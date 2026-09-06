苗栗人不藏了！竹南有這些在地美食 不只「脆皮鍋貼」人氣爆棚 還有「邪惡系伴手禮」想吃要預訂

真的不藏了！苗栗竹南在地美食大公開，不論是「金黃脆皮鍋貼」還是「邪惡系伴手禮」都是不少老饕的口袋名單，在Google也都擁有4.3顆星以上的高評價。

竹南超好吃脆皮鍋貼

圖／IG@mirumo0201授權

苗栗竹南這家「上品鍋貼」以金黃酥脆的外表吸引饕客上門，主打脆皮口感，不僅皮脆帶有香氣，內餡同樣飽滿且多汁，有別於印象中的鍋貼，店家將冬粉入餡，吃起來更為清爽。不需沾醬就很夠味，愛吃重口味則推薦加醬油或辣椒。

鍋貼內餡有高麗菜、韭菜及玉米等選擇，每個鍋貼約8-8.5元（每種品項至少要5顆）。實際查看「上品鍋貼」評價，有網友給到「贏過所有連鎖鍋貼」的超級好評，還有人表示「吃過這家鍋貼就會愛上」。

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上品鍋貼

地址：苗栗縣竹南鎮照南里延平路132號

營業時間：11:00-19:00（週三公休）

電話：037-478-780

竹南伴手禮奶油吐司

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同樣位於竹南，在地傳統麵包店「隆興蛋糕城」的「奶油吐司」十分出名，鬆軟吐司搭配上層滿滿的奶油糖漿，奶香味撲鼻，吃起來甜甜的很涮嘴，雖然是熱量炸彈但仍有許多人慕名而來；愛吃鹹口味也有「起司火腿吐司」，內餡給的不手軟，口味鹹香，會讓人不知不覺就吃完一整個。

特別一提的是，這家「奶油吐司」人氣很高，想吃建議提前電話預訂，以免撲空喔！

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隆興蛋糕城

地址：苗栗縣竹南鎮聖福里順興路14號

營業時間：8:00-21:30（週日公休）

電話：037-479-034

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