自綠島的慢活島嶼精神帶回家鄉桃園，打造了這間融合在地景緻的旗艦店。

這次來到沐嶋最讓我驚喜的就是——明明人在桃園，卻有一種秒飛小島度假的悠閒感呢！

Moon island 沐嶋｜停車資訊

開車前往的朋友完全不用擔心！Moon island 沐嶋 就在龍山埤塘生態公園旁，公園本身就設有極為方便的停車空間，再也不用像在桃園市區找車位繞到崩潰。

小咪MA非常推薦大家安排「公園散步＋美食放空」的一日遊行程！可以先到龍山埤塘生態公園沿著湖畔走走、拍拍綠意盎然的美照，再走進沐嶋吃午餐或享用精緻下午茶，整個步調超級舒服愜意。

Moon island 沐嶋｜戶外空間

走進餐廳前，真的很難不被這裡的自然景緻吸引！龍山埤塘生態公園的湖光水色與綠地，將沐嶋完美包覆，建築本身俐落簡約的線條與大自然相互呼應，隨手一拍都是質感大片。

這裡不是那種刻意堆疊造景的網美店，而是巧妙將大自然變成最美的天然背景。飯前飯後在戶外步道吹吹微風，就算造訪當天天空稍微不作美，依然掩蓋不住那股浪漫又療癒的度假氛圍。

Moon island 沐嶋｜內用環境

一推開門走進內用區，真的會被這裡的空間美學深深吸引！全店選用極大化的大面積落地窗，把埤塘公園的天然採光與滿滿綠意毫無保留地引入室內。整體以溫暖木質調搭上柔和的大地色系，線條圓潤順暢，營造出高級又舒服的質感法式慢活風。

座位規劃非常寬敞大方，不管是超搶手的雙人景觀窗邊位，還是適合家庭客、姊妹聚會的舒適沙發區，桌距都拿捏得剛剛好，保有絕佳隱私感。邊吃美食邊欣賞外頭的湖光山色，真的會讓人忘記時間。

特別令人驚艷的是，裡面還藏有一區打造得超 CHILL 的露營風座位區！到了晚上店家還會貼心調暗燈光，點綴溫馨光影，營造出戶外露營般的慵懶氛圍。不管是白天光線充沛的明亮感，還是夜晚浪漫的微醺感，都別有一番風味呢！

Moon island 沐嶋｜美味推薦

套餐-沙拉

點主餐加購套餐附贈的沙拉完全不馬虎！爽脆新鮮的生菜蔬果，搭配店家特調的清爽醬汁，酸甜開胃，為整頓大餐完美暖場。

套餐-湯品

今天的例湯非常溫暖順口，熱騰騰喝下一口，整個胃都暖了起來，天然食材的香甜也剛好為接下來風味濃郁的主餐做好平衡。

套餐-紅茶

吃完主餐後來杯紅茶，也是很舒服的收尾。茶香清爽、不會太搶味，搭配餐點一起喝也很順。

經典果茶

偏愛層次感豐富飲品的朋友，小咪MA大力推薦這款經典果茶！以優質茶湯為基底，融合了多種新鮮水果的酸甜果香，每一口都喝得到滿滿的果香精華，清爽又解膩。

炙烤薄皮雞翅-酸辣醬

這道絕對是開胃必點的重頭戲！雞翅外皮炙烤至微焦香酥，裡面的肉質依然保有滿滿肉汁與鮮嫩口感。裹上特調酸辣醬，酸香帶勁、微辣涮嘴，讓人一隻接一隻根本停不下來！

島嶼塔可風 香料肉醬義大利麵

這道島嶼塔可風 香料肉醬義大利麵在口感呈現上真的給了我滿滿驚喜！店家非常有巧思地在頂層鋪上了類似魷魚絲的東西，一端上桌就能聞到迷人的鮮香海味。

一入口先是咬到頂層帶著嚼勁與微微酥脆的海味配料，越咀嚼越能釋放出鮮甜甘美；接著搭配吸飽濃郁香料肉醬、微辣開胃又 Q 彈的麵體，將「海味嚼勁」與「濃郁軟嫩」完美揉合在一起。肉醬帶勁的微辣感正好被魷魚絲的鮮甜巧妙平衡，一口咬下盡是外脆內彈的雙重驚喜，既顛覆想像又無敵涮嘴！

