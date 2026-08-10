七夕約會去！桃園台茂「幸福起飛」無人機群飛秀8月16日登場 60架無人機點亮夜空

走進艋舺，最迷人的不是華燈初上的夜色，而是巷弄裡一間間飄著熱氣的老味道。這趟500元美食挑戰，在龍山寺周邊散步、一路吃遍四家在地人激推的銅板美食：從超過半世紀的清泉號香菇粥、小王煮瓜的滷肉飯與瓜仔肉，到大火快炒的郭家炒牛肉，最後再來杯華西街珍果木瓜牛奶作結，每一道都是經典艋舺味，不只吃得飽，更吃到這座老城區的風土與人情。

2026-08-10 11:00