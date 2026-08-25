桃園港點吃到飽！「新轉角港式茶餐廳」 780元起現點現做「港點無限吃、港飲免費喝」 還有龍蝦驚喜加碼

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

桃園港點吃到飽又多了一間新選擇！

最近在中壢討論度超高的，就是新轉角港式茶餐廳，6月10日開始試營運，前身為知名婚宴會館，現在搖身一變成為港式茶餐廳吃到飽，一開幕就吸引不少饕客朝聖。

這次來用餐最大的感受就是空間真的超大、停車超方便，完全不用擔心停車問題，而且港點採用QR Code點餐、現點現蒸、現做送桌，每一道都是熱騰騰上桌，不像一般吃到飽放在蒸台保溫，口感真的差很多。

除了數十種港點之外，還有燒臘、熱炒、自助吧、甜點、水果、飲料無限供應，連港式絲襪奶茶、鹹檸七等港式飲料都是現點現做，最讓我意外的是，當天居然還遇到龍蝦驚喜加碼，整體CP值真的很高。

新轉角港式茶餐廳｜交通位置

新轉角港式茶餐廳擁有自己的大型停車場，不論是家族聚餐、公司聚會，甚至是假日來用餐，都不用花時間找停車位。現在很多熱門餐廳最大的困擾就是停車，但這裡完全沒有這個問題。餐廳前身就是婚宴會館，因此整個建築規模相當大，不過入口挺低調的。

新轉角港式茶餐廳

地址：桃園市中壢區功學路158號

預約電話：03-466-7598

新轉角港式茶餐廳｜菜單價格

新轉角港式茶餐廳，單人也可用餐，不會加收單人稅唷！

平日成人：午餐780+10%／晚餐：880+10%

假日成人：880+10%(不分平假日)

兒童(90公分以上)：平日390+10%／假日440+10%

免費：90公分以下

用餐時間：120分鐘，90分鐘最後加點。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

新轉角港式茶餐廳｜用餐環境

整體裝潢走現代港式風格。挑高天花板搭配橘色環形燈飾，大理石紋地板看起來相當有質感。最大的優點就是空間非常寬敞。即使是假日客滿，也不會有桌距太近、吵雜擁擠的感覺。

座位安排很多元。有雙人座、四人桌、多人聚餐區，也保留不少婚宴館的大圓桌。不管情侶約會、家庭聚餐、朋友聚會，甚至十幾人的聚餐都很適合。我們這次假日來用餐，幾乎都是都坐滿，建議大家一定要事先訂位。

新轉角港式茶餐廳｜自助吧區

雖然主打的是港點吃到飽，但新轉角港式茶餐廳的自助吧也完全不馬虎。

現蒸港點區

最吸睛的莫過於一整排堆得高高的竹蒸籠，一打開就是熱騰騰的港式點心。這裡採用現點現做、現蒸出餐的方式，看到滿滿竹蒸籠整齊排列，真的很有香港飲茶的氛圍。

當天提供的品項有，XO醬牛肚、蠔汁鳳爪、蠔香大腸、香菇牛肉丸、鮑魚燒賣、樹子排骨、荷葉糯米雞、酸菜蒸豬肚等。牛肚、鳳瓜、大腸都蠻入味，軟嫩很好入口，排骨更是一咬就骨肉分離。

除了現點現蒸的港點之外，還有熱食、燒臘、冷盤、小菜、沙拉、甜點、水果、飲料通通無限供應，讓整體用餐內容更加豐富。

熟食區

自助吧中央還有多道熱食輪番供應，餐檯上的菜色會依照時段做更換。讓除了港點之外，也能搭配不同料理一起享用，不怕一路吃下來都是麵皮類點心。

熱炒有炒蛤蜊、炒白蝦、鯊魚煙、川味水煮牛、麻油松阪豬等。

沙拉冷盤區

如果想吃得清爽一點，自助吧也準備了不少冷盤與開胃小菜。有生菜沙拉、玉米、花椰菜、小黃瓜、玉米筍、海鮮冷盤等，還有多種醬料可以自行搭配。吃港點之餘穿插一些蔬菜，不但更加均衡，也能轉換味蕾。

