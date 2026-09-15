桃園石門水庫美食推薦！石門活魚料理推出雙人、家庭菜單、即享包，499元套票吃活魚再玩十一份文化園區

9/11桃園市觀光發展基金會推動的「石門活魚暨十一份文化園區觀光品牌發展計畫」，於十一份觀光文化園區舉辦成果發表會，讓大家看見石門活魚從餐飲、商品到食旅體驗的整體升級成果。

這次的計畫透過品牌輔導、金牌主廚改良既有料理、即享包研發、文創砂鍋聯名及旅遊產品串聯，讓石門活魚品牌煥然一新。

石門活魚暨十一份文化園區觀光品牌發展計畫舉辦成果發表會。圖片來源｜林芳如攝影

石門活魚不再只能多人聚餐，也有雙人及家庭菜單

計畫中共輔導四家標竿店與兩家示範店，包括小橋流水活魚餐廳、王朝活魚餐廳、石園活魚餐廳、亨味食堂，以及綠野鄉村活魚餐廳與位於十一份觀光文化園區的一席食堂。

從品牌故事、招牌料理、服務體驗及菜單設計著手，發展出更符合現代消費需求的雙人及家庭菜單，讓石門活魚不再只是多人聚餐的選擇，也能成為情侶、親子家庭與旅客到訪石門時，隨時想品嚐的一桌好味道。

金牌名廚水蛙師、龍師傅齊心協助店家

為了更符合年輕人的餐飲趨勢口味，計畫特別邀請國家金牌主廚「水蛙師」及「龍師傅」加入輔導行列，從風味調整、餐點呈現、套餐設計到商品化研發，親自協助業者保留石門活魚的鮮度、一魚多吃文化與團圓滋味，同時提升餐點的便利性、份量與精緻感。

國家金牌主廚「水蛙師」及「龍師傅」加入輔導活魚店家的行列。圖片來源｜林芳如攝影

石門活魚料理推薦商品 即享包加熱即可上桌

在商品化成果部分，綠野鄉村活魚餐廳推出「砂鍋魚頭即享包」，將於11月1日正式開賣，以濃郁鮮甜的湯頭與魚頭料理，保留石門活魚最具代表性的團圓滋味；王朝活魚餐廳則推出「老醰酸菜魚即享包」，以酸香開胃、層次鮮明的風味，展現活魚料理的創新可能，並於成果展現場首度亮相。

兩款產品均以「開袋、加熱、上桌」為概念，將餐廳裡需要時間熬煮與調味的職人功夫先完成，讓石門活魚從餐廳招牌菜，走進更多家庭的日常餐桌。這個冬季，邀請民眾把石門活魚打包回家，在熱氣蒸騰的一鍋暖意裡，享受屬於家人團聚的石門滋味。

綠野鄉村活魚餐廳推出「砂鍋魚頭即享包」、王朝活魚餐廳則推出「老醰酸菜魚即享包」。圖片來源｜林芳如攝影

必收聯名商品！石門山水文創砂鍋

為讓石門的山水與美食體驗延伸至家庭餐桌，計畫特別邀請在地陶藝家江文怡、陶喜滿緣陶藝工作室聯名創作「石門山水文創砂鍋」，將石門水庫的波光、山巒線條與水鄉意象融入器物設計。文創砂鍋不只是紀念品，更是一只可實際使用的地方器物；搭配砂鍋魚頭即享包，從料理加熱、上桌盛裝到家人共享，不只帶回職人好味，也把石門的風景與陶藝文化帶回家。

在地陶藝家江文怡、陶喜滿緣陶藝工作室聯名創作「石門山水文創砂鍋」。圖片來源｜林芳如攝影

石門水鄉深度一日遊、漫遊食光套票

來到石門除了必吃活魚，周邊還有石門水庫、三坑老街、十一份觀光文化園區、後慈湖等特色景點值得串遊，雄獅旅遊推出石門水鄉1日遊、2日遊及石門活魚「漫遊食光499元優惠套票」，其中「漫遊食光」每張499元，可折抵600元活魚餐費，適用於王朝活魚餐廳、小橋流水活魚餐廳、石園活魚餐廳、亨味食堂、綠野鄉村活魚餐廳、一席食堂、祥和園活魚餐廳、六福亭活魚餐廳及新龍泉活魚餐廳等九家精選店家；並加贈十一份觀光文化園區導覽，將一頓活魚美食延伸為「玩一天、住一晚」的深度旅行，遊客可放慢腳步，從美食出發，感受石門水鄉的山水、文化與地方魅力。

