苗栗難得一見「熟成炸豬排」專賣店！內用越光米、味噌湯、高麗菜絲、熱紅茶無限享用

苗栗市美食「花鳥豬排」，主打現點現炸的熟成豬排套餐，最加分的是，內用還享有越光米、味噌湯、高麗菜絲及熱紅茶免費續加，不用擔心吃不飽！而且餐廳旁邊就有收費停車場，開車來用餐也很方便！他們不只有厚切豬排、腰內豬排、炸蝦、炸牡蠣、竹筴魚等多種炸物可以選，還有咖哩、丼飯、兒童餐、平日商業午餐及外帶便當！這次我們把店內人氣餐點幾乎都點了一輪，以下就來跟大家分享用餐心得唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

【花鳥豬排 とんかつ花鳥】

地址：苗栗市北苗里自治路52巷7號

電話：037-370988

營業時間：11:00-14:30,17:00-20:30（每週二公休）

「花鳥豬排」位於圖書館旁，從苗栗車站後站步行前來約8-10分鐘可抵達，也可以騎乘YouBike過來用餐！重點是餐廳旁邊就有收費停車場，對於開車來用餐的人來說真的很方便呢！（平日假日皆為半小時20元，平日當日最高為100元、假日當日最高為200元）

走進店內，可以感受到濃濃日式定食店的氛圍，木質色系搭配暖色燈光，整體顯得溫暖有質感，座位安排不會太擁擠，不論是單人用餐、兩人約會、家庭聚餐或多人聚會都很適合～

店內貼心備有置物籃，包包、外套或隨身物品都可以放在籃子裡，用餐起來更加輕鬆舒適。整體座位間距也不會太擁擠，而我自己最喜歡的是沙發座椅區，坐起來更舒服，空間感也比較寬敞，不管是朋友聚餐、家庭聚會，還是帶小朋友一起來用餐，都能自在享受美食。

每張桌上都備有完整的專屬調味料，可以依照自己的喜好自由搭配，包括香氣十足的現磨芝麻、經典日式豬排醬、清爽的和風醬以及濃郁的胡麻醬，每一種都很適合搭配不同的炸物！另外，餐具、紙巾也都放置在桌邊方便自行取用，整體用餐體驗相當方便又貼心～

花鳥豬排的高麗菜絲給得非常有誠意，份量十足，而且吃完還可以免費續加。高麗菜絲切得細緻又爽脆，口感相當新鮮，不論搭配濃郁的胡麻醬，或是清爽的和風醬都非常對味，不只能平衡炸物的油膩感，也讓整份套餐吃起來更加開胃！

【單點炸物&茶碗蒸】

除了套餐之外，我們也有單點炸物和茶碗蒸！竹筴魚的肉質細嫩，魚肉厚實；廣島牡蠣外酥內嫩，咬下去還保有鮮甜海味，還可以擠上檸檬提味；唐揚炸雞外皮酥脆、肉汁豐富，不會乾柴；茶碗蒸口感滑嫩，蛋香濃郁，大人小孩都很喜歡！

「花鳥豬排」是由台北知名日式豬排專業團隊與日本師傅共同技術指導打造，從食材挑選到製作流程都相當講究～店內選用台灣CAS認證豬肉，並導入日本低溫熟成靜置技術，讓豬肉在熟成過程中自然軟化，提升肉質的嫩度與鮮甜！

從肉品熟成、裹粉、炸油溫度、炸製時間到最後的擺盤，都遵循一套完整的製作SOP，就是希望每位客人都能品嚐到外酥內嫩、多汁不油膩的高品質日式炸豬排～這也是花鳥豬排能夠維持穩定水準、深受不少炸豬排愛好者喜愛的原因之一！

除了套餐之外，他們家的日本進口汽水也很值得點！我們這次喝了巨峰葡萄汽水、靜岡哈密瓜汽水、日本富士汽水三種口味，喝起來很有日本旅遊時的回憶。沁涼順口的汽水，搭配炸物特別解膩～而且每一款都很有特色，也很適合拍照打卡！

【蘿蔔泥豬排套餐】

這道蘿蔔泥豬排套餐吃起來相對清爽～炸豬排上搭配滿滿的日式蘿蔔泥與特製和風醬汁～讓整體口感變得更加清爽不油膩！如果是夏天來用餐，或是平常比較偏愛日式清爽口味的人，蘿蔔泥豬排套餐會是很值得點的一道！

【花鳥豬排味噌鍋膳套餐】

花鳥豬排味噌鍋膳套餐特別選用日本經典的八丁味噌熬煮湯底，八丁味噌的顏色較深、香氣更濃郁，入口帶有醇厚的發酵香與微微甘甜，層次相當豐富！炸豬排放進熱呼呼的味噌鍋裡一起燉煮，吸附滿滿味噌湯汁後依然保有肉質的鮮嫩，每一口都能吃到濃厚的味噌香氣！

【厚切花鳥豬排套餐】

厚切花鳥豬排套餐可以說是店內的招牌之一，也是肉控絕對不能錯過的品項！如果第一次來，不知道要點什麼，推薦直接點這個！這豬排的厚度真的很有誠意，是我目前在苗栗吃到最厚切的豬排，咬下去可以感受到紮實的肉感，吃起來超滿足啦！

外層裹上細緻麵包粉炸至金黃酥脆，咬下去會先聽到「卡滋」的酥脆聲，外皮炸得酥香，肉汁完整鎖在裡面，建議可以先品嚐原味，感受豬排本身的肉汁，再搭配店家提供的豬排醬，會呈現不同層次的風味！難怪會是許多客人來店必點的人氣招牌！

