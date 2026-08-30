小人國9月優惠來了！信用卡「9、2、7、3」全中門票273元　「林老師」再享免費入園

桃園小人國9月推出多重優惠！「9月誰卡好？」信用卡卡號對中9、2、7、3，門票最低273元再送100元餐飲券；9/25至9/28「林老師卡好」符合資格可免費或273元入園，另有住宿換免費門票優惠。

小人國9月優惠登場 信用卡對中4碼門票273元

桃園親子景點小人國9月優惠開跑，推出「9月誰卡好？」活動，9月指定日期只要帶著有效實體信用卡到現場，檢查完整16碼卡號中是否出現「9、2、7、3」，對中越多數字，門票越便宜。對中1碼票價573元、2碼473元、3碼373元，4個數字全部出現則只要273元，原價1,050元，每張付費優惠票還加贈100元餐飲商品券。

圖／小人國提供

活動日期為9月5日、6日、12日、13日、19日、20日，以及9月25日至28日，共10天。指定數字可出現在卡號任何位置、不限排列順序；相同數字重複出現仍只計算1碼。

教師節連假「林老師卡好」 符合資格最高免費入園

9月25日至28日中秋連假期間，小人國再推出「林老師卡好」優惠。本人姓「林」且具教師身分者，出示有照片身分證件及有效教師證，即可免費入園；若符合「姓林」或「老師」其中一項資格，則可享273元優惠票，並贈100元餐飲商品券。

圖／小人國提供

住一晚再換小人國免費門票 最高5人省5250元

另外，交通部觀光署「115年樂園留宿入園活動」9月1日起登場，符合平日住宿獎助資格並入住合作旅宿後，可申請樂園點數兌換小人國門票。入住第1晚可獲800點、兌換2人免費入園；同一旅客連住第2晚，最高累積2,000點，可兌換5人免費入園，以原價計算最高省5,250元。活動期間至11月30日，出發前須先完成住宿獎助登記及確認資格。

圖／小人國提供

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