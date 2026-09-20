苗栗秋日輕旅行　打卡苑裡彩繪稻田與最美稻香星巴克

【文：曹憶雯，攝影：蔡孝如】

秋天的苑裡，稻作即將進入收成季節，金黃稻穗鋪展在田間，風起時掀起層層稻浪，遠方山巒、鄉間小路與散落其間的農舍，構成一幅安靜療癒的秋日畫作。從稻米、藺草到傳統農村產業，這片土地不只是生產的所在，也累積小鎮幾代人的生活記憶。初秋時節來到苑裡，沿著田間道路散步，稻田還是一片綠油油，等到時序進入深秋，稻浪慢慢由翠綠轉為金黃，能明顯感受季節的變化。

擁有約1,600公頃稻作面積的苑裡，有「苗栗穀倉」之稱，廣闊田野是小鎮最鮮明的風景。這裡主要栽種口感Q彈的台梗9號，以及香氣馥郁的益泉香米，稻米不只是日常餐桌上的主食，也串起苑裡產業與生活。

▲從初秋到深秋，苗栗苑裡隨風翻湧的稻浪逐漸從翠綠蛻變為金黃。





從穀倉蛻變的稻田新風景

近年來，苑裡鎮農會積極為傳統農業尋找新可能，從單純的稻米生產延伸至地景藝術、休閒觀光與農產加工。「稻田彩繪」便是其中亮眼的一筆，結合地方信仰與創意，將媽祖等「天后」意象融入一畦畦稻田，從高處俯瞰，農田化為季節限定的巨幅畫布，吸引旅人循著稻香走進苑裡。作為全台灣第一個引進並推廣「彩繪稻田」技術的團隊，苑裡農會早已是全台各地的技術導師。令人驚嘆的是，彩繪稻田的斑斕色彩並非染色，而是運用不同品種水稻的葉色交錯組合而成。從早期的綠、紫兩色，到如今已有紅白黃等六種色彩，技術也從早期人工拉線定位，升級為精準的 GPS 儀器協助構圖。配合即將到來的苗栗燈會盛事，農會在兩處田區精心規劃了燈會主題彩繪，並且陸續播種，期待秋天時呈現極致的稻田地景藝術。

▲苑裡鎮農會運用不同水稻品種交錯栽種，交織出令人驚嘆的巨幅彩繪稻田。（圖片提供：苑裡鎮農會）

▲稻田彩繪結合地方信仰與創意，將媽祖等「天后」意象融入一畦畦稻田。（圖片提供：苑裡鎮農會）





「天后神選」媽祖加持魅力無敵

農業創意也延伸至在地伴手禮，營運二十多年的苑裡農會農民直銷站「愛情果園」，除了提供在地農民販售地瓜與各式乾貨，更成功將農業結合觀光，為地方農業注入嶄新動能。從米乖乖的玉米濃湯口味，到黑胡椒蘑菇風味薯條、天后啤酒等創意產品，苑裡農會將傳統農產轉化為更貼近現代生活的多元滋味。

▲苑裡鎮農會直銷站愛情果園，提供在地農特產品銷售平台。

在苑裡鎮農會擔任推廣部指導員的康美琪分享，苑裡農會的靈魂品牌「天后神選」，源自於「天后駕到」與「天后派對」系列活動，除了將海線信仰中心——白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮與在地慈和宮的意象融入彩繪稻田，也將收割後的稻米釀造「天后神選米酒」，標榜擁有媽祖加持的獨特魅力。除了自家熱銷商品，直銷站嚴選全台300多間農會的人氣伴手禮，包括鹽水番茄糖、臺西烤玉米、公館紅棗干與後壁特級米奶茶等。苑裡鎮農會以創意包裝文化，用技術翻轉土地，成功走出了一條獨一無二的休閒農業永續之路。

▲創意口味的米乖乖。

▲結合媽祖文化推廣的「天后神選」系列商品，包裝設計吸睛度十足。

DATA｜愛情果園（農民直銷站）

地址：苗栗縣苑裡鎮彎麗路98號

電話：037-747-607

時間：週二至週五09:00-16:30

FB：愛情果園

就在稻田風景之間，2025年底開幕的「星巴克苑裡稻香門市」成為認識苑裡農業風土的新座標。星巴克除了與苗栗苑裡農會合作，在門市前方打造期間限定「稻田彩繪」，將品牌logo化為一幅具有地方特色的藝術風景，讓咖啡館與農村土地產生緊密連結；室內空間的設計靈感，更取材自苑裡稻田風景，天花板如稻海延展，藝術牆面以咖啡豆晾曬呼應稻米曬穀，從耕作到收成，將農業風景融入日常的咖啡時光。門市首賣的特色商品「稻香農夫熊寶寶」，小熊化身農夫，戴著斗笠、穿吊帶褲與經典雨鞋，胸前還掛著一束金黃稻穗，將苑裡農夫辛勤耕作、迎接收成的身影化為可愛意象；另一款「苑裡稻香馬克杯」則以稻田、鄉間小路與稻穗為設計元素，把星巴克經典符號放進田野風景裡，成為這趟旅程的美好回憶。

▲星巴克苑裡稻香門市外觀融合了在地農藝與現代美學。

▲可愛的「稻香農夫小熊」和稻穗圖案的馬克杯，喚起旅人對這片土地的記憶。

DATA｜星巴克苑裡稻香門市

地址：苗栗縣苑裡鎮山柑105之2號

電話：037-745448

時間：07:00-21:00





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