來到石門除了必吃活魚，周邊還有石門水庫、三坑老街、十一份觀光文化園區、後慈湖等特色景點值得串遊。圖片來源｜林芳如攝影

桃園市政府觀光旅遊局局長表示，石門活魚是桃園重要的地方美食與觀光資產。本次計畫不僅協助店家升級料理與服務，也將石門水庫、十一份觀光文化園區、在地陶藝及餐飲業者串聯起來，讓旅客來到石門不只是吃一頓活魚料理，更能深入感受水鄉文化與地方生活。未來市府也將持續支持地方產業創新，讓石門活魚成為更多旅客認識桃園的重要入口。桃園市觀光發展基金會副執行長則表示，石門活魚最珍貴的核心，是現撈鮮魚、一魚多吃與家庭團聚的人情味；面對消費型態改變，地方品牌也需要持續創新。

成果發表會同步安排「石門有魚・水鄉有味」主題論壇，由副執行長、水蛙師及龍師傅共同與談，從地方觀光、產業輔導與職人料理三個角度，討論石門活魚如何從傳統聚餐型餐飲，走向兼具文化、旅遊與商品化潛力的地方品牌。未來將持續發展雙人及家庭菜單、即享包、醬料包及節慶年菜，讓石門活魚在不同生活情境中，都能被消費者看見與選擇。

活動最後，石門活魚業者共同成立「石門有魚聯盟」，作為持續串聯品牌、產品、服務與行銷資源的平台。從一條活魚、一鍋好湯，到一只承載石門山水意象的陶鍋，石門活魚正寫下新的篇章；未來將以團結創新為方向，在守住好味道的同時，持續開發新產品、深化旅遊體驗，打造更具市場競爭力與觀光吸引力的桃園地方美食品牌。

桃園旅遊新玩法，推「台灣好行藍色公路限定特色遊程」、石門活魚「漫遊食光套票」等方案。圖片來源｜林芳如攝影

不用自己開車！石門水庫交通＆遊程套票推薦

499元石門活魚「漫遊食光套票」

每張499元可折抵600元活魚餐費，適用9家（王朝活魚餐廳、小橋流水活魚餐廳、石園活魚餐廳、亨味食堂、綠野鄉村活魚餐廳、一席食堂、祥和園活魚餐廳、六福亭活魚餐廳及新龍泉活魚餐廳）精選活魚餐廳，並加贈十一份觀光文化園區導覽走讀。

行程網址

699元「台灣好行藍色公路限定特色遊程」

每張699元遊程，串聯台灣好行、遊艇、新溪口吊橋及薑母島等特色景點，原價1,500元，限定推廣價699元，帶旅客一次體驗石門水庫遊湖船遊覽山水美景、登上溪口碼頭及薑母島漫遊在地祕境，包含原住民特色午餐盒和下午點心。

99元台灣好行主題套票及299元四線交通聯票

每張99元主題套票共3款，包含「大溪漫遊99（含大溪快線一日乘車券及知名油飯1碗兌換）」、「小烏來森呼吸99（含小烏來線一日乘車券及牛肉拉麵1碗兌換」、東眼山森林99（含東眼山線一日乘車券及東眼山森林遊樂園門票1張）」等，另有299元四線交通聯票，可於3日內無限次搭乘台灣好行501、502、503及506等4條路線，提供旅客更多元、超值的旅遊選擇。

購買套票抽iPhone

凡購買上述好行套票（99元、299元、699元）或石門活魚漫遊時光套票（499元），完成抽獎登錄，就有機會把新款iPhone、在地陶藝家限量創作的石門山水文創砂鍋帶回家。詳細抽獎辦法及活動資訊，請至抽獎活動頁面查詢

更多資訊：「石門有魚」官方網站

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