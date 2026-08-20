山珍海味一次擁有！青埔高評價「日料餐廳」 也有不同價位的無菜單料理

中壢的吃貨朋友們應該都曉得青埔那裡有一間評價很不錯的日式 餐廳叫「小海童日式料理（小海童 日式家庭料理）」，這裡提供了丼飯、握壽司、生魚片、手卷、烤物、串燒、炒物、鍋物…等經典日式美食，剛開幕不久時我就跟朋友去吃過一次，最近工作比較累…想用美食好好犒賞一下自己的辛勞，所以又約朋友來這裡試試他們的無菜單料理，後來果然沒有讓我失望，一次吃到包含生魚片、握壽司、烤午魚、麵線蝦、沙朗牛排、烤松阪豬、軟殼蟹咖哩、旭蟹粥等十道好料（內容會隨季節調整），說是山珍海味一次擁有也不誇張！

基本資料（小海童日式料理）

地址：桃園市中壢區永泰路28號

電話：(03)287-1560

營業時間：11:00 ~ 14:00跟17:00 ~ 00:00

小海童日式料理的位置

「小海童日式料理」的地點離「桃園高鐵站」不算太遠，開車的話車程只要5分鐘左右而已，除了青埔在地居民以外，大家如果來逛「華泰名品城」或「宜家家居 桃園店」時也可以考慮順便來吃一波！

p.s.店門口的左側可以停機車，然後附近的路邊停車格也算蠻多的

小海童日式料理的用餐環境

店內用餐環境主要分為兩區，剛走進去看到的那區都有四張餐桌，比較適合二到四人用餐，風格溫馨，座位不會太擁擠，聽說假日和晚餐時段常常一位難求，所以建議來用餐以前可以先打電話去訂位。

另外還有一區是大圓桌的座位，可以容納25~30人左右，公司部門要辦餐敘或是一大群親朋好友要聚餐之類的話也沒有問題的！

小海童日式料理的菜單

這是目前的單點式菜單，提供大家做個參考。

「小海童日式料理」與本店的「海童日式料理」一樣主推的是各種跟海鮮有關的料理，但如果你們是一群人一起來用餐，當中有人不敢吃生魚片或不愛吃海鮮的話也不用擔心，因為這裡也有供應像是起司豬排飯、牛排丼、 雞肉親子丼、和牛炒烏龍麵之類的料理以及各式各樣的串燒、炸物、烤物，不吃海鮮的朋友一樣可以吃得很滿足。

多人來聚餐的時候可以參考這邊的合菜菜單（背面還有更多不同的組合），然後記得要提早打電話訂位和訂餐，這樣到現場以後出餐速度才會比較快。

當天我們點的無菜單料理

這次是衝著他們的「無菜單料理」而來的，之前看到幾位其他朋友來吃過的感想都是 食材新鮮、餐點豐盛，吃完以後非常滿足～（我這次自己吃過以後也很認同）

就坐以後，服務人員會先送來無糖的熱麥茶讓客人暖暖胃，喝不夠都還可以續。（冰箱內還有其他酒類和無酒精飲料可以選購）

【胡麻醬鴨胸沙拉】

因為無菜單料理沒有很正式的品項名稱（菜色也不是固定的，只是提供大家參考），所以名字我就取個大概，你們知道意思就好～

首先上桌的是冷盤的「胡麻醬鴨胸沙拉」，鴨胸吃起來口感柔嫩，生菜、玉米筍、青花菜都蠻爽脆的，配上濃郁的胡麻醬很開胃。

【鮑魚山藥細麵】

下一道是「鮑魚山藥細麵」，冰冰涼涼的、非常爽口，磯煮鮑魚吃起來Q彈又甘甜，很貼心地幫客人切成一口一塊的尺寸，搭配會爆漿的鮭魚卵更是美味升級，然後「山藥細麵」是切成細麵狀的山藥，吃起來滑順又清爽，搭配上微鹹、微甘的醬汁十分對味。

【綜合生魚片】

再來這一盤是一人一份的「綜合生魚片」，我知道乍看之下對有些生魚片愛好者來說份量偏少，但你們要想…這只是十道料理的其中一道而已，等下還有一堆好料要吃，所以這樣的份量設計其實是很剛好的喔～（至少對一般食量的人來說我覺得絕對是夠吃的） .

