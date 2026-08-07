免費加湯、牛肉超大塊！ 新竹美食「九添福牛肉麵」米其林必比登推薦、多位名人都朝聖過

說到近期討論度最高的新竹牛肉麵推薦，榮獲2025及2026米其林必比登推薦的「九添福牛肉麵」絕對是許多人心中的第一名。位於新竹市區、鄰近新竹城隍廟與新竹車站，不僅交通方便，更憑藉著真材實料的牛肉、價格實在以及高CP值，成功吸引不少在地人與外地旅客慕名前來朝聖。九添福最大的特色，就是不論點哪一碗牛肉麵，都能感受到店家毫不手軟的用料誠意，牛肉不是幾塊點綴而已，而是整碗都能吃得到厚實飽滿的肉塊，讓人每一口麵都能搭配牛肉一起入口，吃完整碗依然意猶未盡。

與許多牛肉麵店不同的是，九添福的紅燒湯頭並非走重鹹、重辣的傳統路線，而是以 牛骨、牛腩搭配大量新鮮蔬果長時間熬煮，不加入豆瓣醬，因此喝起來多了一股自然甘甜與牛肉本身的鮮香，入口溫潤順口，即使喝完整碗也不會感到負擔。店家更貼心提供內用免費續湯服務，讓喜歡喝牛肉湯的人可以喝得盡興，也是許多熟客一再回訪的重要原因。

九添福牛肉麵 環境介紹

第一次走進九添福牛肉麵，最大的感受就是和一般傳統牛肉麵店很不一樣。整體空間採用明亮簡潔的設計風格，挑高的室內空間搭配充足照明，讓用餐環境顯得格外舒服，沒有一般麵店常見的擁擠感。店內冷氣開放得相當充足，即使炎炎夏日來上一碗熱騰騰的牛肉麵，也能舒舒服服享用，不會吃得滿頭大汗。

座位安排也十分貼心，除了適合家庭聚餐的大圓桌之外，也規劃了四人桌、六人桌以及適合雙人、單人用餐的位置，不論是朋友聚餐、家庭聚會，還是一個人想簡單吃碗牛肉麵，都能找到舒適的位置。桌與桌之間保留足夠距離，即使店內客滿，也不會覺得過於擁擠。

值得一提的是，即便刻意避開中午與晚餐尖峰時間，下午兩點左右到訪，店內依舊維持七成左右座位，客人絡繹不絕，可見九添福的人氣真的相當驚人。除了在地居民固定報到之外，也有不少觀光客、美食部落客專程前來，只為了一嚐這碗連續2年獲得米其林必比登推薦的牛肉麵。

除了牛肉麵之外，店內的現滷滷味也是人氣必點。冷藏櫃整齊擺放各式滷味食材，牛筋、牛肚、牛腱、豆干、海帶、米血、甜不辣、豆皮、蔬菜等品項十分豐富，想吃什麼自己夾，再交給店員加熱切盤即可。

調味區還準備了店家自家熬製的牛油與特製辣椒醬，牛油能讓湯頭多一股濃郁牛香，辣椒則是香氣十足、辣得有層次，不會一味追求刺激，兩者搭配牛肉麵一起享用，風味更上一層樓，也難怪能成為新竹美食中討論度極高的人氣店家。

另一個很有特色的地方，就是牆面上掛滿許多靜思語圖畫以及木製藝術作品。這些作品並不是制式裝潢，而是老闆多年來親自發想、收藏與採購，希望讓來店用餐的客人除了享受美食，也能在文字與木作藝術中獲得片刻放鬆。店內散發著一種溫暖而樸實的氛圍，讓人吃完一碗牛肉麵後，不只是肚子飽了，心情也變得格外輕鬆。

九添福牛肉麵 菜單

牛肉麵有紅燒和清燉兩種湯底，紅燒麵條有拉麵、白麵、冬粉可選，清燉則是油麵、白麵和冬粉，內用可免費加湯及自助區的冬瓜茶喝到飽。不吃牛肉的還有豬肉麵及麻醬麵可以選擇。

九添福牛肉麵 餐點介紹

紅燒牛腩麵

來到九添福，最不能錯過的就是每天限量供應的紅燒牛腩麵。由於每日備料有限，晚一點來經常就會售完，因此不少熟客都會特地提早報到。這碗牛腩麵最大的特色，就是牛腩份量非常豪邁，每一塊都切得厚實飽滿，經過長時間燉煮後，外層吸飽滷汁香氣，入口軟嫩卻仍保有肉質纖維，不會一夾就散，也完全沒有乾柴感。

紅燒湯頭則是店家的招牌靈魂，以牛骨、牛腩搭配大量洋蔥、番茄、紅蘿蔔等蔬果慢火熬煮，不使用傳統豆瓣醬調味，因此喝起來少了厚重鹹味，多了一股自然鮮甜與牛肉香氣。第一次建議先品嚐原味，再加入一匙自製牛油，牛肉香瞬間提升一個層次，最後再依個人口味加入特製辣椒醬，香辣交織的滋味更加迷人。

清燉半筋半肉麵

如果偏愛清爽系 牛肉麵，那麼清燉半筋半肉麵絕對值得一試。整碗牛肉與牛筋的比例十分平均，牛筋燉煮得晶瑩剔透，入口軟Q富有膠質，完全不會咬不動；牛肉則細嫩鮮甜，兩種不同口感一次滿足。

