150元爽吃16種配料！ 苗栗公館美食「盆友大爆冰」消防署冷熱飲城 3～6人分享臉盆冰超划算

苗栗公館冰店推薦一定不能錯過這家超人氣的消防署冷熱飲城，開業10年為回饋鄉親，特別推出超浮誇的「盆友大爆冰」，一盆只要150元，就能任選16種配料，適合3～6人一起分享。

除了料多到快看不到冰，還能免費加冰、免費加糖水，不少人都是專程來朝聖這碗超高CP值的臉盆冰。店家還歡迎客人自備鍋碗，不管容器大小，也是統一佛心價150元。

消防署冷熱飲城｜交通位置

我們這回來苗栗一日遊，中午吃完水牛城，天氣太熱，小孩吵著要吃冰，上網搜尋就找到傳說中的臉盆冰，就決定衝一波！

才剛到門口就被嚇了一跳，明明還下著雨，店門口卻已經排滿人，店內座位也是幾乎客滿，真的人氣超誇張！

消防暑冷熱飲城

地址：苗栗縣公館鄉大同路266-5號

營業時間：11:00～21:00

消防署冷熱飲城｜用餐環境

因為生意真的太好，店家還特別設置了內用、外帶不同叫號流程，點餐結帳後，拿號碼牌等候叫號即可。如果店內客滿，門口也有大圓桌可以一起享用冰品，夏天大家圍著一盆冰聊天，感覺特別熱鬧。店名叫「消防署」，櫃台還擺放消防栓造型裝飾，可愛又很有辨識度。

消防署冷熱飲城｜菜單價格

除了各種剉冰之外，還有：

剉冰

雪花冰

豆花

嫩仙草

現打果汁

現打冰沙

最熱門就是這碗：

盆友大爆冰 150元

✔ 任選16種配料

✔ 約3～6人享用

✔ 加冰免費

✔ 加糖水免費

CP值真的高得很誇張。

*菜色與價格可能會有變動，實際供應內容以店家公告為準*

最讓人喜歡的是配料種類真的很多。有紅豆、綠豆、薏仁、大豆、花生、芋泥、芋圓、湯圓、珍珠、粉粿、仙草、豆花、愛玉、蜜鳳梨、木瓜簽、OREO、巧克力布丁、雞蛋布丁、巧米、巧克力醬、煉乳、棉花糖、糖果、百香醬、草莓醬、烏梅醬等等，每一種都可以自由搭配。完全可以依照自己的喜好打造專屬的臉盆冰。

沒想到下雨天人氣依舊不減，我們前面有8組客人，莫約等了半小時才輪到我們入座。

這中間還不包含外帶的客人，看到有客人帶了超大玻璃盆，超誇張的！他還說他是常客，自備的容器一次比一次大，真的有是有備而來，羨慕住附近的居民，點這一盆夠全家人解熱消暑了！

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消防署冷熱飲城｜餐點品嚐

盆友大爆冰

我們8個人點了一份「盆友大爆冰」。

我們這盆真的堆到滿出來！配料包含：芋泥、大甲芋圓、小湯圓、黑糖珍珠、綠豆、百香醬、薏仁、花生、仙草、愛玉、粉粿、巧克力布丁、咖啡凍、蒟蒻、OREO碎片、巧米。

上桌瞬間大家都驚呼：「這也太大盆了吧！」冰幾乎都被配料蓋住，每一口都能挖到不同口感。

我最喜歡的是綿密香濃的芋泥，吃得到芋頭自然香氣；黑糖珍珠Q彈有嚼勁，粉粿也超Q彈；薏仁和綠豆煮得軟綿不爛；仙草滑嫩、愛玉清爽，再搭配冰涼糖水，夏天真的超級消暑。而且如果冰融化了，還可以免費加冰、加糖水，完全不用怕越吃越沒味道。

大家拿著小碗分著吃，挖自己喜歡的配料，好滿足！

150元就能吃到16種配料的大臉盆冰，不只份量驚人，配料選擇超多，還能免費加冰、加糖水。

這在台北根本吃不到的。不管是親子出遊、朋友聚餐，還是來苗栗玩想找個地方消暑，大家圍著一盆冰一起挖、一起分享，真的吃得開心又有趣，難怪開店10年依然天天排隊！

消防暑冷熱飲城

地址：苗栗縣公館鄉大同路266-5號

營業時間：11:00～21:00

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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