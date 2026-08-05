從綠意山城到蔚藍海岸！苗栗在地人也愛的私房景點

【FunTime小編群】提到苗栗，你也許會想到大湖草莓、通霄美食、銅鑼灣美食，而苗栗有名的可不只這些！許多夢幻景點都是網紅、網帥的必打卡之地，也很適合全家大小一同出遊～快帶著你的相機，跟著FunTime小編一起出去玩吧！

哈比丘茶樹森林

哈比丘茶樹森林 。圖／ IG, travel.with.sera

喜歡小動物或是拍美照的朋友注意啦～你一定要來哈比丘茶樹森林玩一趟，除了可以和笑笑羊及水豚互動、餵食外，還有美到不行的天空盪鞦韆！盪出去的那一刻彷彿飛到空中一般，同時也是按下快門的最佳時機！另外充滿童趣的精靈小屋也超級好拍，還可以到用餐區、看著綠植放空休息，真的是苗栗最愜意的景點啦！

門票：200元

地址：苗栗縣銅鑼鄉盛隆15鄰160號366

開放時間：09:30-17:30（週二公休）

莫內秘密花園

莫內秘密花園 。圖／ IG, 08m3.0

莫內秘密花園位於苗栗縣三義鄉，以莫內印象派畫風為主的婚紗攝影基地，在園區內布置了許多裝置藝術及造景，像是小京都街道、巨型時鐘、水上鞦韆、歐風城堡等，都非常好拍，不論是要拍婚紗或是一般遊客都可以參觀，且每年約4-5月也可以在這裡看到盛開的油桐花哦！

門票：300元

地址：苗栗縣銅鑼鄉138之3號

開放時間：10:00-19:00

通霄日落大道

通霄日落大道 。圖／ IG, jack_hung777888

通霄日落大道被票選為「台灣最美十大景觀公路」的第一名，位於台61線西濱快速道路苗栗通霄路段，除了正對著海景極美之外，傍晚時分也吸引許多遊客來追日落，畫面無比夢幻！有機會一定要來追一下日落哦～

小編小提醒：若要來賞日落，千萬不要為了拍照站在路中間，要注意安全哦！

地址：台61線西濱快速道路111至121公里（苗栗通霄路段）

天空之城

天空之城 。圖／ IG, bichon_miumiu0612

天空之城座落於苗栗縣大湖鄉，旁邊就是鯉魚潭水庫，主要的建築是有點異國風情的城堡、當建築與植物交纏在一起，那神祕的感覺彷彿又增添了許多。 在這無論是直的拍、橫的拍或是仰角拍都非常好看！

地址：苗栗縣大湖鄉新開村十份33號

門票： 250元（可抵消費）

開放時間：平日10:00-19:00、假日09:00-20:00

卓蘭大峽谷

卓蘭大峽谷 。圖／ IG, sam19671126

卓蘭大峽谷位於苗栗和台中交界處，算是挺偏僻的地方。但也因此保存了相當原始的地理風貌，並沒有被破壞得很嚴重。在入口處有立牌介紹大峽谷形成的過程，卓蘭大峽谷是因過去921大地震時所產生的，以砂岩和泥岩產生紋理，長約三百公尺、深度十多公尺，大家前往拍水水照時要注意安全喔！

地址：台中市卓蘭鎮上新里

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