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開了30多年依舊很低調！新竹竹北「一家傳牛肉麵」 肉量、麵量都很有誠意

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最近在竹北找到一間開了30多年低調好吃的牛肉麵。牛肉燉煮軟嫩入味，肉量、麵量都給得很有誠意！大顆的雲吞我們也好喜歡。

開車來的話可以把車停在Homebox旁的收費停車場，走路一下就到了。店內是傳統小吃店風格，有冷氣、夏天來吃很OK。

一家傳牛肉麵位置及停車方式

一家傳牛肉麵位於縣政二路，開車來的話可以把車停在Homebox旁的收費停車場，走路一下就到了。

一家傳牛肉麵環境介紹

店內是傳統小吃店風格，有冷氣、夏天來吃很OK。

一家傳牛肉麵菜單目錄搶先看

一家傳牛肉麵用餐心得分享

紅燒牛肉麵（大 150元），牛肉給的蠻大塊的，軟嫩口感好。

紅燒湯頭溫頭順口不辣、層次感十足。

麵條是有寬度的，吃起來有麵香，再加上免費提供的酸菜，酸甜爽脆，風味更有層次。

雲吞意麵（小 90元），湯頭清甜，雲吞很大顆，外皮滑嫩、內餡調味不錯，加上辣椒醬油風味更棒。

除了雲吞之外，還有榨菜肉絲、魚丸，份量很有誠意。

小菜推薦鹹蛋苦瓜粉腸，粉腸軟嫩、沒有苦味，加上醬油膏很好吃。

苦瓜甘甜不苦搭配鹹蛋黃很開胃。

一家傳牛肉麵

地址：新竹縣竹北市縣政二路366號

電話：03 558 7196

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00（週日公休）

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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