【腰內豬排咖哩套餐(大) 】

如果喜歡日式咖哩，非常推薦這一道！咖哩醬濃郁滑順，甜中帶有香料香氣，不會過於辛辣，小朋友也能接受～腰內豬排炸得金黃酥脆，肉質柔嫩不乾柴，每一口都能吃到豬肉本身的鮮甜！

【生薑燒肉套餐】

生薑燒肉套餐是店內唯一煎烤類的餐點，他的洋蔥與薑汁香氣融合得很好，鹹甜醬汁十分下飯，肉片不會太油膩，上面還加了蔥花點綴，適合想吃肉又不想吃炸物的人！

【旨辛炸豬排煮套餐 (大)】

這道旨辛炸豬排煮套餐就是日式經典的炸豬排煮～炸豬排吸附了蛋液及醬汁，外層依然保有微微酥度，裡面的豬肉依舊鮮嫩，醬汁鹹甜比例拿捏得不錯，屬於非常下飯的一道！如果你平常比較重口味，就可以點這道嚐鮮看看！

【大海老腰內豬排套餐】

這份海陸套餐有腰內豬排+大海老炸蝦+干貝串！他們的炸蝦選用高規格等級的黑虎大草蝦～尺寸比一般定食店還大～真的很吸睛！再搭配柔嫩腰內豬排和干貝串，一次滿足海鮮與肉控！

這大海老炸蝦真的超巨大～湯包看到我們就想跟我們搶食～這大海老的炸衣不會太厚～外層炸得酥酥脆脆～裡面的蝦肉飽滿Q彈～推薦必點！！！

【海陸兒童餐】

兒童餐內容很豐富，有炸豬排、炸蝦、薯條、玉米、番茄、花椰菜、白飯及飲品，還有附上一小盅的咖哩醬可以用來拌飯！這份量對小朋友來說相當足夠，我們家的小朋友也吃得很開心！

海陸炸雞兒童餐是140公分以下兒童限定，除了主餐之外，還會附上一罐蘋果汁和味噌湯。最可愛的是，整份餐點是用汽車造型餐盤盛裝，一端上桌立刻吸引小朋友的目光，真的超級加分！我們家湯包看到後眼睛都亮了起來，他一邊吃一邊說：「車車餐好好吃！」回家後還一直念念不忘，可見這份兒童餐不只是餐點好吃，連用餐過程都充滿儀式感。

【平日商業午餐｜腰內豬排丼】

商業午餐限定於平日11:30-14:00供應，菜單共有四種品項可選擇，價格落在278元至298元之間，對於想簡單吃份日式豬排又兼顧荷包的人來說，相當划算！不過要提醒大家，丼飯系列僅附味噌湯，不像定食套餐會另外附上高麗菜絲及小菜，如果比較喜歡完整套餐的朋友，可以依照自己的需求做選擇。

腰內豬排本身選用油脂較少的部位，肉質特別細嫩，每一塊都是現點現炸，外層炸得金黃酥脆，裡頭依然保有豐富肉汁～搭配店家特製的醬汁，再加上香甜滑嫩的雞蛋和洋蔥一起燉煮，讓整體口感更加濕潤柔和，也增添不少層次！是兼具美味與CP值的平日人氣商業午餐！

【外帶便當｜腰內豬排咖哩便當】

我很喜歡他們家的外帶便當設計，採用分層式餐盒，把白飯和炸豬排、高麗菜絲分開放置，能有效避免炸物因為熱氣而變得濕軟！像是咖哩醬和味噌湯也都另外用容器盛裝，不會直接淋在白飯或炸豬排上，回家後再依照自己的喜好組合享用，更能保留餐點原本的風味與口感～

【外帶便當｜旨辛花鳥豬排丼】

這次外帶的旨辛花鳥豬排丼同樣採用分層設計，讓炸豬排和白飯分開盛裝，避免影響口感～不過因為上層放了豬排、雞蛋和配料，整體重量比較重一些，拿取時建議雙手扶穩、保持水平，才不容易因為重心偏移而翻倒，這點大家可以稍微留意一下！

【外帶便當｜腰內豬排便當】

即使外帶回家後再享用，炸豬排依然保有不錯的酥脆口感，肉質依舊鮮嫩多汁，不會因為放了一段時間就變得乾硬。配菜的份量與品質也絲毫不馬虎～如果沒時間內用，又想吃到高品質的日式炸豬排，我覺得花鳥豬排的外帶便當也是很值得推薦的選擇！

整體心得

這間「花鳥豬排」是苗栗市難得一見的日式炸豬排店！除了炸豬排本身表現穩定，腰內豬排柔嫩、厚切豬排厚實多汁之外，炸蝦、炸牡蠣、唐揚雞等炸物也都有一定水準，不會因為品項多而失去品質～最讓人滿意的是內用提供白飯、味噌湯、高麗菜絲及熱紅茶免費續加，不用擔心吃不飽，整體CP值相當高！再加上店內環境乾淨舒適、旁邊就有收費停車場，不管是家庭聚餐、朋友聚會、親子用餐或是一個人來吃，都很適合！如果近期正在找苗栗市炸豬排推薦、苗栗日式定食、苗栗咖哩飯、苗栗平日商業午餐或苗栗外帶便當，這間花鳥豬排很值得放入口袋名單唷。

地址：苗栗市北苗里自治路52巷7號

電話：037-370988

營業時間：11:00-14:30,17:00-20:30（每週二公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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