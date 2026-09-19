東眼山「回森林家」！ 漫步林間 在轉角遇見「偶」

【旅奇傳媒/編輯部報導】漫步林間步道，隨時準備在轉角遇見「偶」！10/03-10/04（六、日）東眼山國家森林遊樂區「回森林家．轉角遇見偶」將趣味登場。今年活動由景觀步道上的「林間偶戲」開啟序幕，由「青蛙大偶使者」與「獨角偶戲」將穿梭於綠意間，讓遊客在步道轉角驚喜遇見偶戲的魔法，與森林夥伴來場零距離的親密互動。

「回森林家」小木偶植栽。 圖：林業保育署新竹分署／提供

趁著周末走進東眼山，放慢腳步，透過偶戲展演、芬多精茶席與小偶盆栽等手作創作，感受森林獻給心靈的溫柔禮物。

▲「回森林家」小木偶植栽。 圖：林業保育署新竹分署／提供

▲「回森林家」活動當日首賣－藍腹鷴鑰匙圈布偶。 圖：林業保育署新竹分署／提供

林業及自然保育署新竹分署表示，這次東眼山回森林家年度活動以「偶」為主，邀請「無獨有偶工作室劇團」以生動活潑的青蛙大偶使者們帶領大家在東眼山森林密布的景觀步道間，每日兩場次與您在林間「偶」遇，步道間藏著「森林精靈」等4齣獨角偶戲，以靈動偶戲帶領大家走進奇幻森林故事。另外此次邀請春心洋行首席茶師選用大溪老茶廠在地茶葉，在品茶師帶領下進行「林間茶席」伴隨著林業設施遺跡－台車軌道，在芬多精圍繞下品茗靜心。想在林間舒展身心吸吐間伸展四肢，與自然融為一體就不能錯過「癒見森林－林間瑜珈」。

▲「回森林家」之「癒見森林－林間瑜珈」。 圖：林業保育署新竹分署／提供

喜歡手作的朋友們也別錯過「森林自然手作」系列課程，「回森林家小串燈」運用自然素材創造獨屬自己的療癒小燈；「泰雅竹編手環」由在地桂竹協會竹職人帶領運用部落竹材製作成獨特的泰雅竹手環；「森聲不息樂器」以樸素溫潤的木環搭配色彩繽紛的棉繩、鈴鐺，創造專屬自己的手搖鈴環；「小木偶植栽」配合偶戲主題以國產材製作小木偶盆栽，搭配小巧可愛的蕨類等植栽，成為療癒感滿滿小品。

「回森林家」10/03-10/04日活動期間，祭出三大好禮，包括：1. 活動當日只要購票入園，可憑門票發票抵扣體驗課程部分費用或東眼山森林食堂單點飲品9折。2. 「森林鏡語」於遊客中心領取解謎道具，在知性步道間沿路尋找微裝置藝術發現謎底，拍下自己、森林與鏡中暗號，完成解謎者兌換小禮物。3. 在園區內任一處拍攝森林照片並打卡分享後，亦可在遊客中心兌換小禮物。前述優惠好康，數量有限，請多加把握。邀請大小朋友攜手走進森林，透過多元體驗感受東眼山的自然療癒力。

歡迎搭乘大眾運輸桃園客運「台灣好行506／東眼山線」從桃園大溪總站前往東眼山，平日有3班，假日有6班，即日起至11/22期間購置「台灣好行／東眼山線」99元套票（含車費和東眼山門票一張）；或是搭乘「幸福巴士 F906」（三民經蝙蝠洞－東眼山），共同守護地球。 更多活動資訊，請參閱東眼山「回森林家，仿生的家 」Facebook 粉絲專頁。

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