港式燒臘區

港點怎麼能少了港式燒臘！這裡提供油雞、燒鴨等經典港式燒味。一旁還有筍絲等配菜可以自由搭配，喜歡港式燒臘的人一定會拿上好幾輪。

湯品有2種，竹筍湯和藥膳湯。

甜點&水果區

甜點櫃也是不少人吃飽後一定會報到的地方。每一樣都補得很勤，不怕拿不到。

飲品區

這裡還有生啤酒喔！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰品區

冰淇淋是布拉芙品牌，當天有6種口味。

新轉角港式茶餐廳｜餐點品嚐

自助吧就已經夠豐富，再加上QR Code掃碼點餐，一下子就擺滿一桌了！QR Code掃碼點餐一次可點10道，10分鐘後可以下一輪，送餐迅速還蠻快的。

PS：用餐區的網路不好，記得要先連餐廳的WI-FI，點餐比較順唷！

腸粉類

腸粉類有四種口味，個人只是推薦春風得意腸粉，料比較多，其他可以PASS。因為粉皮會飽，太佔”胃”了。

蒸籠類

黑白珍珠丸

香菇魚翅餃

芝麻流沙包

黑糖流沙包

黑金流沙包

炸烤物

脆皮豬五花

外表酥脆，肉質不柴，沾黃芥吃，很涮嘴！可惜表面有點太鹹。

甜湯

楊枝甘露，香濃芒果與椰奶融合得十分滑順，裡面還吃得到葡萄柚果粒與芒果丁，酸甜清爽，冰冰喝真的很舒服，也是港式甜品裡的經典代表。

飲品類

飲品類有9種，絲襪奶茶、鴛鴦奶茶、烏龍茶、綠茶、紅茶、洛神花茶、凍檸茶、凍檸七、凍檸樂。送上桌有點嚇到，因為蠻大一杯的，這在港式餐廳，一杯最少都要7-80吧！

我們這次點了幾款人氣飲品。

絲襪奶茶

港式絲襪奶茶茶香相當濃郁，入口滑順帶有奶香，不會甜得膩口，冰冰喝非常解膩，搭配炸物、燒臘都很適合。

鹹檸七

加入新鮮檸檬片的鹹檸七，汽泡感十足，酸甜中帶著微鹹風味，是港式茶餐廳必點經典。夏天喝上一大口，真的非常消暑。

凍檸茶、洛神花茶

喜歡清爽一點的人，可以選擇凍檸茶或洛神花茶。凍檸茶帶著淡淡茶香與檸檬清香，洛神花茶則酸甜順口，都是搭配港點很不錯的選擇。

大家都吃得差不多的時候，沒想到餐廳還有彩蛋！聽到廣播說一旁的餐台有剛出爐的蒜泥龍蝦料理，不限人頭，只要排隊，人人都有，也太大方了吧！

我們當天有5個人用餐，每人排了2次，共拿了10盤，等於一人吃了一整隻龍蝦，吃得好過癮呀！！！

如果你最近正在找桃園港點吃到飽，我覺得新轉角港式茶餐廳真的值得收藏。

最大的特色就是現點現做、熱騰騰送桌，搭配寬敞舒適的用餐空間、自家大型停車場，以及超有誠意的港式飲料、自助吧和甜點，整體吃下來相當滿足。

如果再加上運氣好遇到龍蝦大放送，那真的會有賺到的感覺！以平日780元起就能享受到這麼豐富的港式吃到飽，我覺得CP值相當不錯，難怪吸引不少饕客朝聖。

新轉角港式茶餐廳

地址：桃園市中壢區功學路158號

預約電話：03-466-7598

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康