從純糯米粿到搖搖生乳布丁 走進苑裡品味溫暖風土
【文：曹憶雯，攝影：蔡孝如】
在苑裡，土地的滋味不只藏在金黃稻田，也化作一口口熟悉又創新的日常美食。從傳承家族手藝的米粿，到結合在地酪農鮮乳的布丁，兩家店以不同方式，端出苑裡最溫暖的風土滋味。
一口米食一口布丁，品味苑裡風土
「3Q米食專賣店」由陳欣怡與母親耿美惠共同經營，將祖傳的米食手藝延續至今。「3Q」取自「Thank You」諧音，也寄託對神明與土地賜予米食的感謝。店家嚴選圓糯米與蓬萊米調配比例，堅持磨漿製作純糯米粿，草仔粿、芋粿巧，從艾草備料到自曬菜脯米、油蔥酥都親手製作；週末限定的特色芋蔥粿則以海邊採集的黃槿葉墊底蒸製，散發自然清香。除了販售手作米食，二樓還設有DIY空間，滿6人即可預約，讓旅人從品嘗進一步體驗傳統米食的製作。
而從一杯鮮乳開始的「朵妮小手烘焙」，店主邵歡歡分享研發布丁的初心，是為了讓鄰居小朋友嘗到「用雞蛋和鮮乳就能做出的美味健康甜點」。店內招牌「搖搖生乳布丁」選用苑裡在地泉井牧場的鮮乳，並設計「先喝鮮乳、再吃布丁、最後搖勻焦糖」的三部曲吃法，口味則有雞蛋、可可、四季春等選擇，並且選用可重複利用的可愛玻璃杯裝盛；店內人氣商品還有鮮乳生乳捲和各種麵包，透過職人手藝將在地酪農產業化為苑裡溫暖的甜點記憶。
店家資訊
3Q米食專賣店
地址：苗栗縣苑裡鎮7鄰90-6號
電話：0937-834-660
FB：3Q米食
注意事項：購買米食1小時前預訂、DIY體驗6人以上開課。
地址：苗栗縣苑裡鎮彎麗路100號
電話：037-741-012
時間：週二至週日10:00-18:00（週一公休）
FB：朵妮小手烘焙 Donnie's Small Hands
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