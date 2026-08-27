現在正是最好拍！卓蘭大安溪「甜根子草」迎全盛 雪白花海超浪漫





進入8月下旬，苗栗卓蘭大安溪畔也開始換上季節限定的雪白色彩。位於白布帆堤防周邊的甜根子草，每年約從8月起陸續抽穗，一路可觀賞至秋季。盛放時大量銀白色花穗沿著河床與堤岸延伸，陽光照射下泛著柔和光澤，風吹過更會形成一波又一波的白色浪潮，因此也被不少旅人形容為沒有寒意的「八月雪」。近期花況已進入精彩階段，正適合把握夏末安排一趟卓蘭賞花小旅行。





▲圖片來源：IG@ariel_apple419





大片甜根子草隨風翻浪 河谷山景成天然攝影棚

白布帆堤防甜根子草最吸引人的地方，就在於花海與大安溪河谷自然景觀能夠一次收入眼底。站在較高處往河床方向眺望，大量白色花穗鋪展在河岸間，後方再以層疊山巒、藍天作為背景，沒有過多人工造景，呈現出相當純粹的自然氣息。尤其接近傍晚時分，斜射陽光穿過細緻花穗，甜根子草會浮現銀白甚至微微金黃的輪廓，風吹過時整片花海同步搖曳，也是攝影愛好者特別喜歡捕捉的時刻。





▲圖片來源：IG@ariel_apple419





白色「秋芒」旁藏粉紫驚喜 雙色花海一次收藏

除了大安溪河床上的甜根子草，白布帆堤防沿線還能看到粉紫色紫葉狼尾草，兩種植物在夏末花期交會時，便形成這裡極具辨識度的「白紫雙色花海」。雪白甜根子草呈現自然野趣，紫葉狼尾草則以整齊柔軟的粉紫花穗增添浪漫氣息，從不同角度取景都能拍出截然不同的畫面。不過紫葉狼尾草目前花期已逐漸進入尾聲，想捕捉白色與粉紫色同框景色，近期可多留意即時花況。





▲圖片來源：IG@ariel_apple419





140縣道旁就能遇見 賞花別走進河床危險區域

想尋找這片季節限定景色，可沿苗栗卓蘭140縣道前往白布帆大橋一帶，主要賞花區域約落在30K至33K附近，抵達堤防後即可從較高位置欣賞大安溪河床與甜根子草景觀。由於這裡屬於自然河川與堤防環境，並非一般規劃完善的觀光花園，前往時應特別注意腳下路況，也不建議為了拍照任意深入河床。若遇大雨、颱風或上游降雨，更應避免進入河川區域，以安全位置遠眺花海即可。





▲圖片來源：IG@ariel_apple419





【白布帆堤防甜根子草】

賞花期間： 約每年8月至10月，實際依氣候及花況而異

賞花地點： 苗栗縣卓蘭鎮大安溪白布帆堤防

主要位置： 140縣道約30K至33K、白布帆大橋周邊

導航建議： 可搜尋「白布帆大橋」或「大安溪白布帆堤防」後，再依現場道路狀況前往





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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