這盤一次可以嚐到生食級的甜蝦、油脂極為豐富的鮭魚肚、兼具彈性與油脂甘甜的鮪魚中腹、口感爽脆又鮮美的海鱺以及甘甜又肉質細膩的紅甘，每一款吃起來都感覺新鮮度很不錯。

【綜合握壽司】

剛才吃生魚片吃得有點意猶未盡沒有關係～因為下一道是「綜合握壽司」，一樣可以吃到鮮美又帶有油脂香氣的魚片。

當天的三貫分別搭配著炙燒過、油脂香氣超誘人的比目魚鰭邊肉，柔軟鮮甜的干貝與蟹膏，以及老饕們最愛、油脂最豐富的鮪魚大腹所組成，老實講三種我都很愛，沾著哇沙比醬油一口塞進嘴裡咀嚼真是銷魂到不行～

連平常沒那麼愛吃生魚片、握壽司的阿峯都吃得津津有味～♪

【烤午魚】

下一道是香噴噴、對半剖開的「烤午魚」，搭配帶著酸味的涼拌木耳、胡椒鹽、七味粉…等。

常去日式居酒屋或 日式料理 餐廳的饕客們應該都對這午仔魚不陌生，它很早以前就被歸類於台灣海域肉質最鮮美的魚種之一，吃起來肉質很細緻又綿密，也沒有細小的魚刺，然後它烤過以後表面的焦香感我也很愛。

平常去一些居酒屋吃烤午仔魚的時候大多是三、四個人分 食一隻，這天一人可以享用半隻魚可以說是非常滿足！

【麵線蝦與烤松阪豬雙拼】

「麵線蝦與烤松阪豬雙拼」是一道炸、烤雙享的料理，左半部是酥脆可口的手工麵線蝦，右半邊的是烤有「黃金六兩肉」美名的松阪豬aka豬頸肉。

麵線蝦是把體型碩大的草蝦裹上麵線以後再丟下鍋去油炸而成，外面還淋上了些許的塔塔醬，咀嚼起來外脆內Q彈，蝦肉飽滿又鮮美，烤松阪豬我覺得師傅的烤功真的很不錯，表面沒有烤焦，裡頭的肉質又保持得鮮嫩彈牙，沒有烤到又乾又柴。

【沙朗牛排】

吃完草蝦和松阪豬以後，接下來還有一盤「沙朗牛排」。（如果你們不吃牛或有其他忌口的食材都可以在訂餐時先告知）

這牛排咬下去以後軟嫩中略帶咬勁、肉汁非常豐沛，可以視自己的喜好搭配蒜酥、蔥鹽、海鹽一起享受，都會激盪出不同的美味火花。（我自己是最喜歡配海鹽，覺得它最可以帶出牛排本身肉質的鮮甜）

【軟殼蟹咖哩】

本來以為吃完草蝦、松阪豬、沙朗牛以後這餐應該是差不多了…結果沒想到下一道上桌的竟然是超大盤的「軟殼蟹咖哩」！！！

之前去某些餐廳有吃過蟹黃咖哩搭配麵包的吃法，我覺得這盤算是升級版的，除了蟹黃咖哩和麵包以外還提供了酥炸的軟殼蟹和好幾種炸酥菜，讓人有種像是在吃天丼般的滿足感～

剛炸好的軟殼蟹麵衣酥脆又涮嘴（趁熱吃的話特別好吃），咀嚼時感受得到肉質的鮮嫩多汁，對我們這種喜歡吃螃蟹但又不擅長剝蟹殼的人來說是一大福音。

加了蛋液一起拌炒的蟹黃咖哩濃郁又滑順，品嚐起來可以感受到迷人的香氣和鮮甜甘美的滋味，除了塗在麵包上以外，也很推薦大家拿酥炸軟殼蟹和炸蔬菜沾著這蟹黃咖哩一同品嚐喔！

【旭蟹海鮮粥】

再來是一人一碗的「旭蟹海鮮粥」，前面吃了好幾道烤物、炸物以後，現在確實會想來碗熱騰騰的粥品來轉換一下口味。

旭蟹是屬於蟹殼不會太厚的蟹種，不需要其他工具、只要用牙齒稍微出力就可以輕鬆咬開，肉質細緻又鮮甜，可以吃得到一絲一絲的纖維感，然後這碗海鮮粥還加了鮭魚頭跟蛤蠣一起去熬煮，所以喝起來有滿滿的海味（不是腥味），我們最後都喝到一滴不剩，捨不得浪費。

【季節水果與蜂蜜蛋糕】

最後還有提供百香果與火龍果，甜度都很不錯，蜂蜜蛋糕也溼潤又可口，為這餐劃下完美的句點。

以上就是這次在「小海童 日式料理」享用無菜單料理的分享，我覺得這樣一套吃下來林林總總吃得到包括季節海鮮、牛肉料理、豬肉料理等多元的品項真的很划算，而且餐點不管是整個賣相的精緻度還是吃進嘴的滋味都很有水準，屬於那種即使不愛吃生 食的朋友也會滿意的無菜單料理（有些 餐廳的無菜單料理是以生食為主），然後你們也不用擔心會吃不飽，我們那天中午這樣吃下來是連晚餐都吃不下了（可以請服務人員打包）…推薦喜歡吃無菜單料理、日式料理的朋友可以來試試，慶生、情侶約會、家庭聚會與公司部門餐敘也都很適合喔！

小海童日式料理

地址：桃園市中壢區永泰路28號

電話：(03)287-1560

營業時間：11:00 ~ 14:00跟17:00 ~ 00:00

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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