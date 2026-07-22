桃園免費賞花點！200棵紫薇盛開 登落羽松觀景台拍夢幻花海





位於桃園市中壢區的「青青里山・小花慢慢」，是由園藝空間與居家植栽品牌共同營造的綠意園區。園內種植約200棵紫薇花，每到盛花期，粉紅、桃紅與紫紅色花朵錯落於枝頭，從遠處看像一團團柔軟花球，走近則能看見細緻花瓣隨風擺動。近期公開花況紀錄顯示，7月上旬花況已達約七至八成，也讓這裡迅速成為桃園夏季熱門的免費賞花景點。園區保留寬闊的綠地與自然植栽層次，紫薇並非整齊排列成單一花田，而是散布在步道、草地與園藝造景之間。旅人可以沿著花樹慢慢散步，從不同角度捕捉花朵與綠意交錯的畫面；不過紫薇花況容易受到降雨、強風與高溫影響，實際盛開程度仍建議以出發前的園區最新公告為準。





▲圖片來源：陳輝攝影





爬上落羽松觀景台，把繽紛花園收進視野

除了沿著步道近距離賞花，園區最具辨識度的拍照亮點，是環繞大型墨西哥落羽松打造的旋轉樓梯觀景台。這棵落羽松由台南移植而來，園方在樹木周圍設置高架平台，讓遊客能沿著樓梯逐步向上，近距離感受高大樹冠，也能從較高視角俯瞰紫薇花散布於園區中的景色。站上觀景台後，眼前不再只是單株花樹，而是粉紫花朵、綠色盆景、步道與建築共同構成的完整風景。拍照時可以將旋轉樓梯作為畫面線條，也能從高處捕捉人物走進花園的俯視構圖；使用樓梯與觀景平台時，仍應注意腳步與現場承載規範，避免久留阻礙其他遊客通行。





▲圖片來源：陳輝攝影





玻璃屋咖啡與園藝植栽，讓賞花不必匆匆離開

「小花慢慢」為園區增添了另一種生活感。文青風植栽空間結合咖啡、茶飲及簡單甜點，讓遊客賞完花後，可以坐下來休息，隔著玻璃與大片綠意度過午後。餐飲選項並非大型餐廳式的完整菜單，而是以輕飲品及下午茶為主，更適合把這裡安排成散步、賞花與放空的小停靠點。園區周邊還規劃盆栽與園藝植物展示販售區，從觀葉植物到造型盆景皆可慢慢欣賞。蓮花池與綠意造景也讓拍照題材不只侷限於紫薇花，即使避開人潮或花季尾聲前往，仍能感受園藝空間所營造的自然層次。





▲圖片來源：陳輝攝影





免費入園又鄰近交流道，適合安排桃園半日散策

青青里山園藝鄰近中壢交流道，開車前往相對便利，園區外圍亦有停車空間。由於近期受到社群分享帶動，假日時段可能出現較多人潮，想拍攝較乾淨的花海畫面，可優先選擇平日上午或接近開園時段造訪。園區為私人經營的園藝及咖啡空間，免費開放並不代表可任意進入植栽區，賞花時仍應避免攀折、踩踏花圃或影響商品陳列。從一片紫薇花海開始，串起落羽松觀景台、蓮花池、園藝盆景與午後咖啡，「青青里山・小花慢慢」讓賞花不再只是短暫停留，而是一段可以慢下腳步的夏日散策。下次經過桃園中壢，不妨轉進這條小巷，讓粉紫色花朵為日常增添一點季節限定的浪漫。





▲圖片來源：陳輝攝影

▲圖片來源：陳輝攝影





【青青里山・小花慢慢紫薇花開】

景點地址：桃園市中壢區五權里三民路一段420巷27號

營業時間：10:00－17:30（週二公休）

門票費用：免費入園

停車資訊：園區外圍設有停車空間，實際依現場安排為準





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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