瑞芳車站必吃！在地人氣老店 55年古早味「龍鳳腿」銅板價開吃

你以為瑞芳只有九份嗎？其實就在瑞芳火車站附近，藏著不少在地人才知道厲害的古早味銅板小吃，步行就可以一次吃上十幾家，每一家都是在地人氣老店。 其中這一家讓我有驚艷到，以前完全吃不懂的龍鳳腿，總覺得這麼油到底好吃在哪？但這一家直接讓我大改觀，原來龍鳳腿真的可以這麼好吃！

阿杜記龍鳳腿（阿義）

地址：瑞芳火車站前 民生街22號（瑞芳美食廣場前）

時間：10:00–18:00｜每週四公休

官網：Facebook

這家就是據稱瑞芳第一家，55年老字號的杜記，位於瑞芳火車站前，民生街上（瑞芳美食廣場前）。

店名是阿杜記，但 Google 地標卻叫『阿義龍鳳腿』，一開始真的讓人有點搞混。

但反正吃就對了啦！一支才13元，真的好便宜，不過7/1日起要漲價了喔，也沒漲多少，只漲了2塊錢，真的是銅板價吼，沒騙你們吧。

號稱是老店新開，原本是55年老店，傳承到第二代。

龍鳳腿是台灣早期相當有代表性的古早味小吃，主要是用豬網紗包裹魚漿、洋蔥、筍丁等內餡，再裹上豬油網後油炸，外酥內嫩，口感非常特別。

是真的一支也賣喔，我們就只買一支13塊。

原本不抱期待，想說都在龍鳳腿上踩雷多次，要不是因為看到排隊人潮，決定再給一次機會看看，不然我們是不可能買的！結果沒想到⋯⋯

是真的很好吃捏！豬網紗很薄透，炸起來很香酥，油有逼出來，雖然有豬網紗本身的油脂香氣，但吃起來意外清爽不膩。

然後內餡是魚漿、豬肉、洋蔥、筍丁等⋯⋯，一口咬下能吃到濃濃魚漿香氣，裡頭還帶著洋蔥的甜味與筍丁的脆感，而且還有肉汁呢，很好吃欸！塗上甜辣醬可以增添層次與風味，也喜歡。

所以如果有人跟我一樣對龍鳳腿很失望的人，拜託請給杜記一次機會，你真的會跟我一樣大改觀喔。

地址：瑞芳火車站前 民生街22號（瑞芳美食廣場前）

時間：10:00–18:00｜每週四公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：米卡 出走

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