北苗市場超人氣排隊古早味！傳統「阿婆粉圓」 只賣早上的手工粉圓甜品

苗栗市美食推薦「傳統手工阿婆粉圓」，這間位於北苗市場一樓25號攤位的阿婆粉圓，是不少在地人從小吃到大的排隊名店，只營業上午時段，晚來很容易撲空。店內主打手工粉圓、綠豆，運氣好的話還能買到仙草、米苔目等限量品項，充滿古早味，是炎炎夏日消暑解渴的人氣甜品。文章內整理了店家地址、營業時間、餐點介紹等資訊！

「傳統手工阿婆粉圓」位於北苗市場內，距離苗栗火車站很近，就算步行也能夠抵達，旁邊就有收費的汽車停車場，交通便利！

假日造訪阿婆粉圓肯定是大排長龍的等級～這排隊人潮大概讓我等了快半小時啊！雖然他們賣到中午十二點，但是假日期間可能十點左右就會賣完，或是有一次我只買到了粉圓沒有買到綠豆！

「阿婆粉圓」就在市場的一樓處的25號攤販，稍微找一下就可以看到這個招牌，不算難找！如果真的找不到他，就可以問問別的攤販，他們都會樂意指引你的：）

粉圓是比較小顆的那種白色粉圓，吃起來很Ｑ彈，蠻有嚼勁的！

綠豆是店內比較早會賣完的選項～有一次來還遇到綠豆全都賣光光，只剩下粉圓的狀況～

如果你要買裝袋的粉圓和綠豆，一個品項最少要45元！例如：粉圓45元、綠豆45元、粉圓+綠豆45元（此為2026年7月拍攝最新價格）

夏天到了！若是要加冰的話可以請阿婆幫你另外裝袋！因為如果跟粉圓放在一起的話，如果沒有馬上要吃，粉圓比較快就會硬掉了～

【阿婆粉圓＋綠豆】

我買了一份粉圓和一份綠豆，另外還跟阿婆要了一包刨冰，再加入家裡冰箱的鮮奶，全家人共7個人吃，超級滿足der～

單買綠豆也ok！可以回家自己加牛奶～也是很不錯的甜品～

粉圓很Q很好吃，但因為粉圓稍微甜了一點，建議可以加冰或是加鮮奶稀釋，味道會比較淡，比較沒那麼甜膩～

綠豆+粉圓+剉冰，這個組合好消暑啊！非常適合夏天！這樣的搭配就可以讓我們一家人吃上好幾碗！非常划算啊！！！

我自己還會再加入一些鮮奶，個人更愛這樣的口味！可以再看自己喜歡什麼樣的變化～自己隨意的搭配囉：）

整體來說，「傳統手工阿婆粉圓」真的是一間值得收藏的古早味甜品店！我個人最愛他們QQ彈彈的白色手工粉圓，口感很有嚼勁，單買粉圓回家加點鮮奶，就變成一碗簡單又好吃的鮮奶粉圓；也可以搭配綠豆和剉冰一起享用，冰涼爽口又充滿古早味，夏天吃特別過癮。重點是價格實惠、份量也很有誠意，難怪每天早上都有不少人專程來排隊，喜歡古早味甜品的人很值得來試試！

傳統手工阿婆粉圓

地址：苗栗市中華路45號（北苗公有零售市場一樓處的25號攤販）

營業時間：週三至週日08:00-12:00（每週一週二公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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