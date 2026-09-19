桃園後站50年老店！「建國路竹仔下米粉湯」10點嘴邊肉秒殺，超狂黑白切銅板價50元起

隱藏在桃園後站這間《建國路竹仔下米粉湯》，在地超過 50 年，真的是只有巷仔內饕客在地人才知道！一早清晨 6 點開賣就人潮不斷，憑藉濃郁高湯Q滑米粉與澎湃黑白切，成為最接地氣的台式銅板 小吃，想吃這碗古早味，建議早點來報到～

竹仔下米粉湯｜桃園後站小吃 早餐

《建國路竹仔下米粉湯》位於桃園區建國路 103 號，從台鐵桃園車站步行約 8 分鐘，店門口可臨停機車，遇停滿就周邊找機車格；開車前往建議附近找停車格或收費停車場。

店家從清晨 6 點一路營業到中午 12 點，售完就會提前打烊！想品嚐最完整黑白切菜單，建議早點來。

地址：桃園市桃園區福安里建國路103號

營業時間：06:00-12:00

這間《建國路竹仔下米粉湯》在地超過 50 年，是我姊私房早餐口袋名單，親戚們也是這忠實常客！

別看它店面小小一間、沒有顯眼大招牌，看起來極不起眼，內用外帶可全都是在地巷仔內饕客，即使避開熱門用餐時間，陸續前來顧客沒斷過，可見在地人氣多高啊～！

竹仔下米粉湯｜平日11點賣光光！

我這天十點多到，鍋裡只剩下最後幾碗米粉湯！距離中午 12 點關店還有一個多小時，就已經快要賣光光！內行人標準吃法，點上一碗熱騰騰米粉湯，再豪氣搭配至少兩盤黑白切小菜。

竹仔下米粉湯｜菜單

內行人最愛嘴邊肉跟肝連已經完售！就知道這兩樣是必點！即使米粉湯漲價後一碗只要 30 元、油豆腐一份也才 25 元，切盤小菜很豐富，有三層肉、鯊魚肉、鯊魚肚、大腸头、小腸、脆腸、小肚、豬皮、豬舌⋯⋯等應有盡有。

醬料區準備：胡椒粉、辣椒醬油、醬油膏以及特製辣椒醬。

竹仔下米粉湯｜米粉湯、油豆腐、小腸

點了一碗米粉湯、油豆腐與切盤小腸！這樣一桌只要 125 元，如果偏好重口味，再去自助區沾點特製醬料或辣椒醬油。

油豆腐

吃米粉湯要是沒來份油豆腐，總覺得少了點靈魂！淋不死鹹甘味醬油膏，豆腐一口咬下好嫩口，裡面還帶有微微湯汁。

小腸

切盤小腸只是簡單川燙煮熟，保留 食材最原始色澤，處理得很用心，沒有令人害怕內臟腥味！再淋點辣椒醬油、蘸上些許辣椒醬，搭配薑絲一起吃，就是最接地氣台式傳統黑白切～

早上一人獨享一整盤小腸好幸福！店家給份量不小氣，小腸外層Q彈好咀嚼，不會硬或咬起來潤潤。

米粉湯

米粉湯撒了些許胡椒粉提味，稍微攪拌均勻後吃，湯頭濃郁又厚醇，喝的到熬製底蘊的湯底，再搭配韭菜鮮香，真的是超級古早味！粗米粉口感 Q 軟滑口，吃起來很入味，真的隨時都能再來一碗！

想加點米粉湯動作真的要快！稍微猶豫一下，可能就被隔壁桌點走啦～

《建國路竹仔下米粉湯》憑藉 50 年高湯米粉搭配澎湃黑白切！成為桃園後站在地人 早餐首選，隨便點都是真材實料，滿一桌也不傷荷包，想吃這碗在地古早味記得早點來啊～

電話：無

地址：桃園市桃園區福安里建國路103號

營業時間：06:00-12:00

公休：依店家粉專公告為主

停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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