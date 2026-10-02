桃園美食｜500元到底能吃幾家？八德大湳市場5家銅板美食，豆花、湯包、潤餅一路吃到自助冰

說到桃園八德美食，大湳市場絕對是很值得慢慢挖寶的一站！市場裡不只有買菜、採買日用品，周邊巷弄更藏著不少在地人從早餐吃到午餐的老字號小吃。這次小編直接帶著500元來挑戰，看看一張鈔票到底能在大湳市場吃到幾家。 500元看似不多，但在大湳市場其實很有發揮空間！從25元古早味豆花、現蒸湯包、料多實在的潤餅，到豬腳湯配乾麵線，最後再用婷亭自助冰城收尾，鹹的、甜的通通吃得到。想找桃園銅板美食，或安排一趟八德市場美食之旅，這5家很適合一起排進行程。

桃園美食｜同心緣豆花

同心緣豆花：25元自選三種料，在地人逛市場也會順手帶一杯

第一站先從藏在大湳市場裡的「同心緣豆花」開始。攤位就在信義街上，沒有華麗裝潢，就是很典型的市場豆花攤，但每天早上開賣後就會陸續出現熟客。店裡主打簡單的古早味豆花，可以從花生、粉圓、花豆、綠豆、紅豆等配料中任選三種，一整杯豆花加配料只要25元，份量和價格都很有傳統市場的親切感。較晚到甚至有可能提前完售，因此想吃最好安排在上午。

圖／ReadyGo

豆花本身口感細嫩，糖水走清甜路線，再搭配不同配料就能一次吃到綿、Q、鬆軟等不同口感。尤其這種用飲料杯直接裝滿的方式，很適合逛市場時邊走邊吃；如果喜歡配料多一點，也能自己搭出最喜歡的組合。第一家只花25元，也讓這趟500元市場挑戰一開始就很有餘裕。

地址：桃園市八德區大同里信義街21號

營業時間：09:00－13:00

桃園美食｜香納多鮮肉湯包

香納多鮮肉湯包：現包現蒸皮薄多汁，早上就有人排隊

第二站來到大湳市場周邊的「香納多鮮肉湯包」，店家一早5點半就開始營業，還沒走近就能看到店門口疊得高高的竹蒸籠。最吸睛的是一旁的手工製作區，工作人員現場擀皮、包餡，從一顆顆麵糰一路變成飽滿湯包，再直接送進蒸籠現蒸，整個製作過程都看得到。用餐時段店門口也容易聚集排隊人潮，不少人直接外帶，也有人乾脆坐下來吃一籠熱騰騰的湯包。

圖／ReadyGo

鮮肉湯包上桌時外皮柔軟帶點透感，裡頭包著扎實肉餡與鮮甜湯汁，一口咬下可以吃到肉香和湯汁交織的味道。除了湯包，店裡也能搭配湯麵等熱食一起吃，早上來一籠湯包再配上一碗熱湯，飽足感很夠。如果喜歡傳統市場裡這種現做、現蒸的早餐，香納多會是大湳市場一帶很值得排進去的一站。

地址：桃園市八德區大同里福國北街78號

營業時間：05:30－13:00

桃園美食｜大肥媽現做潤餅

大肥媽現做潤餅：整捲塞滿蛋酥、紅糟肉和蔬菜，一拿到手就很有份量

第三站來到「大肥媽現做潤餅」，也是大湳市場裡相當有辨識度的一攤。潤餅都是客人點餐後現場製作，一張潤餅皮上陸續鋪進高麗菜、豆芽菜、豆干、花生粉、蛋酥、紅糟肉等配料，再快速捲成一大捲。尤其其中的蛋酥是很重要的靈魂配角，酥脆口感和大量蔬菜搭在一起，讓整體吃起來不會只有軟綿感。

圖／ReadyGo

潤餅一拿到手就能感受到份量，切開後幾乎每一口都能同時吃到不同配料。高麗菜與豆芽菜增加清甜爽脆，紅糟肉則補上鹹香和肉感，再加上花生粉微甜香氣，整體層次比一般只包蔬菜的潤餅更豐富。如果打算一次攻略多家市場美食，很適合兩個人一起分著吃，才能繼續留胃給下一站。

地址：桃園市八德區四維路17號

營業時間：06:10－13:00，週一公休

桃園美食｜大湳市場豬腳湯

大湳市場豬腳湯：豬腳配乾麵線，市場裡最有正餐感的一站

一路吃過豆花、湯包和潤餅後，第四站來點更有飽足感的「大湳市場豬腳湯」。店家藏在信義街市場範圍內，而且就在同心緣豆花附近，兩家很適合一起安排。店家主要集中在早上到中午時段營業，是不少在地人會來吃早餐、早午餐的傳統小吃。

圖／ReadyGo

這裡推薦豬腳湯搭配乾麵線一起吃，豬腳經過燉煮後肉質軟嫩，外皮則保留一點Q彈口感，搭配熱湯吃起來很有傳統台式早餐的味道。乾麵線則吸附醬汁，鹹香又帶有油蔥香氣，和豬腳一起吃，比前面的銅板小吃更接近完整一餐。如果不是想一次吃多家，其實光這一組就很有飽足感。

地址：桃園市八德區大同里信義街16之3號

營業時間：07:15－13:35，週一、週二公休

桃園美食｜婷亭自助冰城

婷亭自助冰城：數十種配料自己夾，想吃什麼就自己搭

最後一站從市場走到旁邊的「婷亭自助冰城」，用一碗冰冰涼涼的自助剉冰收尾。婷亭就在大湳市場附近，是八德開了相當多年的在地冰店，最大的特色不是固定幫客人配好一碗冰，而是直接讓客人自己拿碗、自己挑配料，再依重量計價。店內配料選擇相當多，從紅豆、綠豆、芋頭、粉圓、粉條、芋圓、湯圓，到仙草、愛玉與季節水果都有，想全部混搭也沒問題。

圖／ReadyGo

這種自助式吃法最有趣的地方，就是每個人都能組出完全不一樣的一碗。喜歡Q感可以多夾粉圓、粉條和芋圓，喜歡綿密口感則可以多放芋頭、紅豆，再搭配刨冰和糖水一起吃。前面如果已經吃了不少鹹食，最後來一碗自助冰剛好能轉換味蕾，也很適合幾個人一起分享。

地址：桃園市八德區廣福路140號

營業時間：11:00－22:30

大湳市場常見問題

大湳市場建議幾點去？

如果主要目標是市場裡的小吃，建議上午前往。同心緣豆花、珍豪吃湯包蒸餃、大肥媽現做潤餅和豬腳湯，大多集中在早市到中午時段營業，部分熱門品項也可能提早售完；婷亭自助冰城則一路營業到晚上，可以留到最後再吃。

大湳市場方便停車嗎？

市場周邊有停車場可以利用，不過早市時段附近人車較多。開車前往的話建議先把車停好，再步行攻略市場裡的店家；如果從八德周邊出發，騎機車也會比較彈性。

大湳市場附近還有什麼景點可以順遊？

吃完大湳市場美食後，可以繼續安排八德周邊景點，像是八德埤塘自然生態公園、置地生活廣場八德等，將市場吃喝行程延伸成桃園八德半日遊。

大湳市場和大湳商圈一樣嗎？

兩者位置相近，但概念不完全相同。大湳市場以傳統市場及周邊小吃為主，大湳商圈範圍則更廣，廣福路一帶還聚集不少餐飲、服飾與生活店家，因此吃完市場美食後，也可以順便逛逛周邊商圈。

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