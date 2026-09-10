桃園神社還會在！5年來績效特優 營運團隊謝幕：園區維持開放
網友不捨！台灣最完整的日式神社「桃園神社」今(10)日為最後營業日，但未來園區仍維持開放與志工現場導覽，後續將由市府規劃活動與市集。
以鯉魚旗海、鳥居聞名的日式神社「桃園神社」經營團隊曾在7月底於粉專發文，其營運是承接市府的OT案，營運合約為5+5年，且五年來績效評定都是特優，但因公司另有考量所以主動放棄了優先續約權。
近日則正式公告，最終營業日為9/10，9/11起停止對外一切客戶服務，由於本次熄燈為神社相關營運服務終止，而非關閉園區，因此仍可隨時前往來趟古蹟巡禮。
此外，9/13 14:00於社務所拜殿前有古札納儀式能公開參觀，御祈禱頒布所則將於當日9:00-15:00祭出任選福袋「5件御守+2件短策或繪馬$500」及任一品項一件5折。
團隊同時表示，未來桃園神社相關訊息將於桃園市孔廟忠烈祠FB發布。針對網友提問神社後續動向，團隊也回應，「忠烈祠暨桃園神社文化園區」是市定古蹟，不會有任何的工程變動，未來市府也會持續舉辦一系列的活動。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。