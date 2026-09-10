快訊

CPI前夜驚魂、通膨警報響？台指期夜盤翻黑 下殺逾700點

曾叱吒高雄政壇…高市議會前議長朱安雄在大陸病故 享壽82歲

六根不淨！泰高僧涉吞8800萬 「雙修長髮女」荒淫畫面全曝光

桃園神社還會在！5年來績效特優 營運團隊謝幕：園區維持開放

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

網友不捨！台灣最完整的日式神社「桃園神社」今(10)日為最後營業日，但未來園區仍維持開放與志工現場導覽，後續將由市府規劃活動與市集

圖／桃園神社提供
圖／桃園神社提供

以鯉魚旗海、鳥居聞名的日式神社「桃園神社」經營團隊曾在7月底於粉專發文，其營運是承接市府的OT案，營運合約為5+5年，且五年來績效評定都是特優，但因公司另有考量所以主動放棄了優先續約權。

近日則正式公告，最終營業日為9/10，9/11起停止對外一切客戶服務，由於本次熄燈為神社相關營運服務終止，而非關閉園區，因此仍可隨時前往來趟古蹟巡禮。

此外，9/13 14:00於社務所拜殿前有古札納儀式能公開參觀，御祈禱頒布所則將於當日9:00-15:00祭出任選福袋「5件御守+2件短策或繪馬$500」及任一品項一件5折。

團隊同時表示，未來桃園神社相關訊息將於桃園市孔廟忠烈祠FB發布。針對網友提問神社後續動向，團隊也回應，「忠烈祠暨桃園神社文化園區」是市定古蹟，不會有任何的工程變動，未來市府也會持續舉辦一系列的活動。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熄燈 福袋 古蹟 鳥居 市集

相關新聞

台中每日新鮮「手作義大利麵」！Q彈有嚼勁、搭配濃郁靈魂醬汁，吃過直接放入回訪名單

udn走跳美食／強生與小吠 很愛吃義大利麵的小吠這陣子又吃到值得推薦的餐廳啦！在脆上看到精明商圈附近藏了一間厲害的...

桃園神社還會在！5年來績效特優 營運團隊謝幕：園區維持開放

網友不捨！台灣最完整的日式神社「桃園神社」今(10)日為最後營業日，但未來園區仍維持開放，後續將由市府規劃活動與市集。

大稻埕半日遊｜別再只逛迪化街！睡飽再出發，老宅異國料理、珍珠開蚌DIY、防空洞咖啡廳這樣玩

這次小編沒有只逛迪化街、買伴手禮，而是從藏在老宅裡的土耳其料理開始，接著體驗超有開盲盒感的 Akoya 珍珠開蚌 DIY，最後鑽進由防空洞改造的復古咖啡廳聽卡帶、吃可頌。整條路線有美食、有手作，也有很有大稻埕味道的老屋空間，下午再出發也完全來得及，很適合情侶約會、朋友聚會，或想找一條不一樣的大稻埕半日遊路線的人。

穿越台南運河百年時光！河樂廣場《攏Hô樂》光影展展至11月

捲起褲管、踏進淺淺水面，這次逛展不只是站在作品前欣賞，更能親自走入台南的百年歷史。《LONG FLOW TAINAN 攏Hô樂》以河樂廣場為舞台，集結7件裝置、影像、互動與體感作品，從2020年的城市廣場一路回望中國城、新運河與1823年的古運河。

陳幸妤快看！大量「史努比」現身松山慈祐宮 香客狂喊小確幸

台北松山慈祐宮近日意外成為網友眼中的「尋寶景點」。有網友在Threads分享影片，驚喜發現慈祐宮二樓通往三樓處的地板圖樣中，有明顯是史努比圖樣的裝飾，忍不住直呼「小確幸，慈祐宮發現Snoopy」，更笑說當下「心跳差點漏拍」。

影／全台最高媽祖「大安港媽祖雕像」完工 建置過程縮時攝影搶先看

歷時14年、多人期待的台中「大安港媽祖雕像」已正式完工！最近吸引全台許多民眾到場爭先拍照上網分享；台中市政府觀光旅遊局今天表示，自2012年完成規劃，歷經多年籌備，雕像終於在今年9月上旬完工；媽祖石雕本體高30公尺，結合23.6公尺白海豚基座，總高度達53.6公尺、約18層樓高，躍居台灣本島最高媽祖雕像。建置過程縮時攝影今天曝光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。