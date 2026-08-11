桃園一日遊｜後慈湖重新開放！走進軍事秘境、AI互動展區，必訪森林系玻璃屋餐廳

原來桃園大溪還藏著一處曾經長年管制、需要預約才能進入的湖畔秘境！「後慈湖」過去屬於軍事管制區，園區內保留森林步道、湖泊景觀、歷史建築與戰備設施，重新開放後更加入AI互動展區，讓旅客能用不同方式認識這片土地。這次小編安排後慈湖、蕃薯藤自然咖啡－後慈湖秘境店，以及北橫之驛三個景點，從森林步道、湖畔秘境一路玩到玻璃屋餐廳，一天就能感受桃園大溪的人文、美景與美食。正在找桃園景點、大溪一日遊或後慈湖旅遊攻略的人，可以直接把這篇收藏起來！

桃園一日遊｜後慈湖

後慈湖：軍事秘境預約導覽

圖/ReadyGo

後慈湖過去長期未對外開放，因此保留完整的自然環境與歷史建築。現在參觀需事先預約，並於慈湖遊客中心報到後，由導覽人員帶領入園。園區路線包含森林步道、階梯、戰備設施與湖畔景觀，沿途可了解慈湖周邊歷史與自然生態。

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後慈湖另一大亮點是保存完整的慈湖賓館。館內保留過去辦公與生活空間，透過導覽能更了解建築背景。其中一號辦公室改造成AI互動展區，結合科技展示歷史場景，遊客可以互動拍照，讓參觀更有趣。後慈湖整體步行時間約2.5至3小時，園區有階梯與坡道，建議穿著舒適鞋款，行動不便者出發前需評估路線。

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地址：桃園市大溪區福安里承恩路20號

電話：03-335-9031

開放時間：08:00–17:00，每週二公休日

桃園一日遊｜蕃薯藤自然咖啡－後慈湖秘境店

蕃薯藤自然咖啡－後慈湖秘境店：湖畔歷史建築裡喝咖啡

如果想在後慈湖行程中安排一段悠閒休息時間，可以到位於管制區內的「蕃薯藤自然咖啡－後慈湖秘境店」。這間特色咖啡廳位於後慈湖第二辦公室，結合歷史建築與自然景觀，周圍環境清幽，坐在室內就能感受到山林與湖畔的寧靜氛圍。相較於一般市區咖啡廳，這裡多了一份走進秘境、遠離城市喧囂的獨特感。

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店內提供咖啡、飲品、甜點、麵包、冰淇淋與滷味等品項，適合導覽結束後稍作休息，或安排一段悠閒下午茶時光。需要注意的是，由於餐廳位於後慈湖管制區內，用餐方式會受到園區開放與預約規則影響，建議前往前先電話確認入園及用餐安排。

圖/ReadyGo

地址：桃園市大溪區福安里承恩路20號管制區內第二辦公室

電話：0921-298-153

營業時間：09:00–16:00，每週二公休日

桃園一日遊｜北橫之驛

北橫之驛：森林系玻璃屋餐廳

結束後慈湖行程後，可以順道前往附近的「北橫之驛」用餐。餐廳位於北橫遊客中心內，旁邊設有停車空間，開車前往相當方便。店內最吸引人的就是充滿綠意的玻璃屋空間，大片落地窗引進自然光線，搭配四周的植栽布置，彷彿坐在森林裡用餐；另一側則採用溫馨的歐式鄉村風設計，不同角落都很適合拍照。

圖/ReadyGo

北橫之驛的餐點選擇相當豐富，從中式簡餐、義大利麵、燉飯到咖啡、甜點都有。小編這次品嚐了酥脆糖醋魚菲力，魚肉外酥內嫩，裹上酸甜開胃的醬汁，非常下飯；青醬雞胸義大利麵則帶有濃郁的青醬香氣，搭配雞胸肉吃起來清爽又有飽足感。飯後再來一杯冰涼療癒的漂浮冰咖啡，搭配口感柔軟滑順的日式生乳千層毛巾捲，為這趟後慈湖美食之旅畫下甜蜜句點。

圖/ReadyGo

地址：桃園市大溪區福安里復興路一段896號

電話：0958-516-089

營業時間：09:00–17:30，每週二公休日

桃園後慈湖一日遊行程表

時間 行程規劃 08:30 抵達慈湖遊客中心，完成後慈湖導覽報到。 09:00 參加後慈湖導覽，走訪森林步道、湖畔與歷史建築。 11:00 參觀慈湖賓館與AI互動展區。 12:30 前往蕃薯藤自然咖啡－後慈湖秘境店休息，或前往北橫之驛享用午餐與下午茶。 15:00 拍攝玻璃屋與周邊景觀，結束桃園大溪一日遊。

桃園後慈湖一日遊常見問題

後慈湖需要預約嗎？

需要。後慈湖採預約導覽制，需事先登記梯次，並於指定時間到慈湖遊客中心報到。

後慈湖導覽需要多久？

整趟後慈湖導覽約需2.5至3小時，行程包含森林步道、湖畔景觀、歷史建築與AI互動展區，建議至少預留半天參觀。

後慈湖附近方便停車嗎？

慈湖周邊設有停車空間，北橫遊客中心旁也有收費停車場。假日人潮較多，建議提早抵達，並預留找車位與步行至集合地點的時間。

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