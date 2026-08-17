開箱苗栗市最新「24小時無菸撞球館」！翻轉傳統撞球館印象 環境和設備都是頂規

苗栗市新開幕「Monster魔獸無菸撞球運動館」，這裡是由世界冠軍職業撞球選手 吳坤霖（Monster） 所打造的24小時撞球館，全館採用無菸環境，不僅空間寬敞明亮，還設有專屬停車場、30張國際競賽規格球檯、密碼式球櫃、USB充電座等貼心設備，完全顛覆了我們對撞球館的既定印象！這次特地帶著孩子和家人一起來體驗，發現原來撞球館也能這麼舒適、乾淨，讓全家人都能自在享受休閒時光！也能把這邊當作來苗栗旅遊的雨天備案唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、消費方式及價目表供參考！

【Monster魔獸無菸撞球運動館】

地址：苗栗市縣府路61號

電話：0978-727-656

營業時間：24小時營業

這間「Monster魔獸無菸撞球運動館」位於苗栗市縣府路，鄰近苗栗縣政府，交通便利，若是從苗栗火車站後站步行前來，大約只需要10分鐘！

店家附設免費停車場，一旁規劃了約30個專屬汽車停車位，若是騎乘機車則可以直接停放在店門口，完全不用擔心停車的問題！

「Monster魔獸無菸撞球運動館」是由世界冠軍職業撞球選手吳坤霖（Monster） 所打造的新世代撞球運動館！

我印象中的傳統撞球館通常是燈光昏暗且有著濃濃的菸味，但這裡完全顛覆我對傳統撞球館印象！全館無菸且空間明亮舒適，一踏進館內，第一個感受就是＂這裡好乾淨～而且還香香的！＂再搭配高規格的商用空調，即便待上好幾個小時也不會覺得悶熱。

店內提供高安全性的密碼球櫃！採用密碼鎖系統，提高便利性與安全性～

【Monster魔獸無菸撞球運動館｜消費方式&館內活動】

鋼鐵俠區域每分鐘3.2元、公牛．戰狼為每分鐘4.2元！喜歡打球的朋友，也可以加入店家的LINE預約唷！

除了享受撞球樂趣之外，店家也推出月月抽3C產品的活動，只要消費滿300元就可以得到抽獎券一張！提供智慧型手機、筆記型電腦、耳機、行動電源等多項3C好禮，詳情可以留意店家的最新活動資訊喔。

【Monster魔獸無菸撞球運動館｜館內環境及設備】

他們的撞球桌都是依國際競賽標準規格打造，是「WPA 世界撞球協會」多項國際賽事長期指定的同款設備～現場有公牛主桌×1、戰狼副桌×1、鋼鐵俠標準桌×28！無論是初學者、休閒玩家或撞球愛好者，都能享受高品質的撞球體驗～

每張球桌旁都設有USB充電座，如果沒有自備充電設備，也可以直接到櫃台借用唷，來打球完全不用擔心手機沒電！

球桌旁邊還有個白鐵計分板，可以記錄彼此的得分，外型也相當有質感唷！

店家還導入獨牙盃200萬獎金賽事同級指定球檯吸塵設備，專門用來清除球檯肉眼不易察覺的巧克粉，讓每張球桌維持更穩定的打感品質！

給客人打的撞球都會先放入洗球機內清洗並擦拭乾淨～是說這盤撞球拿起來挺有重量的～小球童湯包很堅持要自己拿。

以前總覺得撞球館不是適合帶小孩一起去的地方～但「Monster魔獸無菸撞球運動館」這裡的無菸撞球空間，真的做到全館禁菸，讓我們可以比較放心帶著小孩一起來同樂！

我哥學生時期可是個撞球迷，放學後最常跑的地方就是撞球館，甚至還會自備球桿，可見當年有多熱愛這項運動！

多年後再次走進撞球館，發現現在的環境和設備早已和印象中的大不相同，不僅空間明亮舒適，還有國際競賽規格球檯、密碼式球櫃、USB充電座等貼心設施，軟硬體全面升級，也讓他忍不住直呼：「現在的撞球館也太高級了吧！」再次燃起對撞球的熱情。

我老公上一次打撞球，竟然已經是高中時期的事了！一轉眼十多年沒碰球桿，一開始拿起球桿還有點生疏，連姿勢都要重新找回感覺~不過和我哥切磋了幾局後，慢慢找回以前的手感，越打越投入，兩個人還相約說下次要再一起來打一場，看來沉睡多年的撞球魂又被喚醒了！

這次我們一家人和哥哥、嫂嫂一起來體驗，發現撞球其實很適合作為家庭聚會或朋友聚會的活動！大家輪流挑戰、互相切磋，不時傳來笑聲，湯包則在一旁好奇地看著大家打球，整體氣氛相當歡樂！而且夏天室外的溫度實在太高～來這邊吹冷氣打撞球～也是很不錯的休閒活動唷。

結語

這間「Monster魔獸無菸撞球運動館」完全顛覆我對傳統撞球館印象！不僅有世界冠軍打造的專業球檯設備，更打造出舒適、明亮、全館禁菸的運動空間，讓撞球不再只是競技運動，也能成為親子家庭、朋友聚會、情侶約會的休閒新選擇！下次來到苗栗，不妨安排一場不一樣的室內休閒體驗，一起感受全新的撞球文化。

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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