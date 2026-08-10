七夕約會去！桃園台茂「幸福起飛」無人機群飛秀8月16日登場 60架無人機點亮夜空
七夕情人節將至，桃園台茂購物中心推出一系列免費七夕活動，其中最受矚目的「幸福起飛－無人機群飛秀」將於8月16日晚間登場，60架無人機將在夜空中變換隊形與燈光圖案，打造浪漫光影演出，成為情侶約會與夏夜散步的新選擇。
七夕限定無人機秀 免費欣賞浪漫夜景
根據台茂購物中心公告，「幸福起飛－無人機群飛秀」將於8月16日19時40分至19時48分在台茂公園演出，全程約8分鐘。屆時60架無人機將同步升空，以燈光編隊方式呈現七夕主題畫面，在夜空中勾勒浪漫氛圍，民眾無須購票即可免費觀賞。
除了無人機展演，台茂也同步規劃多項適合雙人同行的七夕活動，包括音樂演出、互動體驗與園區散步空間，讓情侶可以從傍晚一路約會到夜晚，兼具拍照打卡與休閒娛樂，適合安排一場輕鬆又有儀式感的情人節行程。
台茂表示，七夕檔期希望結合戶外空間與夜間活動，提供民眾不同於一般商場逛街的約會體驗。若想避開人擠人的熱門景點，又希望享受浪漫夜景與免費活動，8月16日晚間的無人機群飛秀將是桃園夏季值得關注的七夕約會亮點之一。
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