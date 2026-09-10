桃園神社還會在！5年來績效特優 營運團隊謝幕：園區維持開放

這次小編沒有只逛迪化街、買伴手禮，而是從藏在老宅裡的土耳其料理開始，接著體驗超有開盲盒感的 Akoya 珍珠開蚌 DIY，最後鑽進由防空洞改造的復古咖啡廳聽卡帶、吃可頌。整條路線有美食、有手作，也有很有大稻埕味道的老屋空間，下午再出發也完全來得及，很適合情侶約會、朋友聚會，或想找一條不一樣的大稻埕半日遊路線的人。

2026-09-10 10:30