不用跑嘉義，新竹就吃得到！「鹿仔草冰店」新竹湖口店 手工製作古早味傳統水冰
udn走跳美食／踢小米
在新竹也可以吃到來自嘉義縣鹿草鄉的鹿仔草冰！前陣子去湖口吃雞排，順便來碗冰消暑，根本就是快樂肥宅的享受。
店內採用清水模牆面搭配原木桌椅與卵石庭園造景，簡約卻很有質感。
老闆每天手工製作古早味傳統水冰，將當季新鮮水果原汁、牧草融入製冰過程，並在冷凍時反覆翻攪，讓口感介於冰沙與綿綿冰之間。最棒的是老闆很大方，還會先提供試吃，喜歡再點，完全不怕踩雷。
鹿仔草冰店-新竹湖口店位置
鹿仔草冰店-新竹湖口店位於中山路二段。
鹿仔草冰店-新竹湖口店環境介紹
店內採用清水模牆面搭配原木桌椅與卵石庭園造景，簡約卻很有質感。
老闆每天手工製作古早味傳統水冰，將當季新鮮水果原汁、牧草融入製冰過程，並在冷凍時反覆翻攪，讓口感介於冰沙與綿綿冰之間。
最棒的是老闆很大方，還會先提供試吃，喜歡再點，完全不怕踩雷。
鹿仔草冰店-新竹湖口店菜單目錄搶先看
鹿仔草冰店-新竹湖口店用餐心得分享
西瓜水冰（80元）+ 珍珠（10元）夏天必點！
水冰有西瓜甜香，口感介於冰沙與綿綿冰之間，吃完清涼又解渴。因為冰體溫度較低，珍珠口感會偏硬一些。
芒果雙饗（130元）
基底是芒果冰加上芒果丁和煉乳，一次享受雙重芒果的滿足感。冰體充滿芒果甜香，吃起來很像冰淇淋口感。
古早味鳳梨清冰（50元）+三樣配料25元
鳳梨清冰散發淡淡果香，搭配紅豆、綜合圓、仙草，再淋上糖水，吃得到滿滿古早味。食材處理得很不錯，炎炎夏日，想來點不一樣的特色冰品推薦給你們。
鹿仔草冰店-新竹湖口店
地址：新竹縣湖口鄉中山路二段270號
電話：0970 386 660
營業時間：11:30–20:30（週三公休）
現金交易/無收取服務費
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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