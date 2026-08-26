８月底還能追鳳凰花！桃園楊梅二度盛開 火紅樹冠垂落步道





提到鳳凰花，許多人第一時間想到的都是5、6月畢業季，然而今年來到8月下旬，桃園楊梅卻再次出現滿樹火紅景象。位於楊梅區成德一街39號對面的堤防邊步道，近期鳳凰花迎來罕見的第二波盛放，8月22日最新賞花紀錄顯示，現場約呈現七分滿花況，枝頭除了大量紅花之外仍有不少花苞，形成紅花與綠葉交錯的夏末景色。不同於初夏盛花期，這次選在初秋重新綻放，更讓這片花景多了一份意外驚喜。





▲圖片來源：陳輝攝影





樹冠延伸到步道旁 不用長焦也能捕捉滿版紅花

這處賞花點並非大型觀光花園，而是一條相當生活化的堤防邊步道，也正因如此更顯得親近自然。鳳凰木樹冠向步道方向延伸，大量紅色花朵集中於枝梢，沿著步道散步就能從不同角度欣賞，不少位置甚至能直接以鳳凰花作為前景，搭配延伸步道、綠蔭與天空構圖。少了熱門花季景區的大型造景，反而保留了社區河岸特有的悠閒氛圍，也很適合喜歡自然感照片的旅人前來取景。





▲圖片來源：陳輝攝影





二度開花成夏末驚喜 預估一路可賞至9月中

鳳凰木一般主要花期落在晚春至夏季，因此8月下旬仍能遇見如此明顯的第二波開花，格外引起花友注意。依8月22日現場觀察資訊，目前約為七分滿，並仍可見部分花苞，賞花資訊預估花期有機會延續至9月15日前後。若後續天候穩定，接下來一段時間仍值得持續關注；不過花況容易受到高溫、強風、午後雷雨及颱風等因素影響，實際盛開程度與花期長短仍應以現場狀況為準。





▲圖片來源：陳輝攝影





上午賞花光線更舒服 低調社區景點更要輕聲造訪

想收藏這場初秋限定的鳳凰花景，可導航至桃園市楊梅區成德一街39號，再尋找對面的堤防邊步道。由於8月底白天氣溫仍高，若想散步與拍照，較建議避開正午烈日，安排上午或傍晚前往；近期午後也容易受到對流天氣影響，出門前可先確認天氣狀況並準備雨具。這裡屬於社區生活環境而非正式觀光園區，前往賞花時也應避免喧嘩、阻礙居民出入或攀折花木，將美景留給下一位旅人。





▲圖片來源：陳輝攝影





【桃園楊梅成德一街鳳凰花】

賞花地點： 桃園市楊梅區成德一街39號對面堤防邊步道





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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