一個人也能吃的砂鍋魚頭！ 苗栗頭份「阿為沙鍋魚頭/海鮮米粉」 想嚐在地古早味辦桌菜不用苦苦開揪

阿為沙鍋魚頭原本是「鮮美味」，是不少頭份在地人從小吃到大的老味道，現在換了名字，熟悉的味道依舊沒變。一般人想到沙鍋魚頭、海鮮米粉，第一印象都是份量大、適合多人一起吃，但這家沙鍋魚頭很貼心，除了多人份，也有適合單人享用的選擇，不用苦苦開揪，一個人也能吃。

阿為沙鍋魚頭/海鮮米粉（原：鮮美味）

地址：苗栗縣頭份市中華路763號

電話：037685139

時間：10:30-1330；1630-1930每週一店休

官網：Facebook https://www.facebook.com/cmyfish/?locale=zh_TW

交通：中華路上路邊停車格，廣停十五停車場、六合國小綜合運動場停車格、民生街停車場

店家位置就在頭份市區周邊，交通算方便，不管是開車還是騎車過來都算好找。在地老店口碑穩定，即使換了名字，生意一樣超好。

老闆以大鍋熬煮古早味辦桌菜，再依照人數分裝成小砂鍋上桌

這超大鍋是用來炸魚頭的吧？

就是一間乾淨舒適還有開冷氣的小店。

賣的都是我們熟悉的熱炒、古早味辦桌用的大鍋菜，通常都是合菜、辦桌才會吃得到，這裡讓你一個人就能點來吃。

阿為沙鍋魚頭/海鮮米粉（原：鮮美味）｜MENU

熱炒區需要前一天訂購的部分要注意一下，本來想吃酥香豬腳長壽麵線幫朋友慶生，可惜我們沒注意到需要前一天預訂，所以就沒吃到，好可惜。除此之外，還有脆皮豬腳、油雞、客家小炒等等…，不過別忘了這裡的招牌是砂鍋魚頭跟海鮮米粉。

湯底以沙茶醬搭配白菜滷熬煮，其實湯頭本身已經夠濃厚了，不需要任何調味料。

小海陸霸王鍋（適合2~3個人吃）

我直接點小海陸霸王鍋，有鮭魚頭、大蝦、丸子、芋頭塊，我們三大一小吃很剛好，符合這小砂鍋的份量，甚至還吃不完打包呢。

炸過的鮭魚頭非常大一隻，湯頭更是用大量白菜跟沙茶醬熬煮得鮮甜濃郁。

芋頭塊也是炸過的，貢丸好吃。

這蝦子真的有大隻，配料都是陸續送上桌，所以一層層吃下來真的有夠飽。

三七滷肉飯（小）

我還加點滷肉飯，怕大家吃不飽，結果沒想到這麼飽！不過滷肉飯真的很鹹香入味，是好吃的滷肉飯喔。

這家真的很多辦桌名菜可以點，而且招牌砂鍋魚頭跟海鮮米粉有做小份量真的很適合我們這種想吃又懶得揪人，隨時可以想吃就吃，一個人也能吃。

地址：苗栗縣頭份市中華路763號

電話：037685139

時間：10:30-1330；1630-1930｜每週一店休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：米卡 出走

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