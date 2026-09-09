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桃園忠貞不只有米干必吃！道地「手抓簸箕飯」，一定也要點來品嘗

Ann•榜哥•生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

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每次來到龍岡，總會想找間道地的雲南、緬甸料理解解饞。這次我們走訪在地人氣的阿鐵妹，品嚐多道特色料理，像是擺夷紹子（湯）米干、緬式咖哩牛肉飯、阿鐵妹特制簸箕飯、擺夷菜包蒸魚，每一道都讓人印象深刻，一起來看看有哪些必點美食吧！

阿鐵妹-交通位置

阿鐵妹鄰近忠貞市場，開車前來的朋友，阿鐵妹的周邊還蠻多付費停車場可停車；騎車前來的朋友，門口若有位子是可臨停，但千萬別亂在紅線！

阿鐵妹-室內裝潢

阿鐵妹的室內空間不算大，桌與桌之間的安排設計會有點讓人覺得擁擠！但整體用餐環境算乾淨明亮。而半開放式的吧檯能清楚看到店員忙碌的身影，不論內用還是外帶的朋友，餐具都是要自取。

阿鐵妹-菜單

阿鐵妹餐點的選擇有湯麵類、飯類、涼拌類、單品類等，餐點內用外帶都可以！像是我們之前就是選擇外帶餐點回家，付費方式基本上就是現金囉！用餐時間沒有太多的限制，但基本上翻桌率算很快！

阿鐵妹-餐點

簡單分享我們一家四口來這點選的餐點。

擺夷紹子(湯)-米干

阿鐵妹的擺夷紹子（湯）米干也算是雲南擺夷族的經典料理，最大的特色就在於「紹子」。紹子主要以絞肉搭配番茄、蒜頭與多種辛香料拌炒，讓湯頭散發出獨特的酸香與肉香。入口先是大骨高湯的清甜，接著紹子肉末的鹹香慢慢散開，尾韻還帶著微微番茄的酸香，喝起來十分開胃又順口。而米干吸飽湯汁後依舊保有Q彈滑嫩的口感，每一口都能吃到濃郁的紹子肉醬，肉香與湯頭相互融合，層次相當豐富。整體風味不像一般肉燥米干那麼厚重，也沒有過於刺激的辣味，而是以溫潤、清爽卻富有香氣的特色取勝，讓人忍不住一口接一口。

緬式咖哩牛肉飯

阿鐵妹的緬式咖哩牛肉飯與一般傳統日式或印度咖哩有著截然不同的風味。牛肉燉煮的很軟嫩且口感紮實又入味，他們的咖哩醬主要以以薑黃、蒜頭、洋蔥及多種香料慢炒而成，香氣濃郁，但沒有印度咖哩那麼重口味，也沒有日式咖哩偏甜的口感，但帶點有著香氣的辣度，這我家玉米姊姊超愛。

阿鐵妹特制簸箕飯

阿鐵妹特制簸箕飯有生菜、小黃瓜、招牌的涼拌檸檬牛干巴，還有一大塊的紫糯米飯，最後用著以簸箕造型的瓷盤來盛裝，吃法就是以生菜葉包覆著小黃瓜以及涼拌檸檬牛干巴、紫糯米飯，有著酸酸辣辣的口感，但整體吃起來是很清爽。

涼拌木瓜絲

阿鐵妹的涼拌木瓜絲別於泰式的涼拌木瓜絲，算屬於偏雲南口味的木瓜絲，整體的口味比較清爽也吃得到木瓜絲的爽脆度。

擺夷菜包蒸魚（限量供應）

阿鐵妹的擺夷菜包蒸魚，算是在忠貞市場較少見的雲南擺夷族(傣族)的料理。餐點內加入大量香草與辛香料，像是香茅、香菜、蒜頭、辣椒等，整體的口味有著酸香帶點微辣，與台式蒸魚完全不同，帶有濃厚的雲南、緬甸及傣族料理風格。

阿鐵妹-周邊景點

阿鐵妹位於桃園龍岡商圈，周邊有不少值得順遊的景點。吃飽後可以到忠貞市場逛逛，品嚐更多雲南、緬甸特色小吃；每年四、五月舉辦的龍岡米干節更是當地的重要活動。若想散步放鬆，也可以前異域故事館了解滇緬孤軍歷史，或到忠貞新村文化園區感受眷村文化與異域風情，安排半日遊剛剛好。也還能到癮食聖堂再品嘗雲南結合西式的創意料理、手工甜點、比利時修道院精釀啤酒等。

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阿鐵妹

營業時間：平日09:00-14:00 17:00-19:00

假日09:00-15:00 17:00-19:00(週二休)

營業地址：桃園市平鎮區忠貞里中山路21號後段號

營業電話：03-456-7772

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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