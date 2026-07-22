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2026「桃園地景藝術節」登場！草漯沙丘化身藝術展場　搭接駁車賞巨型漂流木人、竹編大圓球

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／IG網友阿珠珠授權提供
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2026桃園地景藝術節今年以「珍珠海岸」為主題，7月4日至8月30日於桃園沿海地區展開，串聯觀音、新屋等地的海岸景觀與藝術創作。其中，草漯沙丘展區以沙丘、海岸與大型地景藝術作品為亮點，吸引不少遊客前往拍照打卡，現場也規劃接駁車服務，讓旅客更方便走訪展區。

圖／IG網友molly888666莫莉攝影授權提供
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今年明基基金會支持桃園地景藝術節，除贊助活動接駁車，也帶來4件石雕作品，讓旅客在欣賞海岸風光之餘，感受藝術與自然環境交織的魅力。草漯沙丘展區則可見多件大型作品，其中《歸海》以漂流木重新組構，打造出宛如巨人的地景裝置；《大珠小珠落玉盤》則以竹材編織成大小不一的圓球，與沙丘、海岸形成獨特畫面，成為旅客拍照熱門角度。

圖／IG網友阿珠珠授權提供
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此外，明基基金會也臉書推出「分享送好禮」活動，活動期間至9月30日。遊客只要加入明基基金會LINE官方帳號，依活動指示完成指定分享任務，再到基金會4件作品中任選一件拍照，公開發布至少30字心得並標記官方帳號或指定活動標籤，將貼文連結回傳審核，就有機會兌換運動毛巾或提袋，數量及贈品依活動規定為準。

圖／IG網友阿珠珠授權提供
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想安排桃園海線一日遊的旅客，不妨搭乘接駁車前往展區，將草漯沙丘的海岸景觀與地景藝術一次收進旅程，也可透過拍照分享留下今夏限定的旅行紀念。

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桃園地景藝術節 草漯沙丘

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