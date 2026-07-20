桃園首家樂高®授權專賣店正式開幕！全台首座立體浮雕馬賽克牆、125公分機長人偶必拍

桃園親子週末多了一個新去處。樂高® 正式在大江購物中心開設桃園首家授權專賣店，整間門市以桃園作為航空城市的特色為設計發想，從一走進去就擋住你的 125 公分機長人偶，到全台首座立體浮雕馬賽克牆，進到店裡根本不像在逛玩具店，更像是走進一個有主題的創意展覽空間。

樂高®授權專賣店

正式進駐大江購物中心，以航空城市為靈感打造全新玩樂地標

這次全新開幕的樂高®授權專賣店，是桃園第一家官方授權門市，也是品牌持續深耕台灣市場的重要據點。整體空間以「讓桃園想像力起飛」為設計概念，靈感來自桃園作為國際機場所在地的航空城市特色，走進來不像一般玩具門市，比較像是沉浸在一個有主題脈絡的拼砌世界裡。

圖/ReadyGo

全台首見立體浮雕馬賽克牆

超過6萬顆樂高®顆粒打造桃園機場第三航廈

門市最大的亮點是以桃園機場第三航廈為主題的立體浮雕馬賽克牆，使用約62,163顆樂高®顆粒拼砌完成。這是全台樂高®授權專賣店首次採用立體浮雕設計，讓顆粒高低堆疊，拼出建築輪廓與光影層次。遠看有立體感，近看又能逐顆細數，兩種距離各有驚喜。

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入口最搶眼的，是身高125公分的樂高®機長人偶，象徵樂高®正式「降落」桃園，成為必拍打卡景點。

樂高®授權專賣店開幕限定活動

為了慶祝桃園首家門市開幕，店內推出開幕期間的限定優惠與特定盒組，從適合親子一起拼的系列，到收藏玩家鎖定的熱門商品，現場都能看到實品。實際販售內容和優惠細節以門市現場公告為準，建議直接到現場確認，有喜歡的限定款趁早下手最不怕吃虧。

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吊飾、行李吊牌、周邊小物順手挖寶

開幕期間推出限定優惠與特定盒組，從親子拼砌系列到收藏玩家必備熱門商品，現場都能看到實品。吊飾、行李吊牌、周邊小物也值得順手帶走，輕鬆成為收藏小物。

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桃園親子景點新選擇

一座充滿創意的樂高®世界

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不同於一般玩具門市，這間樂高®授權專賣店更希望成為桃園親子同樂與創意交流的新據點。透過結合桃園城市特色、沉浸式空間設計以及豐富的拼砌元素，不只讓孩子盡情發揮想像力，也讓大人重新找回拼樂高的樂趣。如果近期正準備安排桃園一日遊、親子景點或逛街行程，不妨把這座全新的樂高®授權專賣店排進清單，一起感受樂高®帶來的創意魅力，讓想像力從桃園正式起飛。

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桃園樂高®授權專賣店資訊

地址：桃園市中壢區中園路二段501號3樓（大江購物中心）



營業時間：11：00－22：00

桃園樂高®授權專賣店常見問題

桃園首家樂高®授權專賣店在哪裡？

位於大江購物中心，店內以桃園航空城市為設計概念，打造沉浸式購物空間，設有大型打卡裝置與限定展示，是桃園熱門親子景點之一。

桃園樂高®授權專賣店有什麼必拍亮點？

店內最受矚目的有125公分樂高®機長人偶，以及全台首座以桃園機場第三航廈為主題的立體浮雕馬賽克牆，共使用約62,163顆樂高®顆粒拼砌，是樂高迷必拍打卡景點。

樂高®授權專賣店有賣限定商品嗎？

開幕期間推出多項開幕優惠與限定盒組，部分商品數量有限，實際販售內容依門市公告為準，建議提早前往選購。

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