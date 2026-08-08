小心買到失心瘋！ 宜蘭知名伴手禮「順進蜜餞行」超過30種蜜餞、果乾選擇，連立法院都團購

說到宜蘭伴手禮，很多人第一時間會想到鴨賞、牛舌餅、奶凍捲，但如果你跟我一樣喜歡那種邊開車邊吃、回家還能慢慢配 茶的小零嘴，那麼「順進蜜餞行」真的會是一間很容易買到失心瘋的老店。它最吸引人的地方，不是浮誇裝潢，也不是網美打卡牆，而是那種很純粹、很在地的老派魅力：一走進去，滿滿蜜餞整齊排開，酸的、甜的、鹹的、甘的通通都有，光是看品項就有一種走進蜜餞百貨公司的感覺。

順進蜜餞行之所以會讓人一訪再訪，我覺得關鍵就在於它把「宜蘭水果加工」這件事做得很有記憶點，像金棗、李子、梅子、橄欖、芒果乾等，都是很適合當旅途中零嘴或伴手禮的品項。對遊客來說，這裡不是只買一包蜜餞就離開，而是會不知不覺開始比較哪一款適合自己、哪一款適合送長輩、哪一款可以放辦公室分享。

價格走親民路線，選擇又多，買起來沒有太大壓力，也難怪大家來宜蘭冬山玩，常常會特地把它排進順遊路線裡。尤其蜜餞本身耐放、好攜帶、又很有台灣古早味，無論是自己吃、送朋友、帶回家孝敬爸媽，都很實用，這也是順進蜜餞行能從在地老店變成旅人必買名單的重要原因。

順進蜜餞行 環境介紹

順進蜜餞行所在的位置，與其說是熱鬧市區名店，不如說更像是藏在宜蘭冬山大進一帶的鄉間寶藏。沿路開進來，會慢慢遠離市區車潮，周邊多了綠意、果園與農村感，第一次來的人可能會心想：「這裡真的有一間很紅的蜜餞店嗎？」但也正因為這種反差，才讓順進蜜餞行更有趣。

它不是開在觀光大街上靠人潮自然經過，而是靠著多年累積下來的口碑，讓大家願意專程開車來買。這種「明明不在市中心，卻一直有人找得到」的現象，本身就是老店實力的證明。店面外觀看起來很樸實，沒有華麗包裝，裡面則是傳統伴手禮店的陳列方式，一包包蜜餞整齊放在架上，讓人可以很直覺地慢慢挑選。

早期許多人對順進的印象是可以試吃、邊吃邊買，現在因為衛生與販售方式調整，許多蜜餞改成包裝形式，雖然少了試吃的樂趣，但也多了一份乾淨整齊的安心感。它會紅的原因，我覺得就是「真材實料的老派」打中了現代人的 旅遊需求：大家出遊不一定只想去華麗景點，有時候更想找到一間在地人也會買、長輩知道、朋友推薦的老店。順進蜜餞行剛好符合這種期待，沒有過度包裝，卻有滿滿品項與實在價格，加上鄰近冬山、梅花湖、大進休閒農業區等旅遊動線，讓它成為很多人宜蘭小旅行最後補貨的好地方。

順進蜜餞行 蜜餞種類內容

人，可以先從金棗類下手，金棗本來就是宜蘭很具代表性的農產，做成蜜餞後帶有果香與酸甜感，吃起來不會太單調，很適合配 茶。喜歡酸香感的人，梅子類、李子類也很受歡迎，有些吃起來酸中帶甘，有些則偏甜潤，嘴饞時來一顆特別涮嘴。

若是想買給長輩，橄欖類、化核梅、甘草口味這類比較傳統的品項，通常接受度也很高，帶有記憶中的古早味。喜歡 果乾口感的人，像芒果乾、蜜楊桃、水蜜桃乾、蘋果乾等，也很適合當下午茶或辦公室小零食，拆開一包就能慢慢吃。比較特別的是，順進蜜餞行的品項不只是「酸甜」兩個字可以形容，有些帶鹹、有些帶甘草香、有些則吃得到果乾的香氣與嚼感，對於愛吃蜜餞的人來說，這裡真的像挖寶。

建議第一次來不要只鎖定一款，可以用「自己吃一包、家人吃一包、送人一包」的方式去挑，像經典金棗、李子、梅子類可以先入手，再搭配一兩款比較少見的果乾，回家後慢慢試，會更有旅行後的延續感。也因為蜜餞體積不大、重量可控制，買多一點分送親友也不麻煩，這正是它很適合作為宜蘭伴手禮的原因。

順進蜜餞行 宜蘭伴手禮選擇

整體來說，順進蜜餞行會紅，真的不是偶然，而是多年老店口碑、宜蘭在地農產特色、豐富品項與高實用度一起累積出來的魅力。它不是那種一走進去會讓你驚呼裝潢好美的店，但會讓你越逛越想拿、越挑越覺得好像每一款都用得到。

對我來說，順進蜜餞行最迷人的地方，是它保留了台灣傳統伴手禮店的親切感，不需要太多行銷話術，光靠一排排蜜餞就能喚起大家的味覺記憶。小時候長輩泡茶旁邊那盤蜜餞、出門 旅遊車上打開的小零嘴、逢年過節拿來分享的伴手禮，好像都能在這裡找到熟悉感。雖然現在沒有過去那種大方試吃的熱鬧畫面，但包裝後的陳列反而更方便挑選與攜帶，也更符合現在旅人對衛生與便利的需求。

如果你來宜蘭冬山玩，行程剛好安排梅花湖、大進休閒農業區，或是想找一間不走浮誇路線、卻很有在地味的伴手禮店，那順進蜜餞行很值得順路停一下。建議不要空手進去，因為很高機率會帶著一袋又一袋出來；也不要只買自己喜歡的口味，因為這裡最適合多挑幾款回家慢慢分享。順進蜜餞行的紅，不是網路一時爆紅，而是那種吃過、買過、送過之後，下一次來宜蘭還會想再繞過來補貨的老店魅力。

順進蜜餞行

電話：03-9512263

營業時間：09:00–18:00

地址：宜蘭縣冬山鄉大進路438號

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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