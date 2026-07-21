免飛美國！苗栗山城藏「頂級露營車界勞斯萊斯」，一泊三食超Chill

【圖／文：行遍天下】

位於苗栗卓蘭北邊、大安溪畔的壢西坪休閒農業區，近年在永續理念與在地居民的共同營造下，已成功翻轉傳統果園的單一模式，轉型為融合花果農業、精緻度假與食農體驗的綠色河階台地。這裡不僅保留了純樸的客家山村風情，更透過高端的野奢露營車住宿，以及將傳統飲食文化與地景藝術深度結合的「農村體感藝術季」，為現代旅人開創了一種遠離塵囂、重回自然懷抱的慢活旅遊新選擇。





金牌農村的體感藝術與食農手作體驗

「壢西坪產業文化發展協會」深耕在地，提供在地居民就業與活動的機會，並時常舉辦各種活動，吸引不少青年返鄉就業。從傳統果園轉型成結合採果、食農教育、農遊體驗與慢活旅遊的休閒農業區，讓農村具有持續收益能力，並在全國第3屆金牌農村競賽中，帶領休區、在地店家與居民勇奪金牌農村金質獎第1名。而壢西坪最有特色的「農村體感藝術季」，則是把地景、果園、裝置藝術與山村生活融合，不只是觀光，打造有文化與美感的品牌。

協會目前提供全台獨家的番茄酥DIY與客家三角圓的體驗，將在地經典與創新思維完美融合。「經典番茄酥」外皮添加椰漿粉、台灣米穀粉，搭配卓蘭壢西坪名產「玉女番茄乾」做為內餡製作而成，打造在地獨有的特色味道。「芳香萬壽菊番茄酥」於餅皮中使用有機栽種的芳香萬壽菊，讓香草與番茄浪漫相遇。第一口是厚實奶香的酥鬆驚喜，下一秒玉女番茄的酸甜在舌尖跳躍，尾韻則是芳香萬壽菊淡淡的百香果與熱帶香氣。

在卓蘭壢西坪的餐桌上，有一種味道既是日常的溫飽，也是節慶的圓滿，那便是承載百年的客家味「三角圓」（水晶餃）。」這看似簡單的三角形蘊藏著客家人的惜物精神。選用優質樹薯粉揉製而成的外皮，經過滾水燙煮後，呈現出半透明的迷人光澤，口感Q彈帶勁，就像壢西坪這片土地充滿韌性與活力。內餡是靈魂，選用新鮮在地豬後腿肉，搭配香氣濃郁的紅蔥頭與秘製調料。一口咬下，肉汁的鮮甜與蔥香在口中爆發，讓人忍不住一顆接一顆。





全亞洲唯一的 Airstream 頂級奢華露營車營地

穿梭在花果樹林中，樹葡萄、桃子、紅李、番茄正結實纍纍。這些豐富的花果實踐了從農場到餐桌的理念，吸引許多家長直接在此進行戶外教學，大人小孩臉上總是滿溢笑容。整個園區主打悠閒慢活，無論是想悠哉享放空、享受美食或體驗採果，都能讓全家大小玩得開心。

隱匿於卓蘭山區小巷弄內的野奢露營車營地「小巷清風」，是建築師游道生繼「橘舍三食」之後推出的全新園區。這裡特別打造為目前全亞洲唯一以美國經典「露營車界的勞斯萊斯」—— Airstream 露營車所規劃的園區。露營車與當地地景完美結合，是一處兼具環保永續與高端奢華的度假莊園，吸引了不少新加坡、香港的車粉特地前來朝聖，旅客不用遠飛美國，在苗栗山城就可快意享受。園內露營車提供 22 呎、28 英呎兩種大小，內部床鋪、廁所、乾濕分離衛衛浴、冰箱、冷暖空調、煮水壺及吹風機一應俱全。

壢西坪的獨特美好成就了這片環境。游老闆表示，卓蘭屬於氣候的分水嶺，更是一塊風水寶地，不僅人氣旺、民風更是純樸。在這座一手打造的桃花源裡，從清晨到黃昏，空氣都彷彿是甜的，連貓狗都生活得愜意自在，甚至讓人打趣流傳著一句話：「在這裡的動物眼中，累得跟人一樣！」這座寵物友善的園區秉持著生態共存的理念，雞、鴨、鵝、貓、狗在園內和睦共處，旅人還可親身體驗食農生活的樂趣。

除了提供一般自行車外，園區還特別準備了西班牙親子電動腳踏車，雙座設計非常方便家長和孩子一同騎乘。此外，深受歡迎的一泊三食服務，內含蔬果早午餐、手作甜點下午茶以及精緻晚餐。豐富的菜色皆由台北紅蝦餐廳主廚親自設計，旅客可以在純白玻璃屋餐廳內，或是就著露天造景的天光一同享用，盡情Chill一下！





景點資訊

壢西坪產業文化發展協會

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-41號

電話：04-2589-9221

活動：番茄酥體驗約50分鐘、三角圓體驗約1-1.5小時，體驗價格350元/人，6人成團，需1週前預約，體驗時段10:00、14:00





地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪109-8號

電話：0965-610-360

消費：FLYING CLOUD 28呎露營車一泊三食專案9,800元起/2人，BAMBI 22呎露營車一泊三食專案8,200元起/2人；DIY體驗380-250元；採果採時價

網址：www.lealley.com.tw





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