候機不怕無聊了！桃機「航廈夜市趣」把夜市搬進機場 不只復古彈珠檯自由玩 還有「雞蛋糕試吃、DIY體驗」統統免費
把台灣夜市搬進桃機！機場公司即日起推出「航廈夜市趣」文化體驗活動，將夜市文化帶進航廈候機空間，還有免費雞蛋糕、手作DIY體驗等，不論是國人還是外國旅客都可在登機前來趟輕鬆有趣的「迷你夜市之旅」。
桃園機場超有心！即日起至10/18，於桃機第二航廈3F出境管制區D5R登機門旁打造「航廈夜市趣」文化體驗，以「把台灣夜市裝進登機箱」為主題，除了夜市意象的特色入口外，還設置了3座復古木製大型彈珠檯，重現夜市遊戲且可自由體驗；也有珍珠奶茶、鹽酥雞主題古早味攤車及烤玉米、炸雞腿等大型造型道具及拍照手舉板，供旅客留下獨特的候機回憶。
展場空間中，還有「雞蛋糕免費試吃」於活動期間每日13:30起限量供應，只需憑當日登機證即可領取品嘗；另有分階段推出「手繪夜市招牌燈」及「飲料杯套拼貼趣」DIY手作體驗，於每日14:00至18:00起每整點辦1場，共5個場次，同樣免費參加。
此外，完成DIY體驗後，於個人社群公開分享，並向現場工作人員出示貼文或限時動態畫面，即可現場兌換限量小禮乙份，每日數量有限、送完為止。
除了以上亮點外，現場也規劃「航廈夜市美食搜搜樂」互動裝置，以中英文趣味謎題介紹珍珠奶茶、滷肉飯、鹽酥雞等台灣代表小吃，並串聯第二航廈管制區內相關餐飲資訊。邀請旅客們一同參與到這難得且少見的航廈夜市體驗。
桃園機場 航廈夜市趣活動資訊
活動期間：2026/9/1～2026/10/18
地點：第二航廈3F管制區D5R登機門旁
免費糕點試吃：9/2–10/18 每日13:30起限量供應
免費DIY體驗：9/2–10/18 14:00、15:00、16:00、17:00、18:00每日5場次，名額有限
注意事項：旅客需出示當日登機證方可參加免費試吃與DIY體驗；活動時間如有異動，請依現場公告為準
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