酥炸豬排咖哩飯

炸至金黃酥脆的豬里肌，外皮喀吱酥香、肉質紮實多汁，搭配的是溫和濃郁的歐風咖哩，就算是不敢吃辣的小朋友也能開心大口吃。

最讚的是這裡特別選用泰國香米，米粒帶著淡淡香氣，淋上濃郁咖哩醬後被完美吸附。旁邊還附上了酸甜的醋漬薑片，吃完幾口濃郁豬排咖哩後搭配一點薑片，整體瞬間變得清爽解膩，層次拿捏得剛剛好！

沐嶋經典巴斯克

女生的甜點胃永遠有位置！這款經典巴斯克乳酪蛋糕表現極為優秀，表皮帶有迷人的焦香氣息，內餡滑順綿密、乳酪濃郁無比，甜度拿捏得恰到好處，配著果茶簡直太幸福了！

小咪MA餐後感

Moon island 沐嶋 桃園旗艦店 真的成功把來自綠島的「島嶼節奏」，完美融入桃園龍山埤塘生態公園的綠意之中。挑一個舒服的午後前來，吃頓好吃的料理、喝杯香濃果茶，再到公園湖畔散散步，讓自己好好放空一下。

這就是沐嶋最吸引人的魅力所在——它不催促你趕行程，而是提醒你，生活偶爾也可以放慢步調。

如果你最近剛好在找桃園景觀餐廳、桃園下午茶咖啡廳、龍山埤塘生態公園美食、內壢美食或是桃園約會餐廳，這間 Moon island 沐嶋 趕快先加入最愛！下次休假不知道去哪時，就來這裡放空吃美食，再去湖畔散個步吧！

常見問題

Q1：Moon island 沐嶋 桃園旗艦店有附設停車場嗎？停車方便嗎？

非常方便！沐嶋就位於龍山埤塘生態公園內，公園本身就設有完善的收費停車場，停好車後沿著綠意盎然的步道散步 1-2 分鐘即可抵達餐廳，開車前往完全不用擔心找車位問題。

Q2：前往 Moon island 沐嶋 需要提前預約訂位嗎？

建議一定要提前訂位！特別是熱門的「靠窗景觀座位」以及超 CHILL 的「露營風座位區」，假日常常一位難求。想搶到採光最好、看湖景最美的座位，建議提早在粉專或線上訂位系統預約。

Q3：沐嶋的餐點適合帶小朋友或是不吃辣的人享用嗎？

非常適合！像是「酥炸豬排咖哩飯」使用的是溫和甜美的歐風咖哩，完全不辣且份量充足，非常受小朋友喜愛；主餐套餐的湯品與沙拉也非常溫和。若有微辣品項（如：島嶼塔可風香料肉醬義大利麵、炙烤酸辣雞翅），菜單上也都會貼心標示。

Q4：Moon island 沐嶋 寵物可以一起入內用餐嗎？

沐嶋為寵物友善景觀餐廳（建議入內裝籠、使用寵物推車或牽繩不落地，具體規範依店家現場公告為主）。戶外空間非常寬敞，用餐前後也很適合帶毛孩到龍山埤塘生態公園散步跑跑！

Q5：晚上去 Moon island 沐嶋 適合嗎？跟白天有什麼不一樣？

白天與夜晚各有不同風情！白天採光絕佳，能飽覽湖光山色與綠意，非常適合拍網美照；晚上店家則會調暗室內燈光，搭配露營風座位區的溫暖光影，整體氛圍轉為浪漫慵懶，非常推薦情侶前來約會聚餐。

地址：桃園市桃園區中山路1560號

電話：03 370 9059

營業時間：星期一～星期日 10:00-21:00

訂位

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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