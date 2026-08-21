超佛心鴨肉麵是有鴨肉的！ 「湖口新竹鴨肉麵總店」炒鴨血炒鴨腸統統「50元銅板價」

這次我們竟然發現新竹縣還有50元的鴨肉麵耶！湖口這家鴨肉麵還沒開門就有人在排隊，是不是很誇張。

原本我們是在隔壁吃冰，吃完後看到有人在排隊不知道在排什麼⋯⋯愛排隊的我們跟著排才發現這家新竹鴨肉麵經營超過35年，現在已經傳承到第二代，不只銅板價就吃得到鴨肉麵，而且很好吃。煙燻鴨肉香氣濃郁，就算買回家放到隔天再蒸熱，一樣很入味。

炒鴨血、炒鴨腸通通只要50元超佛心。因為都是現點現做，要耐心等候，點餐時店家都會先告知等候時間，大約20分鐘到1小時不等。

湖口新竹鴨肉麵總店位置及停車方式

店家就在湖口火車站附近，開車的朋友可以把車停在附近停車場，再步行過去。

湖口新竹鴨肉麵總店環境介紹

店內是傳統小吃店風格，用餐時間幾乎都是人潮。

湖口新竹鴨肉麵總店菜單目錄搶先看

湖口新竹鴨肉麵總店用餐心得分享

鴨肉湯麵（小 50元），50元銅板價超佛心，麵裡還有3塊煙燻鴨肉，吸附湯汁後更加軟嫩，搭配清甜順口的湯頭，真的會一口接一口。胃口比較大的朋友可以點大份，也只要60元。

炒鴨肉麵（小 60元），一定要加店家的辣椒！狠辣又很有辣香，麵條吸附醬汁很涮嘴。

炒鴨血（小 50元），也是必點！帶有鍋氣，鴨血酸V滑嫩配麵很好吃。

炒鴨腸（小 50元），火候拿捏得剛剛好，口感爽脆，真的會讓人忍不住想配一杯啤酒。

鴨肉1/4（180元），切盤的鴨肉口感更Q彈，不沾醬吃原味煙燻香氣就很夠味，不管配麵或是買回家加菜都很適合。

另外還有多種滷味可以挑選，鴨舌一支只要10元，愛跟鴨鴨喇舌的朋友可以多點幾支。最後我們好友小琳一口氣買了一大包鴨翅（30元/支）帶回家。

地址：新竹縣湖口鄉中山路二段272號

電話：03 599 2385

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30(週三公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」