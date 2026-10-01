「桃茶生活節」進駐桃園機場 「桃茶沙龍」向國際旅客展茶香

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府農業局「桃茶生活節」連續2年進駐桃園國際機場，09/24-10/14與「昇恆昌免稅商店」攜手以「桃茶風土」為主題推出「桃茶沙龍」，規劃桃茶映像、桃茶地圖、茶香聞香、奉茶品飲及桃園好茶展售，讓國內外旅客在機場認識桃園茶區、特色茶品與在地品牌，將「桃園茶」推向國際旅客市場。

桃園市政府農業局長陳冠義表示，桃園兼具國門城市與百年茶鄉特色，透過連續2年在桃園國際機場展出，將茶區、品牌與特色茶品帶進國際旅客往來的重要場域，並與昇恆昌合作，讓旅客透過聞香、品飲及選購認識「桃園茶」，也把桃園好茶帶往世界各地。

攜手昇恆昌免稅商店以「桃茶風土」為主題，在桃園國際機場推出「桃茶沙龍」。 圖：桃園市政府農業局／提供

長期推廣臺灣在地特色與優質農特產品的昇恆昌表示，桃園國際機場是臺灣迎接國際旅客的重要國門，讓旅客在離臺前也能認識臺灣各地的好茶、好物，此次與桃園市政府合作「桃茶沙龍」，期盼運用機場匯聚國際旅客的優勢，從茶區、品牌到特色茶品，讓桃園茶被更多旅客看見、品味與帶走，成為旅客認識桃園、帶回世界各地的臺灣味。

農業局指出，此次「桃茶沙龍」展出「尚好茗茶」及「双霖茶莊」等桃園茶品牌。「尚好茗茶」扎根龍潭三洽水茶區，由兩代茶人延續製茶技藝；「双霖茶莊」深耕楊梅秀才茶區，結合傳統炭焙與現代製程。現場同步展售豐滄「桃園雙韻米香禮盒」、奶油花生牛軋糖及花生軟糖等桃園好農商品，提供旅客選購茶品與伴手禮。

展區另一亮點為桃園市政府與「國立故宮博物院」聯名推出的「桃茶寶盒」，以故宮典藏《清 乾隆 粉彩蟠桃天球瓶》為設計靈感，結合桃園市花桃花、桃樹與故宮蟠桃意象，以「雙桃」寓意福壽綿延，搭配桃園東方美人茶。外盒採多層次紙雕設計，結合光影效果，點亮後可作為藝術燈飾，兼具禮盒與展示功能。

農業局表示，「桃茶生活節」透過桃園國際機場串聯茶產地、品牌與消費市場，讓桃園茶進入國際旅客往來場域。「桃茶沙龍」展期09/24-10/14，旅客可於桃園國際機場第二航廈 C5R 候機室旁參觀、品茶及選購桃園好茶。

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