清燉湯頭並非只有薑絲風味，而是融合洋蔥、蔥段、多種蔬果及天然辛香料慢慢熬煮，入口清甜甘醇，尾韻還帶著淡淡牛骨香氣，即使夏天喝也十分舒服。整碗喝完不會感到油膩，反而越喝越順口，是許多女性與長輩特別喜歡的口味。

紅燒牛肉麵

經典的紅燒牛肉麵也是店內點餐率最高的招牌之一。和牛腩麵相比，這碗使用的是厚切牛肉塊，肉質軟嫩中仍保有咀嚼感，每一口都充滿濃郁肉香。搭配吸附湯汁的麵條一起入口，更能感受到紅燒湯頭的甘甜與層次。

最令人驚艷的是牛肉給得真的很多，不少人吃到最後碗裡還有牛肉，完全不像一般牛肉麵總是麵吃完、肉也沒了。若喜歡濃郁一點的風味，非常推薦加入店家特製牛油，牛香會更加濃厚；再配上一點辣椒醬，香、麻、辣層層堆疊，每一口都更加過癮。

清燉牛肉麵

清燉牛肉麵則是另一種截然不同的風味。使用大片牛肉片作為主角，肉片柔嫩細緻，保有自然肉汁，搭配清爽鮮甜的高湯，完全展現牛肉最純粹的鮮美。湯頭喝起來乾淨甘甜，沒有過多調味，越喝越耐喝，很適合平常喜歡日式清爽風格的人。

麵條充分吸附湯汁，每一口都能感受到牛肉香與蔬果甜味融合，非常耐吃，也是許多第一次來店客人意外愛上的一款牛肉麵。

豬五花肉湯麵

即使同行朋友不吃牛肉，也不用擔心沒有選擇。九添福貼心推出豬五花肉湯麵，使用大片豬五花肉，肥瘦比例恰到好處，入口軟嫩不乾柴，肉香自然鮮甜。搭配店家每日熬煮的清爽高湯，以及Q彈白麵，整體風味十分順口，不會因為不是牛肉麵就顯得遜色，反而成為不少家庭客必點的人氣餐點。

牛肉燥飯

除了牛肉麵之外，九添福的牛肉燥飯也是很有飽足感的一道主食。端上桌時份量相當實在，白飯上鋪著滿滿牛肉燥，使用 牛絞肉細火燉煮，肉末細緻鬆軟，均勻吸附店家獨門醬汁，入口帶有濃郁牛肉香與鹹甜醬香，拌著熱騰騰白飯一起吃非常涮嘴。

和一般以豬肉製作的滷肉飯相比，牛肉燥飯的肉香更加鮮明，吃起來少了一些油膩感，多了牛肉本身的厚實風味。醬汁滲入米飯後，每一口都相當入味，又不會鹹到需要一直配水。對於食量較大，或想同時品嚐麵食與米飯的人來說，可以點一碗牛肉麵再搭配牛肉燥飯分食，飽足感更高；不想吃麵時，單點牛肉燥飯再搭配一盤現滷滷味，也是一套相當滿足的吃法。

滷味

除了牛肉麵之外，九添福的現滷滷味也是不能錯過的一大亮點。滷味區採冷藏展示，乾淨又衛生，食材新鮮看得見。牛筋、牛肚、牛腱、豆干、甜不辣、海帶、百頁豆腐、豆皮等十數種品項任君挑選，夾好後交給店員現場切盤，再淋上滷汁重新加熱。

空心菜

除了主食之外，九添福的燙空心菜也是不少熟客每次來都會加點的人氣配菜。店家選用當季新鮮空心菜，翠綠飽滿、葉片完整，經過簡單汆燙後，保留最自然的鮮甜與爽脆口感，再淋上店家自製肉燥提味，看似簡單卻讓人一吃就停不下來。入口時可以感受到空心菜十分鮮嫩，莖部依舊保有爽脆的咬感，不會因為燙煮過久而變得軟爛或纖維粗硬，每一口都吃得到蔬菜本身的清甜。肉燥則帶著濃郁醬香與油脂香氣，與爽口的青菜形成完美平衡，不僅提升整體風味，也讓人享用牛肉麵之餘，多了一份清爽感。大口吃牛肉、喝熱湯後，再搭配一口鮮甜脆綠的空心菜，口感層次更加豐富，也讓整餐吃起來更加均衡，是一道看似低調卻相當值得推薦的必點配菜。

九添福牛肉麵 用餐心得

九添福 牛肉麵能夠獲得2025及2026米其林必比登推薦，絕非偶然。從真材實料的牛肉份量、用心熬煮的紅燒與清燉湯頭，到內用免費續湯、親民價格，每一個細節都能感受到店家對品質的堅持。近年來包括食尚玩家、許多知名美食節目、地方首長及不少名人都曾前來朝聖，也讓九添福逐漸成為代表性的新竹牛肉麵推薦店家。

店面距離新竹車站與新竹城隍廟都不遠，很適合安排一趟新竹美食之旅時順道造訪。明亮舒適的環境、乾淨整潔的空間，再加上服務親切、出餐快速，即使遇到排隊也相當值得等待。如果你正在搜尋新竹牛肉麵推薦、新竹美食推薦或新竹米其林必比登美食，那麼九添福牛肉麵絕對值得列入必吃清單。不論是第一次造訪，還是回訪多次，都能感受到店家始終如一的用心，也難怪能從眾多牛肉麵名店中脫穎而出，成為最受矚目的新竹美食之一。

打卡送餐點

現在只要打卡拍照上傳九添福牛肉麵FB，就能免費獲得蒜泥白肉一份。

電話：03-5277975

營業時間：11:30–21:00

地址：新竹市北區西大路436號

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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