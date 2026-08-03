2026桃園景點人氣王出爐！「中壢六和商圈」首度入榜就奪冠　5個月吸引633萬人次

桃園旅遊熱點再洗牌！根據交通部觀光署公布的最新觀光人潮統計資料，2026年1月至5月桃園景點遊客人次排行出爐，今年首次納入統計的中壢「六和商圈」一舉登上冠軍寶座，累計吸引633萬4597人次造訪，超越桃園站前商圈、老街溪沿岸步道等熱門地點，成為今年最受旅客關注的桃園人氣景點。

統計期間（2026年1月至5月）桃園熱門景點排行中，第二名為桃園站前商圈，共累積601萬4329人次；第三名為老街溪沿岸步道，吸引544萬8358人次；第四名桃園高鐵商圈達522萬6304人次；第五名則為青埔藝術運動園區，共有444萬3243人次到訪。

其他入榜景點還包括桃園藝文特區商圈（396萬0517人次）、中原商圈（301萬3426人次）、大溪老城區（271萬3641人次）、虎頭山風景特定區（144萬4111人次）以及龍潭觀光大池（134萬2940人次），展現桃園從城市商圈、親子休閒到自然景觀的多元旅遊魅力。

中壢六和商圈首度列入統計 20多年城市生活圈變身旅遊新亮點

此次奪冠的六和商圈，雖然2026年才正式列入觀光統計，但其實早已是中壢居民熟悉的休閒聚集地。商圈位於中壢市中心，以大型購物商場、影城與銀河廣場周邊為核心，串聯中豐路、環北路、延平路及中美路等街區。

圖／取自桃園市政府觀光旅遊局網站

隨著近年城市發展與店家型態轉變，六和商圈除了保有逛街、購物、美食等傳統特色，也逐漸加入特色咖啡館、風格餐廳、文創市集等元素，吸引更多年輕族群與外地旅客前往探索。從下午咖啡時光、特色餐飲，到夜晚聚會娛樂，都能在商圈內一次滿足，成為桃園市區旅遊的新選擇。

桃園三大商圈推暑期優惠 「避暑神券」帶旅客吃喝玩樂省一波

看準暑假旅遊需求，桃園六和商圈也攜手中壢車站商圈、大溪形象商圈推出「避暑神券」活動，邀請旅客走訪桃園不同城市風貌。民眾只要下載「吃什麼 App」，即可免費領取優惠券，到合作店家消費享有專屬優惠。

其中，六和商圈主打文青風午後行程，旅客可走訪特色咖啡館享受夏日冰飲；中壢車站商圈則適合安排逛街、聚餐與購物行程；大溪形象商圈則結合老街散步、特色小吃與夏季甜品，打造不同風格的一日遊玩法。

活動將持續至2026年11月30日，優惠券數量有限，喜歡探索桃園美食、咖啡館與城市景點的旅客，不妨趁暑假安排一趟桃園商圈小旅行，感受人氣冠軍景點的魅力。

圖／取自桃園市政府觀光旅遊局網站

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