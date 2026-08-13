蛤蜊控看過來！ 中壢「好滋味麵館 」海鮮麵滿滿都是蛤蜊 根本就看不到麵

桃園美食小吃推薦-好滋味麵館

位在中壢的好滋味麵館，店內招牌海鮮麵有夠浮誇，滿滿的蛤蜊推得像一座山，蛤蜊控怎能錯過，份量、誠意十足，完全看不到麵在哪兒？！而且湯頭也很鮮甜，只要花百元就能吃到，CP值超高哇！因為太吸睛，這回到中壢就列入必訪清單，拉著老公來吃一波～

好滋味麵館 位置

好滋味麵館位於巷弄之中，附近有付費停車場，店門口可以停機車，也可以搭火車到內壢火車站再步行過來。我們11點多到訪，門口已經有人在排隊外帶了。如果要內用的話，直接取菜單後自己找內用座位～

好滋味麵館

地址：桃園市中壢區福德路90-1號

電話：03-455-5622

營業時間：11:00~14:00；17:00~20:00(星期一公休)

好滋味麵館 用餐環境

好滋味麵館用餐環境空間不大，也沒什麼動線可言，感覺有點雜亂，但這都不是重點，我是為蛤蜊山而來的。

開放式廚房，只有3個人，感覺像是自家人，手都沒停過。一個在煮蛤蜊，一個在下麵、川燙食材，一個在切小菜及打包，因為要處理外帶和內用，所以要耐心等候～

在一旁偷看，剛煮好的蛤蜊，目測應該超過60顆以上吧，都多到滿出來，看得我都要流口水了！

好滋味麵館 價格

好滋味麵館除了招牌海鮮麵，還有一般的麵食，湯類，燙青菜，燙魷魚，小菜等，價位還算親民～

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

好滋味麵館 菜色品嚐

燙青菜

燙青菜還蠻大一份的，大約像快炒店的份量，高麗菜非常脆甜，淋上油蔥蒜末醬油，鹹甜鹹甜的，好喜歡！

海鮮麵疙瘩

這裡的海鮮麵就是蛤蜊麵，還有看到小卷，並沒有看到其他海鮮類，這樣是不是應該叫蛤蜊麵才對呀 ！海鮮麵的麵條有麵疙瘩、拉麵、意麵、粄條、米苔目、米粉、黃麵、冬粉以及白麵，如果點一般麵條，等於百元就能吃到這碗浮誇的海鮮麵了！真的CP值破表吔！

滿滿的蛤蜊堆得一座小山一般，完全看不到我的麵疙瘩呀！！

蛤蜊處理的蠻乾淨，而且每一顆蛤蜊都很飽滿多汁，除了有4、5顆裝自閉，整碗蛤蜊有超過60顆，吃得超級滿足，有夠讚的啦！

小卷也很鮮嫩彈牙，只是數量不多～

麵疙瘩看起來大小不一，富有咬勁嘴巴吃的過癮！

一碗海鮮麵應該約有一斤的蛤蜊，這讓湯頭的味道非常鮮甜，鮮味十足呀～

每張桌上都有擺放鐵盤給客人放蛤蜊殻，這是二碗的量，是不是很誇張！

骨仔肉、滷蛋、油豆腐

滷蛋和油豆腐都沒什麼入味，只能靠蒜蓉醬油提味而已～

不過他們家骨仔肉我很推，肉又鮮嫩好吃一點都不柴，而且有點帶著軟骨的部分很有咬勁，沾著他們家辣椒醬吃，味道更棒！

整體來說，好滋味麵館的蛤蜊還蠻新鮮的，把蛤蜊山吃完好過癮！湯頭喝起來就是特別鮮甜美味，物超所值，如果不在意環境的話，推薦給喜歡吃蛤蜊控的朋友～

好滋味麵館

地址：桃園市中壢區福德路90-1號

電話：03-455-5622

營業時間：11:00~14:00；17:00~20:00(星期一公休)

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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