車迷、親子必衝免費景點！400坪「GR Garage」改裝性能車的夢幻殿堂 體驗電刷車賽道×擬真模擬器

車迷與親子一定要來朝聖！緊鄰交流道《GR Garage》免費參觀、附設免費停車場，400 坪超大空間匯集國際改裝大廠部品，有免費軌道電刷車與擬真賽車模擬器可自由體驗，讓人完整感受飆速快感，結束還能去三井outlet吃飯！

GR Garage｜桃園上龜山、林口免費景點

《GR Garage》是改裝性能車的夢幻殿堂！位於桃園市龜山區復興三路 10 號，這裡位置屬於上龜山、鄰近林口生活商圈，林口交流道下很快就能抵達，距離桃園酒廠僅約 3 分鐘車程，搭乘桃園捷運到 A8 長庚醫院站下後步行約 16 分鐘。

廠內附設免費停車場，如果碰上舉辦大型品牌活動或車友聚車位停滿，周邊也有路邊停車格與收費停車場。

地址：桃園市龜山區復興三路10號

聯絡電話：(03)260-9886

營業時間：週一至週六 9:00~18:00

公休：每週日及國定假日

走近《GR Garage》立刻就會被占地約 400 坪超大建築給震撼到！園區外沒有任何保全或繁瑣登記程序，可以直接開車駛入專屬停車場停放，再輕鬆步行進入館內。

整座場館開放免費參觀，沒有強迫推銷壓迫感，逛起來格外自在輕鬆！

一走進專屬停車場，立刻會被超大寬敞空間給震撼！停放了一整排霸氣十足賽車，就算本身對賽車或改車不太了解，親眼目睹這氣場，腦海裡真的只會浮現兩個字：很帥！

科技感專業工位，裡面配備有自動拆裝胎機、輪胎平衡機、四輪定位機、平面頂高機以及雙柱頂高機等頂級硬體設備。

GR Garage｜館內免費入館

停好車後，順著車道側門走進館內！不管是大男生還是小男生，都會興奮到瞬間瘋狂！整間展示區匯集了全台灣最完整國際知名改裝品牌，對於懂車車友來說，這裡根本是夢幻天堂，隨便逛都能待上一整天；有：HKS、 CUSCO、 GReddy 與 MODELLISTA！

現場陳列改裝部品更是包羅萬象，煞車升級、戰鬥鋁圈到流線感十足的空力套件..應有盡有，改車迷爽度直接拉滿！

原本可能只是街邊一部樸素不過日常代步車，經過寬體套件的霸氣加持，整體視覺張力瞬間拉滿！

底盤精心調校、渦輪強勢加壓，內裝再換上戰鬥感包覆性桶椅與賽車方向盤，最後配上讓人熱血沸騰的爆音排氣管，以及滿滿賽車靈魂專屬車身貼紙與亮眼塗裝，整台車瞬間帥度爆表，直接變成全場焦點耶～

這張 BRIDE × 頭文字 D 夢幻聯名款！採用符合人體工學設計的舒適型半桶椅，提升身體側向包覆性，又兼顧日常駕駛所需的乘坐舒適感，有興趣的車友可詢問店員。

GR Garage｜超可愛車車＆迷你人物

除了硬派熱血改裝部品，展示區販售超可愛的 TOMICA 小汽車以及周邊人物，無論是爸爸帶著兒子來逛，還是車迷想要蒐集心愛夢幻車模，都會讓人童心大爆發。

GR Garage｜車迷交流區

這一小區是車迷交流區！

擺放工業風輪胎椅與油桶桌，獨特美觀造型讓人眼睛一亮，旁邊還設置了汽車主題扭蛋機，隨手擰一顆驚喜帶回家！

GR Garage｜電刷整排玩

這裡提供整排電刷車免費玩！配備了六道專業電刷車遊戲機，有 GR YARIS 與 GR86 縮小版模型車，平日來訪氣氛悠閒，幾乎可以獨享賽道，但如果是週末假日人潮眾多，可就需要耐心地依序排隊囉！

7歲以下請家長陪同

7遇到人潮眾多請電刷槍後方排隊

7每次體驗操作約5分鐘

7體驗中請勿觸碰電刷車與其它造景

操作方式很簡單！只要直接把電刷槍遙控器拿起來、扣下按鈕，車子就會瞬間在軌道上迅猛奔馳！小型模型車在彎道與直線衝刺，跑得又快又順暢，掌控速度刺激感真的很過癮，大人小孩都能秒上手。

現場把輪胎改造成超吸睛休閒椅！這個大小高度完全是為小朋友量身打造，坐起來剛剛好又超有特色。

GR Garage｜賽車模擬器

館內大手筆設有三座超擬真的賽車模擬器！目前 GT7 模擬器暫停開放，右邊專業付費模擬器正常營運；最讚的是最左邊賽車模擬器免費自由體驗！

賽車模擬器每次體驗時間為 15 分鐘，限定 12 歲以上小朋友與大人使用，實際坐上去才知道真的超有難度，方向盤回饋感十足很有重量，如果不夠專注，一不小心就會失控打滑，連我都玩沒多久就甘拜下風、直接投降！

極度推薦自認「道路飆仔」親自來挑戰一下，見識一下什麼才叫做真正的「專業」！

對於想追求極致真實感玩家，現場有專業付費模擬器單節體驗為5分鐘200元！不過真的建議大家，免費模擬器玩熟了再來挑戰付費版，因為那個操控難度與路感回饋真不是開玩笑，完全沒那麼簡單～

想要在家打造賽車房朋友可參考：

頂級模擬器套裝（$93,500）：含 27Nm 的 INVICTA 高扭力基座、FORTE 方向盤與 INVICTA 賽車踏板。

入門模擬器套裝（$24,000）：含 INITIUM 基座、阻尼雙踏板與賽車方向盤。

《GR Garage》免費入館、附設免費停車場！超適合當成過路休息點，緊鄰林口交流道，結束後開車約 10 分鐘就能順遊三井 OUTLET 吃飯購物，若是帶著長輩三代同堂出遊，還能前往香火鼎盛竹林山觀音寺參拜！

館內設施通殺所有年齡層，大人與車迷可近距離鑑賞改裝部品，小朋友能體驗軌道電刷車、看TOMICA小車、投幣玩車車主題扭蛋機，針對 12 歲以上小大人還能直接上座體驗賽車模擬器，親身專業操控駕馭樂趣！

GR Garage

地址：桃園市龜山區復興三路10號

聯絡電話：(03)260-9886

營業時間：週一至週六 9:00~18:00

公休：每週日及國定假日

服務費：無

停車場：有

官網：https://www.gr-garage.com.tw/linkou/

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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