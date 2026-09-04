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北部最大「九月雪」來了！大溪中庄「韭菜花海」將美到9月底

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


每年進入夏末初秋，桃園大溪中新里、中庄一帶便會迎來一年一度的「九月雪」。近期原野馬術訓練中心二館斜對面的中庄韭菜花田已陸續轉白，目前花況約達七分開，大量細緻白色花朵從翠綠韭菜葉間探出頭來，隨著田壟一路向遠方延伸，形成宛如白色地毯般的夢幻景色。韭菜花主要觀賞期約落在8月底至9月底前後，接下來幾週正是值得持續關注的賞花時段。


▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


數十公頃白色花田超壯觀　全台重要韭菜產區限定美景

這片夢幻花海其實不是為了觀光特別打造，而是大溪在地農業自然形成的季節景觀。中新里、中庄一帶緊鄰大漢溪，擁有適合農作生長的土壤及水源條件，長年發展成台灣重要的韭菜專業產區，栽種規模達70多公頃。當大片韭菜田同步進入花期，白色小花沿著整齊田壟密集綻放，從高處或較開闊位置眺望，就像一塊巨大的白色地毯覆蓋田野，也造就「九月雪」的浪漫稱號。


▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


白花、稻田與遠山一次入鏡　農村景色就是天然攝影棚

中庄韭菜花田迷人的不只有花海規模，周邊開闊的農村景觀同樣是拍照亮點。雪白韭菜花之外，還能將翠綠稻田、農舍與遠方層疊山巒一起收入畫面，少了都市高樓遮擋，呈現相當純粹的鄉間風景。沿著田埂取景，更能利用整齊延伸的韭菜田壟營造視覺縱深；若遇上晴朗藍天，白、綠、藍三種色彩交織，隨手就能拍出清新的初秋田園風格。


▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


免費賞花更要尊重農民　田埂拍照別踩進花田

想欣賞大溪「九月雪」，可前往桃園市大溪區大鶯路1320巷、原野馬術訓練中心二館周邊尋找花田，目前賞花不需門票，周邊亦有停車空間。不過特別提醒，眼前的韭菜花並非觀光花田，而是農民實際耕作、採收的經濟作物，賞花與拍攝時務必行走田埂或可通行區域，切勿為了取景踩入田間、摘折花朵或破壞農作。將美景完整留在田野，也讓這場一年一度的「九月雪」能在尊重農業生產的前提下持續被看見。


▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


【2026大溪中庄韭菜花田】

賞花地點： 桃園市大溪區大鶯路1320巷（原野馬術訓練中心二館周邊花田）

停車資訊： 可於周邊空地免費停車。若停放在馬術中心的專屬停車場，每次收費為NT$50

入園費用： 免費參觀賞花


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>走進清代舉人宅第！大溪李騰芳古宅展登場 加碼聽大溪學講座

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